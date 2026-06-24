המשקיעים חוזרים לספינת-האם, השאלה רק אם לזו הנכונה

הכותב הוא הכלכלן הראשי והמשנה למנכ"ל קבוצת פרופיט

כבר כמעט חודשיים, מתחילת מאי, שוק המניות הישראלי מדשדש ואף נוטה לירידות, בזמן שוול סטריט בסך הכול המשיכה לעלות. רבים החלו לתהות אם מוצו הכוחות הייחודיים שתמכו בראלי החריג בשוק הישראלי, והמשקיעים הגלובליים החלו לחזור לספינת-האם שלהם, לארה"ב, או שמא מדובר ברעש נקודתי בתוך המשך העליונות של השוק הישראלי.

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החשד העיקרי לאיבוד מנועי התשואה החריגים בשוק המקומי מגיע מהסיום המסתמן של הלחימה מול איראן, ואולי גם מאופי תוצאותיה. תמיכה בכך אפשר לראות בחולשה מסוימת במניות הביטחוניות, שהיו מהקטרים העיקריים של הראלי המקומי. בנוסף, נראה כי הרגיעה הגיאופוליטית תרמה לירידה במחירי האנרגיה בעולם; ולאור משקלן הבולט של מניות האנרגיה בת"א, המשמעות היא שגם המנוע הזה כבה.

אותה ירידה במחירי האנרגיה, לצד התכווצות פרמיית הסיכון של ישראל, צפויה לאפשר לבנק ישראל להרגיש בנוח יותר עם המשך הורדות הריבית, ובכך להתקרב לרמות הריבית בארה"ב ובאירופה. מהלך זה פוגע גם בשקל וגם במניות הפיננסים, ובפרט בבנקים, שסביבת הריבית הנוכחית נתפסה כ"נקודה מתוקה" (Sweet Spot) עבורם מבחינת רווחיות.

קצב הזרימות לשוק המקומי עשוי להתמתן

סביבת הלחימה גם הבטיחה הוצאות ממשלתיות רחבות, כגון תקציבי ביטחון ושיקום, שבמידה רבה חלחלו לפעילות הריאלית ולשווקים, וכעת, לאור סיומה המסתמן, צפויות להתמתן.

אותה ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל עודדה זרם של משקיעים זרים וסגירת פוזיציות חסר (Short). כעת, לאחר שמהלך סגירת פרמיית הסיכון קרוב למיצוי, קצב הזרימות לשוק המקומי עשוי להתמתן.

לבסוף, מדד S&P 500 נסחר כיום במכפיל רווח חזוי (Forward P/E) של כ-21-22, בעוד שמכפילי הרווח בשוק הישראלי עלו משמעותית ביחס לרמות שאפיינו אותם בתחילת הראלי, וכבר אינם רחוקים משם. במילים אחרות, לפחות בחלק מהמדדים והסקטורים, השוק המקומי איבד חלק מ"פרמיית הזולות" שאפיינה אותו בעבר. נתון זה רומז כי יהיה לו קשה יותר להמשיך ולהציג ביצועי יתר חריגים מול השוק האמריקאי.

המהלך המקומי עשוי להיות מוסבר גם באמצעות אסטרטגיית ההשקעות המוכרת "קנה בשמועה ומכור בחדשות" (Buy the Rumor, Sell the News). גישה זו תמכה בקניית מניות ישראליות במהלך המלחמה, מתוך ציפייה לשיפור עתידי, וכעת מובילה חלק מהמשקיעים לממש רווחים.

סיבות טובות להשאיר חשיפה לישראל

למרות הסימנים להיחלשות ביצועי היתר בשוק המקומי, חשוב לזכור כמה סייגים מרכזיים, שמחייבים עדיין להיות חשופים לו בהיקף מאוזן.

הזירה הגיאופוליטית נזילה: בתום 60 ימי הפסקת האש, הלחימה עלולה להתחדש, ורבים מהגורמים שתמכו בשוק עשויים לחזור ולתמוך בו.

ריכוזיות בוול סטריט: בארה"ב, חלק משמעותי מביצועי היתר מיוחס לחברות ה-AI, ובפרט למניות השבבים. ככל שמסיבה כלשהי הסקטור הזה יחווה תיקון חד, שוק המניות הישראלי, שמשקל חברות ה-AI בו נמוך יחסית, עשוי להתגלות שוב כחוף מבטחים יחסי.

מנועי צמיחה מקומיים חלופיים: השוק הישראלי עשוי לחזור לבלוט לטובה גם מסיבות אחרות, כגון פריצת דרך מדינית, האצת השקעות זרות בתחום הטכנולוגיה, או המשך מתיחות ביטחונית גלובלית שתשמר ביקושים גבוהים לתעשייה הביטחונית הישראלית.

נוסף על כך, הלחץ הגדול להפחתת ריבית בישראל עשוי להפוך בשלב מסוים למשמעותי מספיק כדי לעורר מחדש את שוק הנדל"ן המקומי. במקביל, סיום התיקון במחירי האנרגיה בעולם עשוי להחזיר את חברות הגז והנפט המקומיות למגמת העלייה ארוכת-הטווח שלהן.

לכן, ייתכן שהמסקנה הנכונה כיום אינה בחירה בין תל אביב לניו יורק, אלא חזרה ל"ספינת-האם" האמיתית, והיא לא השוק האמריקאי, אלא תיק השקעות מפוזר, כזה שאינו תלוי בהצלחתו של שוק כזה או אחר.