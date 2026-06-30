מה עומד מאחורי ההצעה שקיבלתם מהוואטסאפ שלכם?

אם פתחתם בתקופה האחרונה את וואטסאפ, כנראה נתקלתם בהתראה הבאה: ענקית הטכנולוגיה מטא החלה לשלוח למשתמשים הודעות המאפשרות להם לשריין את שם המשתמש המועדף עליהם, רגע לפני שהכלי נפתח לשימוש רחב.

אפליקציית המסרים הפופולרית וואטסאפ מבית מטא עושה עוד צעד משמעותי בדרך להפיכתה לרשת חברתית, ומשיקה רשמית אפשרות ליצירה ושמירה של שמות משתמש ייחודיים. הפיצ'ר החדש הוא חינמי, בדומה לשאר השירות בכללותו למשתמשים רגילים, להבדיל משירות הפרימיום שעולה כסף.

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הפיצ'ר הזה מגיע ברקע פיצ'רים אחרים שהושקו בחודשים האחרונים בפלטפורמה, מה שמסמן את הכיוון שהולכת אליו מטא ואפליקציית העברת המסרים.

מהו העדכון החדש, איך זה עובד, מתי זה יגיע אליכם, ומה עוד התחדש? גלובס עושה סדר.

מהו העדכון החדש של וואטסאפ, ומתי הוא יושק?

וואטסאפ משיקה רשמית אפשרות ליצירה ושמירה של שמות משתמש ייחודיים על גבי הפלטפורמה, בדומה לרשתות חברתיות אחרות. הפיצ'ר החדש יאפשר למשתמשים ליצור קשר, להתכתב ולצרף אנשים חדשים לאפליקציה מבלי לחשוף את מספר הטלפון האישי שלהם.

השירות יושק בהדרגה. בשלב הראשון ניתנת למשתמשים האפשרות להיכנס להגדרות החשבון ולשריין לעצמם את שם המשתמש המועדף עליהם, עוד לפני שהכלי ייפתח לשימוש רחב בכלל הפלטפורמה.

עסקים ויוצרי תוכן המעוניינים לשמור על זהות מותגית אחידה, יוכלו "למשוך" ולשמור את שם המשתמש הקיים שלהם מפייסבוק או מאינסטגרם, וזאת באמצעות חיבור ישיר לחשבון המטא שלהם.

מה המהלך מעיד על עתידה של וואטסאפ?

הפיצ'ר הזה של שמות משתמש מוכר כבר מהשוק, וזה פיצ'ר קיים במתחרה טלגרם. בכך, וואטסאפ משיקה פיצ'ר שיכול לסייע למשתמשים שרוצים לשלוט על המידע שלהם בצורה טובה יותר וליישר קו בשירות שיש בשוק. אולם יתרה מכך, המהלך מסמן את המשך האבולוציה המואצת של וואטסאפ מאפליקציית צ'אט אישית לרשת חברתית לכל דבר. הוא מצטרף לפיצ'רים קודמים כמו "קהילות", ערוצי תוכן, ותגובות באימוג'י.

ניתוק התלות במספר הטלפון מיישר קו עם המודל של טלגרם ואינסטגרם והופך את וואטסאפ לפלטפורמה פתוחה וגלובלית המבוססת על פרופילים ציבוריים.

מה הסכנה האפשרית בפיצ'ר החדש?

לצד היתרון בשמירה על פרטיות מספר הטלפון, הפיצ'ר עלול להזמין פניות רבות מאנשים זרים שאינם יודעים את מספר הטלפון שלכם, אך יצליחו לנחש או למצוא את שם המשתמש שלכם, במיוחד אם הוא חוזר על עצמו ברשתות אחרות.

וואטסאפ מייצרת שכבת אבטחה נוספת: מפתח ייחודי לחשבון (Key). משתמשים יוכלו להגדיר קוד כזה, ואם אדם זר ינסה ליצור איתם קשר לראשונה באמצעות שם המשתמש, הוא יידרש להזין גם את המפתח הייחודי. הדבר יעניק למשתמשים בקרת סינון מוגברת מפני גורמים זדוניים.

איך הבינה המלאכותית מעורבת גם כאן?

במקביל להכרזה הזו, מטא השיקה הבוקר (ג') לראשונה בישראל את העוזר האישי שלה, Meta AI, אשר יהיה זמין בשפה העברית. הקשר המרכזי לוואטסאפ הוא שהעוזר האישי יוטמע ישירות בתוך אפליקציית וואטסאפ (בנוסף לאפליקציה ייעודית ובאתר), מה שיאפשר למשתמשים לשוחח איתו בקלות ובאופן מובנה.

לפי נתוני איגוד האינטרנט הישראלי, כ-98% מהישראלים משתמשים בוואטסאפ. הנגשת מודל הבינה המלאכותית בתוך האפליקציה הפופולרית ביותר בישראל צפויה להוביל לאימוץ מהיר במיוחד של הכלי. זהו ה"אקס פקטור" של מטא מול המתחרות (כמו גוגל ומיקרוסופט), שכן המשתמשים לא יצטרכו להוריד או להיכנס לאפליקציה ייעודית נפרדת כדי לדבר עם הצ'אט.