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מגזין G איזו נבחרת במונדיאל נמצאת במקום הראשון בשווי השחקנים?
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הטריוויה השבועית

איזו נבחרת במונדיאל נמצאת במקום הראשון בשווי השחקנים?

מהי עיר הבירה של הרפובליקה של סיישל, איזה כביש הוא השני באורכו בישראל, ומי המציא את ההכרעה בדו-קרב פנדלים? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:42
איזו נבחרת במונדיאל נמצאת במקום הראשון בשווי השחקנים? / צילום: Shutterstock
איזו נבחרת במונדיאל נמצאת במקום הראשון בשווי השחקנים? / צילום: Shutterstock

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1. במה עוסק השיר "ואלה שמות" של עלי מוהר (בביצוע אריק איינשטיין ויוני רכטר)?
2. ובהשראת איזה שיר הוא נכתב?
3. מי המציא את ההכרעה בדו-קרב פנדלים?
4. מיהו המפקד הנוכחי של חיל הים?
5. איזה כביש הוא השני באורכו בישראל?
6. מהו שמו המלא של דונלד דאק?
7. מה ייחד את רשת החדשות העולמית CNN כשהחלה את שידוריה ביוני 1980?
8. איך נקרא התחום בזואולוגיה העוסק בחקר העופות?
9. מהי עיר הבירה של הרפובליקה של סיישל?
10. איזו מדינה היא הצעירה ביותר בעולם?
11. איזו נבחרת במונדיאל נמצאת במקום הראשון בשווי השחקנים?
12. מה ההבדל בין תמרור עצור בישראל לרוב העולם?
13. השבוע חל יום האסטרואיד הבינלאומי, מה הוא מציין?
14. מהו הפעמון שנמצא בגן הפעמון בירושלים?
15. ואיזה פסוק מהתנ"ך חקוק עליו?

תשובה 1

שמות שחקני כדורגל שהשתתפו במונדיאל איטליה 90 וכן רשימה של שחקני עבר ישראלים

תשובה 2

שיר מ-1941 של קורט וייל ואיירה גרשווין שביצע דני קיי 

תשובה 3

שני אנשי הכדורגל הישראלים מיכה אלמוג ויוסף דגן

תשובה 4

האלוף אייל הראל 

תשובה 5

כביש מספר 40, מצומת קטורה ועד לכפר סבא (כ-302 ק"מ) 

תשובה 6

דונלד פונטלרוי דאק

תשובה 7

היא הייתה רשת החדשות הראשונה ששידרה 24 שעות ביממה 

תשובה 8

אורניתולוגיה

תשובה 9

ויקטוריה

תשובה 10

דרום סודאן, היא זכתה לעצמאותה ביולי 2011, לאחר עשרות שנים של סכסוך ומלחמת אזרחים

תשובה 11

צרפת (שווי השחקנים מוערך בכ-1.52 מיליארד אירו) 

תשובה 12

ברוב מדינות העולם על התמרור כתובה המילה "STOP" (בשפה המקומית), בעוד שבישראל מוצגת יד לבנה פתוחה

תשובה 13

יום המודעות לאסטרואידים וההתגוננות מפניהם מציין את אירוע טונגוסקה, פיצוץ עז בסיביר ביוני 1908 שמניחים כי נגרם מאסטרואיד 

תשובה 14

העתק של פעמון החירות האמריקאי שניתן במתנה לרגל חגיגות ה-200 של ארצות הברית

תשובה 15

 "וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל יֹשְׁבֶיהָ" מספר ויקרא