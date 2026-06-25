חברות הדיפנס-טק הישראליות - סטארט-אפים צעירים שמפתחים רחפני תקיפה, פתרונות הגנה מרחפני סיב או סוגי חימושים שונים - הפכו לגאוות התעשייה הישראלית עם שוך הקרבות, אך נדמה שעד כה הם עניינו בעיקר משקיעים זרים - דוגמת קרנות כמו לאקס קפיטל (Lux Capital), סקויה או פאונדרס-פאנד של פיטר תיל שהשקיעו בחברות בולטות בתחום כמו קלע או קובננט. מעטים הם המשקיעים הישראלים שקפצו למים והשקיעו בחברות בתחום - כאשר בישראל הוא נותר נחלתן של קרנות חדשות וקטנות יותר, כמו פרוטגו, קינטיקה, אורליוס ו-10D. על פי חברת המחקר IVC, רק חצי אחוז מכלל ההון שהושקע בסטארט-אפים ישראלים הופנה לחברות דיפנס-טק ישראליות.

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קרן הון סיכון חדשה ישראלית חדשה הממוקדת בתחום שהוקמה על ידי כמה ישראלים שניהלו קודם לכן משרדי עושר משפחתיים (פמילי אופיס) נחשפה אתמול, ונראה שעד כה כבר הספיקה לבצע מתחת לרדאר כבר חמש השקעות בחברות צעירות. הקרן, סטרטוס ונצ'רס (Stratos Ventures) גייסה 50 מיליון דולר מתוך יעד גיוס של 80 מיליון, ממשקיע עוגן - גוף מוסדי בריטי - ועוד כמה בכירים לעבר ממערכת הביטחון בארה"ב, דרום אמריקה והודו.

בקרן מבטיחים ליצור ליזמים הישראלים ששוקלים להקים חברות בתחום - או את אלה שכבר עשו צעדים ראשונים - גישה למשרד המלחמה, דארפ"א (המקבילה האמריקאית של מפא"ת), פיקוד המרכז האמריקאי (סנטקום), קרנות דיפנס אמריקאיות פרטיות, ונמל מיאמי. זאת, בין השאר על ידי שותפות שיצרה עם מאיץ הסטארט-אפים The Lab Miami שבין מקימיו הישראלי אייל שטרן. בין היועצים והשותפים של הקרן גם אחד מראשי ה- CIA לשעבר ששמו לא ניתן לפרסום, לוטננט גנרל (מיל') מייקל ברברו, גנרל ארבעה כוכבים בצבא היבשה של ארה"ב שפיקד בין השאר גם על יחידת הצנחנים האגדית 101, ותיאו וויליאמס, לשעבר ראש ההשקעות האסטרטגיות בסיילספורס.

מתמקדים רק בחברות עם זיקה ישראלית

את הקרן הקימו שלושה ישראלים שפעילים בזירת ההשקעות הביטחוניות במשרדי עושר משפחתיים וקרנות: רותם יהודה קקון, בוגר יחידות טכנולוגיות מובחרות, מי שהוביל בעברו את "קונסנזוס", משרד עושר משפחתי בבריטניה שמנהל כ-1.2 מיליארד דולר, היה מראשוני קרן הדיפנס AWZ, המשמש כדירקטור בקרנות קסניה וארץ אנד ביונד והיה בין המשקיעים המוקדמים של חברת הציוד הביטחוני קרביין שנמכרה לאקסון האמריקאית ב- 625 מיליון דולר. בין השנים 2014 ל-2019 שימש כראש המטה של שרי הכלכלה והסביבה.

אליו הצטרפו אביעד גרינפלד, סמנכ"ל כספים ותיק ולשעבר מנכ"ל קבוצת אבנון, שגם עסק בהשקעות בסטארט-אפים ביטחוניים כמו בי-סנס, סקיילוק ומיי דיפנס; ודניאל פוזיילוב, לשעבר שותף בפיז קפיטל, פמילי אופיס ישראלי, שמאחוריו כמה השקעות בחברות פודטק כמו ווילק, סטייק הולדר, בי איי.או ובטר ג'וס.

סטרטוס מתמקדת בהשקעה בחברות משלב פרה-סיד (לפני שלב הרעיון, בשלב גיבוש הצוות) ועד לאחר שלב הסיד, שהוקמו בידי יזמים ישראלים או שיש להם זיקה משמעותית לישראל. מתכוונים להשקיע בה ב-15-20 חברות עם השקעה ממוצעת שתנוע בין 2-4 מיליון דולר.

שתיים מתוך חמש ההשקעות שלה נחשפו במאגרי המידע של חברות הסטארט-אפ, כמו IVC. אחת היא תנע סיסטמס (Tenna Systems) שעל פי עמוד הלינקדאין שלה עוסקת בשיבוש לוחמה אלקטרונית באמצעות פתרון מעולמות הרדיו (RF); השניה היא G2 שהוקם על ידי ראיין גיטי, חבר בצוות ההיגוי של מטה הבינה המלאכותית הלאומי. החברה פיתחה מערכת חומרה המאפשרת לעבד יותר פעולות בינה מלאכותית על גבי מערכות נשק, כלים משוריינים וחימושים מעופפים, באופן שיאפשר להם לתקשר זה עם זה ולבצע פעולות בזמן אמת.