12 שנה אחרי שהוקם האצטדיון: החנויות בסמי עופר ייפתחו בקרוב

12 שנים אחרי שהוקם אצטדיון סמי עופר בחיפה, המתחם המסחרי שלו, בשטח 7,500 מ"ר נטו, צפוי להתמלא. קבוצת אספן דיווחה השבוע כי קיבלה היתר בנייה להקמת המרכז המסחרי במפלס הקרקע וחתמה על הסכמי שכירות לרוב המוחלט של השטחים, שייפתחו בתחילת השנה הבאה.

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אצטדיון סמי עופר הוקם בכניסה הדרום מערבית של חיפה, מול מתחם מת"ם, כשלצידו שטחים שמיועדים לשמש למסחר. בפועל, עד היום לא הוקם שם שום דבר. לפני שנה וחצי ערכה החברה הכלכלית חיפה, בעלת האצטדיון, מכרז בשיטת BOT (בנייה, תפעול והשבה למזמין בתום התקופה) להשכרת השטחים המסחריים. חברת אספן זכתה במכרז, בתמורה לתשלום של 80 שקל למ"ר. החברה קיבלה את הזיכיון למשך 28 שנה - תכנון והקמה במשך 3 שנים ועוד 25 שנים של הפעלה.

צילום: נטי לוי

שורת הסכמי שכירות הושלמו

במקביל להתקדמות התכנונית, השלימה החברה שורה של הסכמי שכירות עם שוכרי עוגן מרכזיים, ובהם רשת המזון קרפור שתשכור כ־3,500 מ"ר, וקבוצת ויוינו שתקים מתחם קולינרי בשטח של כ־1,200 מ"ר (שיכלול את מותגי הקבוצה ויוינו, זוזוברה ודלינו). כמו כן, אספן חתמה עם מקדונלדס, מחסני חשמל ורשתות נוספות.

השטחים המסחריים מצויים תחת האצטדיון, בחזית לכביש 4. שלומי עקריש, מנכ"ל אספן, הסביר כי בחברה לא רואים את אצטדיון סמי עופר כמקום מבודד מהסביבה, דבר שעלול להפריע להצלחת המתחם, אלא להיפך.

"אין כמעט קשר בין האצטדיון למרכז המסחרי", הוא אומר. "אנחנו רואים את המתחם ככזה שמשרת שתי שכונות גדולות מאוד בחיפה: נאות פרס שנמצאת בסמוך והשכונה החדשה נאות נבון שמוקמת מדרום ומתחברת לטירת הכרמל. למתחם המסחרי תהיה חניה נפרדת בת 200 מקומות, שלה התחייבנו במכרז".

דמי השכירות שהשוכרים ישלמו יגיעו ל־150 שקל למ"ר בממוצע. לדברי עקריש, חנות העוגן המרכזית קרפור תשלם דמי שכירות מופחתים, אך ייתר החנויות ישלמו הרבה יותר.