לחשיפת התשובות גללו למטה

1. במה עוסק השיר "ואלה שמות" של עלי מוהר (בביצוע אריק איינשטיין ויוני רכטר)?

2. ובהשראת איזה שיר הוא נכתב?

3. מי המציא את ההכרעה בדו-קרב פנדלים?

4. מיהו המפקד הנוכחי של חיל הים?

5. איזה כביש הוא השני באורכו בישראל?

6. מהו שמו המלא של דונלד דאק?

7. מה ייחד את רשת החדשות העולמית CNN כשהחלה את שידוריה ביוני 1980?

8. איך נקרא התחום בזואולוגיה העוסק בחקר העופות?

9. מהי עיר הבירה של הרפובליקה של סיישל?

10. איזו מדינה היא הצעירה ביותר בעולם?

11. איזו נבחרת במונדיאל נמצאת במקום הראשון בשווי השחקנים?

12. מה ההבדל בין תמרור עצור בישראל לרוב העולם?

13. השבוע חל יום האסטרואיד הבינלאומי, מה הוא מציין?

14. מהו הפעמון שנמצא בגן הפעמון בירושלים?

15. ואיזה פסוק מהתנ"ך חקוק עליו?