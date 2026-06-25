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גלובלי ושוקי עולם שתי רעידות אדמה חזקות פגעו בוונצואלה: הערכה - אלפי הרוגים
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ונצואלה

שתי רעידות אדמה חזקות פגעו בוונצואלה: הערכה - אלפי הרוגים

שתי רעידות אדמה חזקות בעוצמה של 7.5 ו-7.2 פגעו בוונצואלה בהפרש של 40 שניות • מבנים קרסו בבירה קראקס ותושבים פונו מבתיהם בשל נזק כבד • נמל התעופה נסגר • הנשיאה הזמנית דלסי רודריגז הכריזה על מצב חירום במדינה • טראמפ: "ארה"ב מוכנה לסייע"

אסף רוזנצוייגN12 08:22
צילום: ap, Adrian Naranjo
צילום: ap, Adrian Naranjo

שתי רעידות אדמה חזקות פגעו הלילה (בין רביעי לחמישי) בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו לבהלה והרס רב בחוף הצפוני של ונצואלה. השירות הגיאולוגי של ארה"ב מעריך בסבירות גבוהה כי מספר ההרוגים צפוי לנוע בין עשרת אלפים למאה אלף. בעדכון ראשוני עדכנה הנשיאה דלסי רודריגז: לפחות 32 הרוגים ו-700 פצועים.

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רודריגז, הנשיאה הזמנית של המדינה מאז לכידתו של מדורו, הודיעה כי הממשלה הכריזה על מצב חירום בעקבות הנזקים הכבדים. לדבריה, צוותי חילוץ והצלה זרים בדרכם למדינה.

הרעש הראשון שהכה את המדינה היה בעוצמה של 7.1 וכארבעים שניות לאחר מכן פגע הרעש השני, חזק עוד יותר, בעוצמה של 7.5. הנשיאה הודיעה כי נמל התעופה מייקטיה נסגר נכון לשעה זו בעקבות נזק שנגרם ומסרה את תנחומיה למשפחות ההרוגים.

ראש עיריית מחוז צ'קאו אישר כי באירוע נהרגו מספר בני אדם, אך הוא לא ציין את מספרם המדויק של הקורבנות. המכון הגאולוגי של ארה"ב (USGS) אישר כי קיימת סבירות גבוהה להרוגים רבים ולנזק נרחב ברחבי המדינה. בתיעודים מקראקס הבירה נראים מבנים שקרסו לחלוטין ואחרים שקירותיהם נהרסו, ואבק שכיסה חלק מהשכונות.

סגן מזכיר המדינה של ארצות הברית כריסטופר לנדאו הודיע כי ארה"ב נמצאת בקשר עם הרשויות בוונצואלה לאחר רעידת האדמה ואף צייץ על העזרה שהם צפוים להגיש ברשת ה-X שלו: "אנחנו מגייסים סיוע - שאלוהים יברך את חברנו בוונצואלה בזמנים הקשים האלו".

סגן מזכיר המדינה של ארצות הברית כריסטופר לנדאו הודיע כי ארה"ב נמצאת בקשר עם הרשויות בוונצואלה לאחר רעידת האדמה ואף צייץ על העזרה שהם צפוים להגיש ברשת ה-X שלו: "אנחנו מגייסים סיוע - שאלוהים יברך את חברנו בוונצואלה בזמנים הקשים האלו".
בעקבות רעידת האדמה פורסמה בתחילה אזהרת צונאמי לחופי פוארטו ריקו, איי הבתולה של ארה"ב ואיי הבתולה הבריטיים, אך האזהרה בוטלה זמן קצר לאחר מכן.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12