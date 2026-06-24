לפי דיווח בניו יורק טיימס, מטא בוחנת כניסה לשוק התחזיות המקוונות, אחד התחומים הבולטים שצמחו בשנים האחרונות ברשת. מנכ"ל החברה, מארק צוקרברג, הורה לאחרונה לצוות קטן בחברה לפתח אפליקציה חדשה בשם Arena, שתאפשר למשתמשים לחזות תוצאות של אירועים עתידיים במגוון תחומים, בהם ספורט, פוליטיקה, תרבות ואקטואליה. האפליקציה נמצאת עדיין בשלבי פיתוח ראשוניים ותפעל כאפליקציה עצמאית, בנפרד מפייסבוק, אינסטגרם, ווטסאפ ומסנג'ר.

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לפי מקורות שצוטטו בדיווח, בשלב הראשון המשתמשים לא ישתמשו בכסף אמיתי אלא יצברו נקודות, בדומה למערכות דירוג במשחקים מקוונים. עם זאת, בחברה לא שוללים אפשרות לשלב בעתיד גם הימורים בכסף.

המהלך משקף את ניסיונו של צוקרברג לאתר מנועי צמיחה חדשים מחוץ לרשתות החברתיות המסורתיות של החברה. אף שלמטא יש כיום יותר מ־3.5 מיליארד משתמשים יומיים בפלטפורמות שלה, בחברה מחפשים דרכים חדשות להרחיב את פעילותה ולמשוך משתמשים לשירותים חדשים.

שוק התחזיות הפך בשנים האחרונות לאחד התחומים הצומחים ביותר באינטרנט. כך, פלטפורמות כמו פולימרקט וקלשי מאפשרות למשתמשים לסחור בתחזיות לגבי תוצאות של אירועים עתידיים, החל מבחירות ומדיניות ממשלתית ועד משחקי ספורט וטקסי פרסים. לפי הדיווח, בשנת 2025 הסתכם היקף הפעילות בשתי הפלטפורמות בכ־50 מיליארד דולר, ובמהלך 2026 כבר עבר את רף 130 מיליארד הדולר. הפופולריות הגוברת של התחום משכה גם שחקנים נוספים. חברות הימורים, פלטפורמות קריפטו ואף קבוצת המדיה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריזו בחודשים האחרונים על יוזמות דומות. עבור החברות המפעילות את השירותים הללו מדובר במודל עסקי אטרקטיבי, המבוסס על גביית עמלות מכל עסקה שמבצעים המשתמשים.

הניסיון הקודם של מטא להיכנס לתחום לא צלח

זו לא הפעם הראשונה שמטא בוחנת את התחום. בשנת 2020 השיקה החברה אפליקציה בשם Forecast, שאפשרה למשתמשים לחזות אירועים עתידיים באמצעות מערכת ניקוד. האפליקציה הושקה במהלך מגפת הקורונה ככלי לשיתוף תחזיות וידע בין משתמשים, אך נסגרה בשנת 2022. לפי מה שפורסם בזמנו, מטא אמנם לא סיפקה סיבה מפורטת לסגירת Forecast, אך ההערכה היא שהאפליקציה פשוט לא הצליחה לצבור מספיק משתמשים ומעורבות.

עוד לפי הדיווח, Arena היא רק אחת מכמה אפליקציות חדשות שנבחנות כיום במטא. בין היתר מפתחת החברה גם אפליקציה עצמאית נוספת בשם Meta Photos, שנועדה לאפשר יצירת תכנים באמצעות כלי בינה מלאכותית. בחברה מעריכים כי המבנה הנוכחי של פייסבוק ואינסטגרם מקשה על ניסוי ברעיונות חדשים ולכן גובר הרצון לבחון מוצרים נפרדים.

לצד ההתלהבות סביב שוק התחזיות, התחום מושך גם תשומת לב רגולטורית. בארה"ב גוברים החששות מפני שימוש במידע פנים לצורך הפקת רווחים, במיוחד כאשר ניתן לסחור בתחזיות הנוגעות לאירועים פוליטיים, כלכליים וביטחוניים. בחודשים האחרונים נפתחו כמה חקירות סביב פעילות חשודה בפלטפורמות מסוג זה. בשלב זה לא ברור אם Arena אכן תושק לציבור, ובמטא סירבו להגיב.