נציב שירות המדינה דורון כהן, שנכנס לתפקידו בחודש שעבר, קיבל החלטה ראשונה דרמטית: המכרזים ל־2,300 משרות הבכירים בשירות המדינה יבוצעו על ידי משרדי הממשלה עצמם ולא על ידי נציבות שירות המדינה, כפי שהיה עד היום. הנציבות תהיה גורם מנחה ומפקח בלבד.

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מדובר במהלך רוחבי, שמכוון לתפקידי בכירים במשרדי ממשלה, ובהם סמנכ"לים, מנהלי אגפים ויועצים משפטיים. לגלובס נודע כי בנציבות שירות המדינה מבצעים עבודת מטה ובתוך כחודשיים ייצאו הנחיות.

כיום במכרזי בכירים, הנציבות היא שאחראית לבחירת ועדות המכרזים וניהולן. משמעות החלטת הנציב היא שכל משרד ינהל את מכרזיו במינוי בכירים ויוכל לקבוע את חברי הוועדה בהתאם לכללים הקיימים או אלו שייקבעו. בכך יקבלו המשרדים ומנהליהם כוח והשפעה שלא היה להם קודם. ניתן לזמן למכרז כל עובד מדינה שעומד בתנאים הרלוונטיים, ואז השאלה היא למי אתה פונה. עד היום ההכרעה הזו היתה בנציבות.

95% מהמשרות בשירות המדינה כבר מנוהלות בידי המשרדים, אולם עד כה מינוי הבכירים נשלט בידי הנציבות.

בנציבות סבורים שהמהלך יוביל לייעול ההליך וקיצור תהליך המינוי. מנגד, גורמים העוסקים במכרזים חוששים שהדבר יאפשר לשר או למנכ"ל המשרד לבחור ביתר קלות את אנשי שלומם או להביא לפסילת המכרז הפנימי וליציאה למכרז פומבי שבו ייבחר מועמד מטעם. כך או כך, המהלך לא תואם עם הייעוץ המשפטי לממשלה.

כיום מי שמזמן את חברי כל ועדת מכרזים לבכירים היא מרכזת הוועדה, עובדת של הנציבות שלא קשורה למשרד ממשלתי כלשהו.

הרכב הוועדה כולל: יו"ר הוועדה שמכונה נציג נציבות שירות המדינה והוא עובד מדינה, נציג משרד ממשלתי אחר, נציג המשרד שבו המשרה, ונציג האיגוד המקצועי הרלוונטי.

מכרזי הבכירים שיוצאו לביצוע מחוץ לנציבות כוללים גם את משרות היועצים המשפטיים הרגישים של כל משרד משפטי. במכרז ליועץ משפטי של משרד, ההרכב כולל היום יו"ר ועדה שהוא משנה ליועץ המשפטי לממשלה, יועץ משפטי של משרד אחר, מנכ"ל המשרד הרלוונטי ונציג איגוד המשפטנים. עד כה לא התקבלה החלטה על שינוי ההרכב.

במקביל לגלובס נודע כי אתמול בוטל, ברגע האחרון, מכרז יועמ"ש רשות התחבורה הארצית בראשה עומד המנכ"ל עידן מועלם. בשעת לילה מאוחרת קיבלו חברי הוועדה הודעה כי המכרז בוטל בנימוק שמועלם בחו"ל. מהנציבות נמסר כי המנכ"ל נסע לחו"ל מהרגע להרגע ולכן בוטל המכרז ברגע האחרון והוא יקבע מחדש.