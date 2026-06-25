ערוץ 16 של רם לנדס, ממקימי חברת החדשות של ערוץ 2 וחדשות 10, ממשיך בגיבוש שדרת התוכן שלו לקראת העלייה לאוויר. בחברה הודיעו על הצטרפותם של צביקה הדר ומאור זגורי. לפי הודעת החברה, השניים יהיו אמונים על פיתוח תכנים בתחום הבידור והפקות המקור, ואף יגישו תוכניות בערוץ החדש.

עוד הודיעו בימים האחרונים כי יעקב אילון יהיה זה שיגיש את מהדורת החדשות המרכזית. מי שמונה למנכ"ל הערוץ הוא איתי וולמן, בעבר שימש כמנכ"ל ערוץ 14. האולפנים מוקמים באתר הטלוויזיה החינוכית.

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לפי ההודעה, תקופת ההשקה של הערוץ תיפתח רשמית ביום ראשון הקרוב, 28.6.2026, עם עלייתה לאוויר של מהדורת החדשות המרכזית בהגשת יעקב אילון. עם עליית המהדורה תחל תקופת השקה רכה שתימשך 21 ימים, לקראת תחילת שידורי ההרצה הרשמיים ב-19.7.2026. הערוץ ישודר בשלב הראשון ב-סלקום TV, לצד מיני-סייט ייעודי ואפליקציות חכמות למסכים, ויהיה פתוח בחינם לציבור הרחב.

רם לנדס / צילום: תמר מצפי

בימים האחרונים הודיעו בערוץ 16 על מודל שמבוסס על קהל הצופים: על המסך יופיע ברקוד, והציבור יוכל להעביר משוב שוטף ולהשפיע על ההחלטות שקשורות לערוץ כמו לוח השידורים, הגרפיקה ואופי התכנים.

לפי הודעות קודמות של הערוץ, החזון של מקימיו הוא לבצע הנפקה לציבור, מה שיאפשר לאזרחים לרכוש מניות בערוץ. המהלך יהפוך את ערוץ 16 לערוץ הראשון בישראל שנמצא גם בבעלות הציבור, כך מספרים בערוץ.

אסטרטגיית התוכן של הערוץ כוללת הפחתה מכוונת של העומס האקטואלי ושל הרצף החדשותי לאורך היום, לטובת תוכן מגוון יותר כמו סדרות, תרבות, מוזיקה ואוכל.

צביקה הדר הוא מהדמויות המזוהות והמנוסות בתעשיית הבידור בישראל, עם רקורד של למעלה משלושה עשורים כשחקן, מפיק ומגיש, בין היתר של התוכנית "כוכב נולד". זגורי הוא יוצר, במאי ותסריטאי בולט בטלוויזיה ובתיאטרון, המוכר בין השאר כיוצר הסדרה המצליחה "זגורי אימפריה".

יזם הנדל"ן שמאחורי הערוץ

מי שעומד מאחורי ערוץ 16 הוא איש העסקים ויזם הנדל"ן איציק חדד. חדד, בן 68, הוא יזם נדל"ן אשדודי, בעלי י.ח.ו.ד חברה לבניין המחזיקה בקבוצת "יחד הבונים". רוב הפרויקטים של הקבוצה, שהוקמה ב-1997, הם באשדוד, אך בימים אלה יש לה גם פרויקט בנתיבות. לפי אתר החברה, היא אחראית ליותר מ-30 פרויקטים ובנתה מעל 1,500 יחידות דיור. בנוסף לכך, חדד משמש גם כיו"ר ארגון הקבלנים של אשדוד והשפלה וכחבר בנשיאות התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

איציק חדד, בעל השליטה בערוץ 16 / צילום: אוהד דיין

ב-2017 הורשע חדד במסגרת עסקת טיעון בסיוע להפרת אמונים מצד סגן ראש עיריית אשדוד לשעבר, ונידון ל-6 חודשי עבודות שירות ול-2 מיליון שקל קנס. מטעמו של חדד סירבו להתייחס לפרשה, ומסרו כי התייחסותו לנושא, כמו גם לנושאים נוספים שקשורים לערוץ 16, תימסר רק בעת מסיבת עיתונאים לרגל השקת הערוץ.