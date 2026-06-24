כפי שפורסם בגלובס, נציב שירות המדינה הנכנס, דורון כהן, הודיע הבוקר (ד') למנכ"לי משרדי הממשלה, יחידות הסמך ומנהלי בתי החולים הממשלתיים כי החליט להעביר את 2,300 מכרזי הבכירים מהנציבות למשרדים עצמם. הוא הודיע כי הנחיות ביצוע יפורסמו בהקדם ביחס לאופן ומועד השלמת המהלך לרבות מענה טכנולוגי. המהלך להעברת המכרזים למשרדים לא תואם עם הייעוץ המשפטי לממשלה.

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בהודעתו הסביר כהן את המהלך הדרמטי ב"קידום מדיניות ההתייעלות ושיפור ניהול ההון האנושי במשרדי הממשלה שמקדמת הנציבות זה למעלה מעשור, לטובת ניהול עצמאי, מקצועי, אפקטיבי וגמיש והכול במטרה לגייס את המועמדים המתאימים ביותר".

"ההחלטה היא חלק מתהליך רחב של אצילת סמכויות למשרדים והמשך ביזור הסמכויות הביצועיות לגורמי המקצוע האמונים על ניהול ההון האנושי". המטרות של המהלך לדבריו: גיוס המועמדים המתאימים ביותר, צמצום הבירוקרטיה, הסרת חסמים והפחתת צווארי בקבוק, חיזוק יכולות המשרדים הממשלתיים לניהול שוטף ועצמאי של הנושאים הנוגעים לליבת פעילותם המקצועית.

המהלך של הנציב מכוון לתפקידי בכירים במשרדי ממשלה, ובהם סמנכ"לים, מנהלי אגפים ויועצים משפטיים. כיום במכרזי בכירים, הנציבות היא שאחראית לבחירת ועדות המכרזים וניהולן.

משמעות החלטת הנציב היא שכל משרד ינהל את מכרזיו במינוי בכירים ויוכל לקבוע את חברי הוועדה בהתאם לכללים הקיימים או אלו שייקבעו. בכך יקבלו המשרדים כוח והשפעה שלא היו להם קודם, מאחר שהם יוכלו לזמן לוועדת הבוחנים כל עובד מדינה שעומד בתנאים הרלוונטיים למכרז.