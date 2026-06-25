נביוס (Nebius), ספקית חוות שרתים לענקיות בינה מלאכותית, שנוסדה בהולנד על ידי הישראלים ארקדי וולוז' ורומן צ'רנין, גייסה 2 מיליארד דולר מאנבידיה , לראשונה מאז שאנבידיה השתתפה בגיוס של נביוס בעת ההנפקה המחודשת שלה בסוף 2024.

● בלעדי | הצמצומים בחברת הסייבר סניק חוזרים: עשרות עובדים בישראל פוטרו

● צוקרברג רוצה נתח משוק התחזיות: מטא מפתחת אפליקציה חדשה שתתחרה בפולימרקט

נביוס, שבה חברי הנהלה ישראלים רבים ומרכז פיתוח במגדלי אלון בתל אביב, נחשבת לאחת ממניות ה-AI הצומחות של השנה האחרונה. שוויה נושק כבר ל-70 מיליארד דולר, לאחר שטיפסה בכ-480% בשנה האחרונה, ומאז תחילת השנה בכ-230%.

לחברה צוות מייסד מנוסה הכולל את מייסד יאנדקס ("גוגל הרוסית"), ארקדי וולוז', ובכירים לשעבר ביאנדקס, בהם רומן צ'רנין ואלנה בונינה - כולם מתגוררים כיום בישראל. בדירקטוריון מכהנת גם היזמת הסדרתית הישראלית ד"ר קירה רדינסקי.

נביוס עודנה אלמונית עבור רוב המשקיעים, והיא למעשה גלגול של חטיבת הענן של יאנדקס, שאותה רכש וולוז' מקבוצת משקיעים רוסית כבר לפני יותר משנתיים. למעשה, לוולוז' ולצוות ההנדסה שלו יחסים קרובים עם אנבידיה ובכיריה כמעט שני עשורים.

חוזים עם הענקיות

האמון הזה אפשר לחברה לקום מלכתחילה עם מימון של 700 מיליון דולר מאנבידיה ומקרן ההון סיכון אקסל בדצמבר 2024, ולקבל עדיפות באספקת המעבדים החדשים ביותר של אנבידיה, בלאקוול 200 ו-300, ובקרוב גם שבבי רובין. אלה, יחד עם סביבת התוכנה והתשתיות שבנו בחברה ההולנדית, אפשרו לנביוס לחתום על הסכמי ענק עם בנות הברית הקרובות ביותר של אנבידיה בשוק הבינה המלאכותית - מיקרוסופט, עם חוזה שמן של 17.4 מיליארד דולר, ומטא, עם חוזה של 27 מיליארד דולר - שניהם הסכמים רב-שנתיים לאספקת שטחי חוות שרתים לעיבוד ענן ו-AI. ברבעון הראשון הציגה נביוס זינוק של 684% משנה לשנה בהכנסות, עם קרוב ל-400 מיליון דולר ברבעון, במקביל לגידול בהפסד הנקי מ-83 מיליון ל-100 מיליון דולר ברבעון הראשון.

בתוך שנתיים בלבד, התברגה נביוס בצמרת חברות הניאו-ענן המובילות מול השוק האמריקאי: כמו המתחרות קורוויב (CoreWeave) וקרוסו (Crusoe), נביוס משקיעה מאות מיליוני דולרים בבניית חוות שרתים ברחבי ארה"ב, מציידת אותם בשרתים ומעבדים המבוססים על אלה של אנבידיה, ומשכירה מתקנים שלמים או שטחים בהם עבור ענקיות ענן כמו מטא או מיקרוסופט, או עבור חברות שמעוניינות לשכור שירותי עיבוד AI כמו שופיפיי וחברות ישראליות דוגמת ווקה, דקארט וקונברג' ביו. המעמד של נביוס כאחת מחברות הניאו-ענן המובילות התקבע סופית, לפחות בקרב המשקיעים, שעד כה ראו במתחרה האמריקאית קורוויב (CoreWeave) כחברה המובילה: קורוויב זכתה להשקעת הענק של אנבידיה, 2 מיליארד דולר, כבר בחודש ינואר האחרון כשהיא מבטיחה לספק שירותי AI לחברות אמריקאיות בהיקף של 5 גיגוואט. אלא שהמנייה של קורוויב אכזבה: בזמן שנביוס עלתה ב- 230% ושווי השוק שלה מתקרב ל- 70 מיליארד דולר, קורוויב עלתה רק ב- 33% עם שווי שוק של כ- 57 מיליארד דולר.

ההוצאות התפעוליות של קורוויב טיפסו ל-2.2 מיליארד דולר ברבעון כחלק מהמרוץ לרכישת קרקעות, חשמל ושרתים לאספקת השירותים שלה, והיא מצפה להוצאות ריבית של 650-750 מיליון דולר ברבעון על סך קווי האשראי שנטלה על מנת לממן את ההתרחבות המהירה, כפול משיעור הריבית ברבעון המקביל. הוצאות הציוד ההוני (קפקס) של קורוויב נאמדות בין 31-35 מיליארד דולר לשנה הנוכחית, וההפסד הנקי גם הוא יותר מהכפיל את עצמו לכ-700 מיליון דולר. בהשוואה אליה, גם נביוס אמנם הפסדית אבל הפסדיה קטנים יותר, ודאי בהשוואה לשיעור הצמיחה בהכנסות, חובותיה מצומצמים יותר והריבית שהיא משלמת על החוב הוא כעין וכאפס ביחס לזה שמשלמת המתחרה קורוויב. במקביל, זינקה קופת המזומנים של נביוס מ-3.6 מיליארד דולר ל-9.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון. חלק מכך נובע מהעובדה שקורוויב ממוקדת בקהל אמריקאי, בעוד שנביוס כחברה אירופאית מבוזרת הרבה יותר ומציגה גם הכנסות מפרויקטי ענק בבריטניה וגרמניה. כזכור, נביוס גם מפעילה את מחשב העל הישראלי של רשות החדשנות בחוות השרתים שבנתה במתקן של מגה די סי במודיעין.

ועם זאת גם גם סביב נביוס עומדים מספר סימני שאלה: החברה העלתה את תחזית ההוצאות ההוניות שלה (קפקס) ל- 20-25 מיליארד דולר, והיא פועלת בעיקר בתוך האקוסיסטם של שותפותיה של אנבידיה: מיקרוסופט ומטא, ולא מבוזרת מספיק בעבודה עם החלק הצומח יותר של התעשייה: מעבדי ה- TPU של גוגל או מעבדי ה- AI של אמזון ושותפותיהן. גם האנליסטים מסכימים שאין למניית נביוס עוד הרבה לאן לעלות, וצופים מחיר יעד ממוצע של 257 דולר, נמוך ממחיר המנייה כיום שעומד על 275 דולר. בקרב האנליסטים המסוקרים בוול סטריט ג'ורנל, קטן מספרם של הממליצים על קנייה בעוד שמספרם של אלה הממליצים על "החזק" גדל. נביוס ומתחרותיה קורוויב וקרוסו נמצאות על החוליה המסוכנת ביותר בשרשרת הערך של הבינה המלאכותית: השקעות ענק בנדל"ן, חשמל, מים ושבבים גרפיים כדי לספק את הרעב הבלתי נגמר לבינה מלאכותית. כל עוד חברות כמו גוגל, מיקרוסופט ומטא נהנות להעביר את ההפסדים בתחום אל חברות הניאו-ענן, הדבר מסייע להן להראות רווח בטווח הקצר, אך עבור כמה מחברות הניאו ענן, כמו קורוויב, הוא מציב מראה בעייתית. נביוס, שעד לפני שנתיים המניה שלה הוקפאה בבורסה בנאסד"ק, וחזרה להיסחר, מראה סימנים כאילו היא ברגע זה המנצחת הגדולה של שוק השכרת שירותי הענן וה- AI.