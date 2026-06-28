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משרד הבריאות

ד"ר ספי מנדלוביץ' עוזב את תפקידו כסמנכ"ל משרד הבריאות

מנדלוביץ' עוזב את משרד הבריאות כדי להתמנות לתפקיד ניהולי בבית החולים שערי צדק • משרד הבריאות: במהלך כהונתו הוביל ד"ר מנדלוביץ' שורה של רפורמות ותהליכים אסטרטגיים והיה מהדמויות המרכזיות בהובלת התמודדות עם אתגרי החירום של השנים האחרונות

גלי וינרב 14:39
ד''ר ספי מנדלוביץ' / צילום: משרד הבריאות
ד''ר ספי מנדלוביץ' / צילום: משרד הבריאות

ד"ר ספי מנדלוביץ', המשנה למנכ"ל משרד הבריאות וראש חטיבת הבריאות במשרד, יסיים את תפקידו בשבועות הקרובים לאחר חמש שנים בתפקיד.

מנדלוביץ' עוזב את משרד הבריאות כדי להתמנות (אחרי תקופת צינון) לתפקיד ניהולי בבית החולים שערי צדק. בית החולים קיבל לאחרונה תרומת ענק המיליארדר יאן קום, מייסד וואטסאפ. מנדלוביץ' שימש בעבר כמנהל הרפואה בבית החולים.

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ממשרד הבריאות נמסר כי במהלך כהונתו הוביל ד"ר מנדלוביץ' שורה של רפורמות ותהליכים אסטרטגיים. מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, מסר היום כי "ד"ר ספי מנדלוביץ' הוא מנהיג, שותף וחבר לדרך, המהווה עמוד תווך מקצועי וערכי במערכת הבריאות. בשנים האחרונות ניצב ספי בחזית ההתמודדות עם האתגרים המורכבים ביותר שפקדו את מערכת הבריאות, בשגרה ובחירום, וסייע בהובלתם במנהיגות, באחריות, בשיקול דעת וברגישות".

מנדלוביץ' מסר: "לאחר כחמש שנים בתפקיד אני מאמין שזהו הזמן הנכון עבורי להתקדם לאתגרים חדשים. אני אסיר תודה על הזכות שנפלה בחלקי, ומבקש להודות למנכ"ל המשרד, משה בר סימן טוב, על השותפות, האמון והחברות רבת השנים; לחבריי בהנהלת המשרד; לעובדות ולעובדי משרד הבריאות, שפועלים מדי יום במסירות, במקצועיות ובתחושת שליחות; ולכל שותפינו במערכת הבריאות, שביחד הצלחנו להתמודד עם אתגרים חסרי תקדים למען בריאותם של אזרחי ישראל".