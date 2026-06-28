בלי כרטיס אשראי ודרכון: נוחי דנקנר מתחיל חיים חדשים כפושט רגל

מסמך קצר בן שישה עמודים שינה ביום רביעי האחרון באופן דרמטי את חייו של מי שהיה בעבר האיש החזק במשק הישראלי. בעקבות החלטתה של השופטת נורית טביב-מזרחי מבית משפט השלום בתל אביב לתת צו הליכי חדלות פירעון נגד נוחי דנקנר, נקלע בעל השליטה לשעבר בקונצרן אי.די.בי למציאות חדשה, שממנה ניסה להימנע במשך לא פחות מעשור: החיים כפושט רגל בישראל.

"אני למעשה בחדלות פירעון כבר עשר שנים או יותר", אמר דנקנר בבית המשפט. "כרגע יינתן צו בעניין הזה, ואני מכבד את זה".

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מה צפוי ביום שאחרי ההחלטה הדרמטית על חדלות פירעון, אילו הגבלות יחולו כעת על דנקנר, איזה מידע הוא יידרש לחשוף בפני הנאמן שימונה לנכסיו, והאם בקרוב עשוי להיחתם הסדר חוב חדש בין דנקנר לבנקים? גלובס עושה סדר.

מהו היקף חובותיו של דנקנר, שהוביל להכרזה עליו כפושט רגל?

החוב המקורי נאמד בכ-510 מיליון שקל, רובם בגין ערבויות אישיות שהעניק דנקנר להלוואות שנטלו החברות הפרטיות שבאמצעותן החזיק בקונצרן אי.די.בי - גנדן וטומהוק. חלק נוסף הוא בגין ערבות לחובותיו של בן-דודו, איש העסקים ויו"ר בנק הפועלים לשעבר דני דנקנר.

ב-2016, בעקבות קריסת אי.די.בי, חתם דנקנר על הסדר חוב עם הבנקים. ההסדר כלל התחייבות מצידו של דנקנר להחזיר 180 מיליון שקל עד מרץ 2024 כרכיב קבוע בהסדר, ובנוסף להעביר סכום מתוך הכנסותיו העתידיות עד לפירעון מלא של כלל החובות. דנקנר השיב עד היום כ-110 מיליון שקל, מתוכם כ-90 מיליון שקל בגין הקרן של החוב ו-20 מיליון נוספים בגין ריביות שנצברו מאז.

מדוע ביקשו הבנקים להכריז על דנקנר פושט רגל אחרי עשור של הסכמות והסדרים איתו?

לפי הסדר החוב מלפני עשור, דנקנר אמור היה להחזיר לבנקים מעל 300 מיליון שקל מהכנסות עתידיות. אלא שספק אם הבנקים או דנקנר עצמו האמינו כי ניתן באמת יהיה לייצר הכנסות בהיקף כה משמעותי. הפעילות העסקית שניסה דנקנר לייצר סביב מיזם הפודטק חושן לא התרוממה.

לבנקים אף התחוור עם הזמן כי ההחזרים מגיעים בעיקר מעיזבון אביו המנוח של דנקנר. מבחינתם, במצב כזה לא היה עוד יתרון יחסי להסדר חוב על פני הליך המתנהל בפיקוח בית המשפט, שכן גם נאמן יוכל לממש את כספי העיזבון.

איזו הפתעה התרחשה בבית המשפט שגרמה לשופטת להכריז על דנקנר כפושט רגל?

דנקנר התנגד תחילה לבקשת הבנקים להכריז עליו פושט רגל, והציע לגבש הסדר חוב כולל באמצעות הידברות. אלא שבדיון שהתקיים בבית המשפט הפתיע דנקנר כאשר הודיע כי הוא מסיר את התנגדותו להליך.

"אנחנו מרכינים ראש ואומרים: אם זה מה ש(הבנקים) רוצים, זה מה שיהיה", אמר עורך דינו של דנקנר, שלום גולדבלט.

אילו הגבלות אישיות יחולו כעת על דנקנר, וממתי הן בתוקף?

לפי החלטת בית המשפט, המבוססת על חוק חדלות פירעון, על דנקנר יוטלו כעת שורה של הגבלות אישיות שנכנסו לתוקף מיידי. כך, ייאסר עליו להחזיק בדרכון ולצאת מהארץ ללא אישור בית המשפט, הוא לא יוכל להחזיק בכרטיס אשראי ללא אישור הנאמן שימונה לנכסיו מטעם הממונה על חדלות פירעון במשרד המשפטים (למעט כרטיס דביט לחיוב מיידי או כרטיס למשיכת מזומנים), וחשבון הבנק שלו יהיה חייב להיות ביתרת זכות וללא קבלת אשראי.

עוד ייאסר על דנקנר להקים או להיות בעל עניין בתאגיד ללא אישור בית המשפט, והוא יידרש לדווח מדי תקופה לנאמן על הוצאותיו השוטפות למחיה היום-יומית ועל נכסים והתחייבויות.

הליכים משפטיים נגד דנקנר יוקפאו, אלא אם השופטת טביב-מזרחי תאשר להמשיך בהם. החלטתה תידרש בקרוב לגבי התביעה הייצוגית שאושרה נגד דנקנר בהיקף של 50 מיליון שקל, ואשר מתנהלת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, על חלקו בהרצת מניות אי.די.בי, שבגינה הורשע וריצה עונש מאסר.

הגבלות על פושט רגל אשראי

איסור להשתמש בכרטיס אשראי ללא אישור הנאמן חשבון בנק

פעילות מצומצמת בניהול חשבון בנק בעלי עניין

איסור להקים או להיות בעל עניין בתאגיד ללא אישור בית המשפט חו"ל

איסור לצאת מהארץ ללא אישור בית המשפט הוצאות ונכסים

חובת דיווח תקופתית לנאמן על הוצאות, נכסים והתחייבויות

מתי יוכל דנקנר לקבל הפטר מחובותיו?

בית המשפט נוהג לבחון את ההתקדמות בהחזר תוך שנה מפתיחת ההליכים. לדנקנר נקבע דיון בנושא לספטמבר 2027, בו עשויה להיקבע תוכנית מפורטת לשיקום כלכלי, שתכלול את גובה ההחזר החודשי שיידרש מדנקנר לקופת הנאמן ואת הנכסים שיהיה עליו לממש. בסיום תקופת השיקום, עד כשלוש שנים, יוכל דנקנר לקבל הפטר מיתרת החובות.

האם צפוי הסדר חוב חדש עם הבנקים?

דנקנר והבנקים אמרו בבית המשפט כי הם מעוניינים להמשיך בהידברות. ככל שיוסכם על הסדר חוב חדש, זה יכלול בראש ובראשונה את מימוש "בית השנהב", בניין משרדים ומסחר בקריית שאול בירושלים, שדנקנר מנהל משא-ומתן לגביו עם רוכש פוטנציאלי.