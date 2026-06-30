בית ההשקעות הקוריאני שפספס את הנפקת SpaceX

מה שהיה אמור להיות כרטיס הכניסה של מיראיי אסט סקיוריטיז לצמרת הפיננסים העולמית, הסתיים במבוכה קולוסאלית. הנפקת השיא של SpaceX, שבמסגרתה רשמה החברה היסטוריה עם ה-IPO הגדול אי פעם, גייסה 75 מיליארד דולר וקבעה שווי שוק של 1.77 טריליון דולר, אילצה את בית ההשקעות הגדול בדרום קוריאה לשחרר הודעת התנצלות חריגה ללקוחותיו, וכעת פעילותו נבחנת תחת זכוכית המגדלת של הרגולטורים המקומיים. על פי דיווח היום בבלומברג, החברה כשלה בלהשיג ולו מניה אחת עבור לקוחותיה.

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חברת מיראיי אסט סקיוריטיז, היא חברת בנקאות ההשקעות וחברת הברוקראז' הגדולה ביותר לפי שווי שוק בדרום קוריאה, בעלת שווי שוק של 24.872 טריליון וון קוריאני (בערך ב-17-18 מיליארד דולר).

התקרית הותירה את מיראיי כחברת ההשקעות היחידה מבין 23 בתי ההשקעות במדינה שלא זכתה להקצאת מניות כלל. הכישלון הזה מדגיש כיצד גם קצר תקשורתי שגרתי לכאורה, יכול להוביל להשלכות קשות עבור גופים פיננסיים המנהלים עסקאות של מיליארדי דולרים.

במרכז הפרשה עומדת אי-הבנה בנוגע לאופן הגשת ההזמנות הסופיות להנפקה. על פי הדיווח בבלומברג, בית ההשקעות התייחס בטעות לשלב מוקדם של "הבעת עניין" כאל הגשת ההזמנות המחייבות בפועל. כתוצאה מהטעות הטכנית הזו, ביקושים מצד משקיעים קוריאנים בשווי של יותר מ-1.1 מיליארד דולר מעולם לא נרשמו בספרי ההנפקה.

הפספוס של "פרויקט אייפקס"

אי-ההבנה התרחשה במהלך שלב פנימי שזכה לכינוי "פרויקט אייפקס". באמצע מאי, כמה שבועות לפני שהחל תהליך שלב הגשת הביקושים הרשמי, הפיצו הבנקים המובילים של ההנפקה מייל שבו ביקשו מחברות התיווך הפיננסי לאסוף אינדיקציות ראשוניות לביקוש מצד משקיעים. הנתונים הללו רוכזו בחדר מידע וירטואלי, כמקובל בעסקאות ענק מסוג זה.

במיראיי היו בטוחים שהם מבצעים את ההזמנה האמיתית עבור לקוחותיהם. אלא שמנקודת מבטם של בנקי ההשקעות בוול סטריט, מדובר היה בהבעת עניין לא מחייבת. שלב הגשת הביקושים האמיתי נפתח רק ביוני באמצעות מייל נפרד, כמקובל בהנפקות ענק. המשמעות הייתה קטלנית עבור בית ההשקעות הקוריאני, הבנקים בניו יורק רשמו במערכת שמיראיי הגישה "אפס הזמנות", והקצו לה אפס מניות בהתאם.

הקצר התקשורתי הזה מסתמן כאחד הכתמים הבודדים על גיוס ההון המוצלח של SpaceX. המהלך, שנחשב לאחד הגדולים בהיסטוריה, זכה לשבחים רבים מצד המשקיעים על כך שניהולו זרם בצורה חלקה, למרות מורכבותו הגבוהה ולוח הזמנים הצפוף. הבנקים שמובילים את הגיוס, גולדמן זאקס, מורגן סטנלי וסיטיגרופ, כמו גם חברת מיראיי, סירבו להגיב לידיעה.

"אנו מרכינים ראש ומבקשים סליחה על מסירת חדשות מצערות ומאכזבות כל כך ללקוחותינו, שהשתתפו בגיוס של SpaceX בעניין רב ובציפייה גדולה", כתבו סגני היו"ר של מיראיי, קים מי-סאופ והר סאן-הו, בהודעה שנשלחה ללקוחות ב-15 ביוני. השניים התחייבו לבצע בדיקה מעמיקה של המקרה ולנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי "לשקם את אמון המשקיעים".

רשות הפיקוח הפיננסי בסיאול פתחה עוד קודם לכן בבדיקה כדי לקבוע האם המשקיעים שנרשמו להנפקה עמדו בתנאי הסף, אך ההליך הרגולטורי הורחב כעת על מנת לבחון לעומק כיצד כשל בית ההשקעות בהבטחת הקצאת המניות.

נתוני המסחר מראים כי השוק הגיב בטלטלה עזה למחדל: מאז מועד גיוס ההון של SpaceX, צנחה מניית מיראיי אסט סקיוריטיז ב-18.2%. הצניחה החדה הזו משקפת היטב את הפגיעה הקשה באמון הציבור ובמוניטין של בית ההשקעות הגדול במדינה, שנותר מחוץ לעסקת השנה.