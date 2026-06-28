חברת הטכנולוגיה הביטחונית האמריקאית אנדוריל (Anduril), שנוסדה על ידי ילד הפלא של התעשייה פאלמר לאקי, עושה צעדים ראשונים בישראל. לגלובס נודע כי משלחת של בכירי חד־הקרן תבקר בארץ השבוע. הביקור הנוכחי מגיע בהמשך להגעתו של פאלמר מוקדם יותר השנה, והפעם מוביל אותו המנכ"ל והמייסד השותף בריאן שימפף. מטרת המשלחת היא לקדם עסקאות למכירת מוצרי החברה למערכת הביטחון הישראלית, עם דגש על מערכת השליטה והבקרה. בכיר ישראלי המכיר את פעילות החברה מציין כי "כל מה שמעניין אותם בארץ זה למכור פה - והרבה. בתמורה הם יגייסו פה אנשים, אבל הם צריכים הזמנות גדולות".

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בעוד שהביקור הקודם של פאלמר אורגן על ידי משרד רה"מ וכלל פגישות עם הדרג המדיני ועם סטארט־אפים, הפעם המארחת היא מפא"ת (המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה) במשרד הביטחון, בראשות דני גולד. במהלך השהות בארץ, שימפף וצוותו יראיינו לפחות שלושה אלופים במילואים, בהם מפקד חיל האוויר לשעבר עמיקם נורקין וראש אגף התכנון לשעבר אמיר אבולעפיה. המטרה היא למנות נציג ישראלי קבוע שינהל את הקשר השוטף מול מערכת הביטחון.

המשלחת צפויה להיפגש גם עם מנהלים בכירים בתעשיות הביטחוניות, ובהן רפאל. אחת התחנות המרכזיות בלו"ז היא חברת אלביט, שם ייפגשו חברי המשלחת עם המנכ"ל בצלאל מכליס וההנהלה הבכירה. בנוסף, מתוכננת פגישה עם מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם.

ה"רועם" בדרך לפנטגון

אלביט ואנדוריל הודיעו בתחילת החודש על שיתוף פעולה, שבמסגרתו הן יציעו לצבא ארה"ב את מערכת הארטילריה "סיגמה 155", המוכרת בישראל בתור ה"רועם". מדובר בתותח לירי ארוך טווח המותקן על גבי משאית קרבית מתוצרת אושקוש האמריקאית. המערכת תשלב את יכולות הירי והדיוק של אלביט עם מערכת השליטה והבקרה של אנדוריל, לצד יכולות עיבוד ה־AI והאוטונומיה שלה. שילוב זה מאפשר לקצר את לוח הזמנים מאיתור המטרה ועד הירי, ומשפר את יכולת ההתחמקות מירי נגד.

את המערכת המשותפת יציעו שתי החברות בישורת האחרונה של מכרז אמריקאי, שמטרתו להחליף את התותח הוותיק M-109 במערכת חכמה וגמישה יותר. ה"רועם" מגיע להתמודדות עם יתרון בולט, שכן הוא מהווה את אחת המערכות המתקדמות היחידות שכבר צברו ניסיון מבצעי מוכח.

במהלך הביקור, אלביט ואנדוריל צפויות לדון בהרחבת שיתוף הפעולה. במקביל, אנדוריל תמשיך לקדם מהלכים מול חברות ביטחוניות אחרות ומול מערכת הביטחון עצמה. שימפף וצוותו לא מגיעים רק כדי לסגור קצוות מול אלביט בנוגע לעסקה האמריקאית, אלא מכוונים בעיקר להציע מוצרים משותפים לצה"ל בליווי מפא"ת.

כישלונות בשדה הקרב?

העבודה מול מערכת הביטחון משרתת את החברה בכמה מישורים. ראשית, אנדוריל מסמנת את ישראל כשוק מרכזי, לאחר שניסתה בעבר לשלב את מוצריה באוקראינה ובהמשך לחוזי הענק שחתמה בארה"ב. מעבר לכך, הנהלת החברה שואפת לצאת להנפקה. באנדוריל שואבים השראה מההצלחה של ספייס אקס ופלנטיר, ומקווים להגיע לבורסה כשהם נישאים על גבי הצלחות מוכחות.

ילד הפלא של תעשיית הביטחון האמריקאית מייסד אנדוריל פאלמר לאקי בן ה־33 הפך לאחד השמות המדוברים בתחום לפני שנתיים, כשגבר עם הסטארט־אפ שלו על ענקיות כמו לוקהיד מרטין, נורת'רופ גרומן ובואינג במכרז יוקרתי. החברה זכתה בחוזה לפיתוח מל"ט אוטונומי שפועל לצד מטוסי קרב מאוישים דוגמת ה־F-35. אנדוריל, שנוסדה לפני תשע שנים וקרויה על שם חרבו של אראגורן מ"שר הטבעות", מתמקדת בכלים אוטונומיים מבוססי בינה מלאכותית לשדה הקרב המודרני. החברה מפתחת מגוון רחב של אמצעים, בהם רחפני תקיפה ותצפית, טילי שיוט, כלי שיט בלתי מאוישים ומערכות לוחמה אלקטרונית, המסוגלים לפעול ללא צורך בקשר רציף עם מפעיל אנושי. צמיחתה המהירה נשענת על חוזי עתק עם משרד המלחמה האמריקאי, עם צבר הזמנות של 6 מיליארד דולר. עד כה גייסה אנדוריל 12 מיליארד דולר לפי שווי של 61 מיליארד, בגיבוי משקיעי הון סיכון בולטים כגון פאונדרס פאנד של פיטר ת'יל ות'רייב קפיטל של ג'ושוע קושנר, אחיו של חותנו של טראמפ. לאקי עצמו הפך לאחת הדמויות המשפיעות בעמק הסיליקון מול הממשל, ועל פי הערכות עמד מאחורי היוזמה לשינוי שם משרד ההגנה למשרד המלחמה. פאלמר לאקי / צילום: Reuters, Jonathan Alcorn פאלמר, שחיפש לפני כעשור לפתוח חברת סטארט-אפ, הקים את אנדוריל כדי לשקם את יכולת החדשנות הביטחונית האמריקאית, שדעכה לטובת ענקיות מיושנות. "ארה"ב איבדה את ה"שריר" הזה שמאפשר להקים חברות קטנות ולהפוך אותן ליצרניות נשק גדולות, כשהדרך היחידה להתגבר על זה היא להיות בעל חשבון בנק עם כמה מיליארדי דולרים", אמר בעבר לערוץ בלומברג. בחברה טוענים כי הם משתמשים בשיטות השאובות מאפל, ספייס אקס וטסלה לפיתוח וייצור של כלי נשק חדשים, במהירות גבוהה יותר, במחזורי פיתוח קצרים יותר ובהתבסס על תוכנה. פאלמר לאקי הפך לשם מוכר בסיליקון ואלי לאחר שכבר בגיל 21 מכר את אוקולוס (Oculus), חברת משקפי המציאות המדומה שהקים, לפייסבוק תמורת 2 מיליארד דולר. הוא עזב שנתיים לאחר מכן בעקבות מחלוקת פוליטית סביב תרומה לקמפיין טראמפ, מהלך שבדיעבד סלל את הדרך להקמת אנדוריל ב־2017, שזכתה בחוזה הראשון שלה הודות לתמיכת הממשל. היום לאקי מזוהה עם סגנון אישי לא שגרתי הכולל חולצות הוואי וכפכפי חוף. כמיליארדר, הוא מתגורר על אי פרטי, מחזיק במסוקי בלקהוק ומאחסן את אוסף משחקי הווידאו העצום שלו במתקן תת־קרקעי ששימש בעבר לאחסון טילים גרעיניים. קראו עוד

המטרה השנייה היא הוכחת היתכנות מבצעית, שכן למרות תדמיתה החדשנית, החברה סופגת ביקורת על סדרת כישלונות בשדה הקרב. לפי הניו יורק טיימס, ניסיונותיה לשלב את רחפן ה"גוסט" באוקראינה כשלו והשימוש בו הופסק לאחר שאיבד אותות GPS ונעלם שוב ושוב. החימוש המשוטט שלה, "אלטיוס", אמנם נחל הצלחה אך נחשב ליקר בהשוואה לחלופות.

"אנחנו לא לוקחים בחשבון אף אחד ממקרי הכישלון הללו, האתגר שלנו הוא בלהביא את המוצרים האלה לייצור בקנה מידה גדול", הודה לאקי. נוכח דברים אלו, כניסה של מוצרי החברה לישראל עשויה להביא אותם ישירות לחזית הלחימה במזרח התיכון. שותפות עם ענקית ביטחונית מקומית תבטיח לאנדוריל שהטכנולוגיה שלה תגיע לידיים מיומנות שיכולות להפיק ממנה את המקסימום ולספק קבלות.

המטרה השלישית של אנדוריל היא שימוש בחברות המקומיות כגשר למכירות באירופה. רק בחודש שעבר זכתה אלביט בחוזה ענק בהיקף של 1.4 מיליארד דולר למשך חמש שנים עבור מודרניזציה צבאית עבור לקוח אירופי שזהותו לא נחשפה. לאנדוריל אמנם יש שיתופי פעולה ישירים עם חברות ביבשת, אך העבודה עם התעשיות הישראליות עשויה להוות ערוץ הפצה נוסף בקרב צבאות זרים באמצעות מערכות שכבר הוכיחו את עצמן.

מלבד חימושים משוטטים, טילי שיוט ורחפנים, באנדוריל מקדמים בעיקר את מערכת השליטה והבקרה "לאטיס". מדובר בפלטפורמה המבוססת על AI ומאפשרת לשלב חיישנים, מערכות נשק וכלים אוטונומיים שונים. מערכת זו צפויה להתחרות ישירות בפתרונות דומים הנמכרים למערכת הביטחון, בהם המערכות של הסטארט־אפ קלע, חברת הציוד הביטחוני אונדס ומערכת "ציד" של אלביט.