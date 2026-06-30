חודש יוני היה לאחד החודשים החלשים בשווקים המקומיים בשנים האחרונות. בצל ההתקרבות בין ארה"ב לאיראן, ירדו המדדים המובילים עד כה בעד 12%. זאת, בזמן שמעבר לים, המדדים המובילים התנהלו בתנודתיות בנטייה לירידות קלות של עד 2%. באותו הזמן, נרשם היפוך מגמה בשוק המט"ח, כאשר הדולר התחזק ב-6% מול השקל, כך שבמונחים שיקליים המדדים בארה"ב צפויים לסיים את החודש בטריטוריה חיובית, ועם פער משמעותי של מעל 10% בתשואה מול המדדים המקומיים.

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ירידות השערים לאורך רוב החודש הכניסו את המדדים המקומיים לטריטוריה של "תיקון", לראשונה (ירידה של 10% לפחות מהשיא שלהם) מאז סוף שנת 2023. למעשה, המדדים המקומיים רשמו את החודש החלש ביותר שלהן מזה כמעט שלוש שנים, שני רק לחודש אוקטובר 2023, החודש בו פרצה מלחמת "חרבות ברזל".

ברקע, החודש החולף המשיך להתנהל בצל המציאות הגיאו-פוליטית מחד, והחשש מפני התפתחות בועה בשווקים כתוצאה מבינה המלאכותית מאידך. ההסכמות בין ארה"ב לאיראן, והירידה במפלס המתיחות, הורידו את מחירי האנרגיה ורמות האי-הוודאות הכלכלית והגיאופוליטית ותמכו בעליות שערים ברחבי העולם. עם זאת, בשוק ההון המקומי נרשמה תגובה שלילית להתפתחויות, בעיקר לנוכח האכזבה מההסכם המסתמן והשפעותיו על מצבה הגיאו-פוליטי של ישראל.

למרות האופטימיות בשווקים באשר להסכם, המדדים מעבר לים התנהלו בצורה מעורבת, בנטייה לירידות קלות. זאת, על רקע חשש בשוק לנוכח הוצאות ההון האסטרונומיות של חברות הטכנולוגיה הגדולות על בינה מלאכותית, שצפויות לגדול השנה ב-70% ולעבור את רף 700 מיליארד הדולר. כך, בזמן שמדד הדגל האמריקאי, ה-S&P 500, ירד בכמעט 2% מתחילת החודש, מדד ה-"S&P 500 משקל שווה", המעניק משקל זהה לכלל המניות ובכך מבטל את ההטיה שלו כלפי ביצועי המניות הגדולות, רשם עלייה של 2.5%.

"הסטטיסטיקה תמכה בתיקון"

בדומה למגמה בחו"ל, את הירידות בת"א הובילו מניות התקשורת והטכנולוגיה שהציגו ירידה של מעל 16% בתוך חודש. ברקע, החשש העולמי מפני ההשפעות של הבינה המלאכותית על הסקטור, ובפרט על חברות ה-IT המקומיות, שנחשבו בעבר להשקעה סולידית, אך בחודשים האחרונים הובילו את ירידות השערים בת"א, בצל החשש מהשפעת הבינה המלאכותית על עסקיהן.

מדד נוסף שבלט לרעה הוא מדד ת"א ביטחוניות, שירד במהלך החודש החולף במעל 14%. מאחורי הירידות במניות הביטחוניות ניצבו הדיווחים על הפסקת האש הנרקמת בין איראן לארה"ב, אשר עשויה להשפיע ביתר שאת גם על החזית הצפונית של ישראל. מה שנתפס בעיני המשקיעים כבשורה שלילית עבור החברות בתחום הביטחוני, שנהנו במהלך שלוש השנים האחרונות מגאות חסרת במחירי מניותיהן, לנוכח המלחמה בחזיתות השונות.

"ההסכם מול איראן לא תמך בשוק המניות, שמחפש חדשות מעודדות כדי לתקן כלפי מעלה וכרגע לא כל כך מוצא אותם", מסביר מתן שטרית הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס. "מה שתמך בעליות השערים עד כה הוא המשך הכניסה של הכספים מהמוצרים הפנסיוניים והמשקיעים הזרים. זה לא משהו בר־קיימא, לא כל חודש יהיו הפקדות משמעותיות בשוק שייצרו עודפי ביקוש ויובילו לעליות שערים. מסתבר שהטריגר היה ההסכם מול איראן".

עם זאת, הוא מעריך שיש לקחת את הדברים הללו בפרספקטיבה. "אם תסתכלו שנה אחורה מה עשה מדד ת"א 125, נראה עליות מאוד חדות. לכן, אחרי שלוש שנים שהשוק לא היה בטריטוריה של תיקון הוא נכנס לשם. צריך לזכור שפעם בשנה בממוצע נרשם תיקון במדד 125, מה שלא קרה שלוש שנים, כך שהסטטיסטיקה תמכה בזה. יחד עם זאת, לא צריך להתרגש מזה יותר מדי, כי ברגע שנחשפים למניות, המחיר הוא תנודתיות".