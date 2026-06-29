בית המשפט הכלכלי בתל אביב אישר לנהל תובענה ייצוגית בשל הטעיית משקיעים נגד ניו-מד אנרג'י (בשמה הקודם - דלק קידוחים), בעליה, קבוצת דלק ויצחק תשובה, ונושאי משרה. השופט מגן אלטוביה קבע כי החברה לא פרסמה בדיווח "מידע מהותי המחייב גילוי למשקיעים".

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במוקד התביעה עומד חוזה למכירת גז טבעי מניו-מד אנרג'י - ממאגרי הגז תמר ולוויתן - לחברת דולפינוס, חברה מצרית גדולה ומובילה למכירת גז במצרים. דולפינוס הייתה אחד משלושת הלקוחות הגדולים של השותפות, וההכנסות ממנה נאמדו במאות מיליוני דולרים לשנה.

בבקשה נטען כי באוקטובר 2019 פרסמה השותפות מידע חיובי על הגדלת הכמויות שדולפינוס מחויבת לרכוש ממנה. במסגרת הדיווח לבורסה, השותפות דיווחה כי קיים בהסכמים מנגנון חוזי הקרוי TOP (Take or Pay), שמשמעותו שדולפינוס מחויבת לרכוש גז מהשותפות גם אם היא לא צורכת אותו. בבקשה נטען כי הדיווח הציג ודאות למכירת כמות מסוימת של גז בכל שנה, גם אם הביקוש לגז יירד.

בחלוף כחצי שנה ממועד הדיווח התגלה כי בחוזה קיימת אופציה הפוכה. בתביעה נטען כי המידע הוסתר למרות שהוא מהותי, ולמרות שהייתה חובה לגלותו.

לפי האופציה, קיימת אפשרות לדולפינוס להפחית ל-50% את הכמות החוזית אליה התחייבה, וזאת במקרה שמחירה של חבית ברנט (נפט) יורד במשך שנה בממוצע מתחת ל-50 דולר. כאשר אופציה זו התגלתה בדוחות, שער יחידות השותפות נפל בכ-10%.

הבקשה הוגשה לפני כשש שנים על-ידי משקיע באמצעות עורכי הדין שלומי מושקוביץ ונתי פולינגר, וצורפה לה חוות-דעת כלכלית המעריכה את הנזק שנגרם למשקיעי השותפות בסך של כ-55 מיליון שקל.

בבקשה מיוצגים כל מי שרכש יחידת השתתפות של השותפות החל מחודש אוקטובר 2019 (אז פורסם הדוח המיידי המטעה) ועד לפרסום הדוחות בהם התגלתה ההטעיה (חודש מרץ 2020). התובע טוען כי מימוש האופציה עשוי להפחית את תזרים ההכנסות המובטח בסכום עתק של כ-2 מיליארד דולר מההכנסות במשך כל תקופת ההסכם.

"גילוי של חצי-אמת"

המחלוקת המרכזית בהליך הייתה האם האופציה היא מידע מהותי שחובה לגלותו למשקיעים. הנתבעים טענו כי לא מדובר במידע מהותי, וכי הסיכוי למימוש האופציה היה קלוש וזניח.

בית המשפט קבע כי ישנה אפשרות סבירה שהמידע שלא פורסם הוא "פרט מטעה" במחדל לפי חוק ניירות ערך, מאחר שמדובר ב"רכיב בעל השלכות כלכליות משמעותיות על ההתקשרות, הכנסות החברה ורמת הוודאות העסקית, אשר היה בכוחו לשנות באופן מהותי את הערכת המשקיע הסביר".

עוד נקבע כי "היה על המשיבה לתת את הדעת לפוטנציאל הנזק - קרי, השאלה מהי ההשפעה הכלכלית האפשרית על המשיבה ועל מעמדה של דולפינוס בהקשר עם האמור, בהתקיים התניה, אף אם הסתברות התממשותה אינה גבוהה. לא כל שכן כאשר מדובר בשוק תנודתי, והלקוח נשוא הדיווח הוא לקוח מרכזי ואסטרטגי".

בית המשפט ציין כי מקום שבו מבחינה תאורטית קיימת תניה בהסכם אשר התקיימותה עלולה לפגוע בהכנסות הצפויות של המשיבה, פגיעה העולה על שיעור של כ-5% מהכנסות המשיבה - הרי שקמה, קונספטואלית, חובה לגלותו, זאת אף אם מדובר בתרחיש שאינו צפוי להתממש בפועל או שסיכויו נמוכים.

לכן נקבע כי היה מקום שהשותפות תציג את עצם קיומה של אופציית ההפחתה בצירוף הבהרות מתאימות. משעה שלא נעשה כך, "נוצר פער בין המצג שניתן לציבור המשקיעים לבין התמונה הכלכלית המלאה על ההתקשרות של המשיבה עם דולפינס".

נקבע כי הצגת תניית ה-TOP ללא אופציית ההפחתה מהווה גילוי של חצי-אמת, ולכן היא מטעה את המשקיעים, הואיל והיא מציגה רק את ההיבטים החיוביים של ההסכם.

בית המשפט פסק 70 אלף שקל הוצאות לטובת המבקש. הנתבעים יגישו כתב הגנה בתוך 45 ימים. בנוסף, בית המשפט הורה לצדדים לבוא בדברים בניסיון לייתר את המשך הדיון ולהגיע להסדר מוסכם.