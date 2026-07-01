רשות שוק ההון בודקת אם הצטרפות מהירה של חוסכים לקרן הפנסיה של בית ההשקעות אינפיניטי בהובלת אמיר איל יצרה עיכובים בניוד הלקוחות, שיוך כספי החוסכים ושינוי המסלולים.

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הקרן הצעירה נוסדה רק לפני כארבע שנים לאחר זכיית אינפיניטי במכרז לקרנות פנסיה ברירת מחדל שערכה רשות שוק ההון (בשנת 2021). הקרן צמחה בקצב מטאורי והגיעה לסך נכסים של 2.1 מיליארד שקל, זינוק של מעל ל-4,000% בתוך שלוש שנים (מסך נכסים של 44 מיליון שקל בלבד). בית ההשקעות אינפיניטי מנהל כיום כ-10 מיליארד שקל.

במכרז לפני ארבע שנים זכו ארבע קרנות, של בתי ההשקעות אלטשולר שחם, מיטב, מור ואינפיניטי. בפועל מעסיקים יכולים לצרף עובדים חדשים לאחת מארבע קרנות ברירת המחדל, והן נועדו להבטיח להם דמי ניהול מוזלים וקבועים לתקופה של עשור. רשות שוק ההון מקיימת בדיקות שגרתיות, שהן חלק מביקורת שוטפת על הגופים המפוקחים תחתיה.

אינפיניטי: לא מדובר בליקויים

באינפיניטי אומרים כי לא מדובר בליקויים שנמצאו, וככל הידוע גם לא בביקורת מיוחדת שנוגעת אליהם, אלא ממצאים שדורשים טיפול בשוטף, כמו עיכוב בניודים פנימה לתוך קרן הפנסיה, ככל הנראה בשל קצב הגיוס המהיר של הקרן, שמצריכים סגירת פערים. כמו כן, ייתכן כי העברת המסלולים על-ידי העמיתים חרגה מהזמן המוקצב לפי הוראות רשות שוק ההון, וכך גם שיוך כספי ההפקדות לקופה ספציפית, שבוצע שלא במסגרת הזמן הקצוב.

"הרגולציה מחייבת לוחות זמנים לכל תהליך תפעולי", אומרים באינפיניטי. "אם החברה המנהלת חורגת בימים המוקצבים, היא מפצה במקרים מסוימים את העמית. זה עוד תהליך שנעשה בשוטף על-ידי מתפעלים וחברות מנהלות (אין כאן דבר חריג מחברות מנהלות)".

לא מן הנמנע כי גם התשואות החזקות שרשמו קרנות הפנסיה של אינפיניטי הובילו לצמיחה החדה שלהן בסך הנכסים המנוהלים. באינפיניטי הדגישו כי לביקורת אין שום השפעה על החוסכים, ואמרו כי "כמעט כל מסלולי ההשקעה של החברה מובילים את טבלאות התשואה מול המתחרים בטווחי זמן של שנה, שלוש שנים וחמש שנים".

עוד נמסר מאינפיניטי כי לקרנות הפנסיה שלה ישנו "עודף אקטוארי משמעותי של כ-3% מצטבר בשלוש השנים האחרונות. המשמעות המעשית היא דמי ניהול שליליים לחוסכים ותוספת תשואה".

נתונים מרשימים באפיקים המנייתיים

הצמיחה המהירה של נכסי קרן הפנסיה של אינפיניטי ניכרת גם בשנה האחרונה. סך נכסיה גדל במעל למיליארד שקל, כאמור לכדי כ-2 מיליארד שקל - כלומר, היא יותר מהכפילה את היקף הנכסים שלה. עם זאת, עדיין מדובר בקרנות פנסיה מזעריות בענף שמרכז 1.26 טריליון שקל בנכסים מנוהלים (כלל קרנות הפנסיה בישראל) נכון לסוף חודש מאי האחרון.

מנתונים שסיפקה אינפיניטי לגלובס נמסר כי קרן הפנסיה ברירת מחדל עד לגיל 50 של אינפיניטי רשמה תשואה של 22.5% בשנה החולפת, למול ממוצע של 21% בקרב כל קרנות הפנסיה ברירת מחדל. בשלוש השנים האחרונות רשמה הקרן תשואה של 60%, כשהממוצע בין קרנות ברירת המחדש עמדה על 46.5%.

באפיקים המנייתיים מדובר בפערים מרשימים בשנה החולפת. הקרן המדוברת רשמה תשואה של 30%, בעוד שממוצע קרנות ברירת המחדל עמד על 18%. אך בשלוש שנים קרן הפנסיה המדוברת באפיק המנייתי עלתה ב-60%, והממוצע של קרנות ברירת המחדל היה נמוך יותר (אך גם בפער מצומצם יותר) ועמד על 54%.

מרשות שוק ההון נמסר בתגובה: "הרשות עורכת מעת לעת ביקורות כדבר שבשגרה, וככלל, אינה מתייחסת להליכים פנימיים מול הגופים המפוקחים על-ידה".

משגשג גם באפיקי הגמל

יצוין כי בית ההשקעות הקטן אינפיניטי משגשג בשנים האחרונות ורשם תשואות מצוינות גם באפיקי הגמל שלו. לפני שבועיים דיווחנו כי איניפיניטי נמצא בתקופה של צמיחה יוצאת דופן בהיקף הנכסים המנוהלים, שהגיעו כבר ליותר מ-7 מיליארד שקל בענף הגמל (קרנות השתלמות, חיסכון לכל ילד וקופות גמל להשקעה). מדובר בזינוק של 240% תוך שנתיים וחצי בלבד, כשהוא מגייס כמעט 2 מיליארד שקל מהמתחרים. במונחי הגופים הגדולים מקרב מנהלי הגמל - מדובר בכסף קטן יחסית, אך מבחינת אינפיניטי מדובר באירוע דרמטי.

לגיוסים הללו אחראיות יותר מכל התשואות הטובות שהניב בית ההשקעות, בהובלת רו"ח אמיר איל, לחוסכיו. איל ומנהלי ההשקעות באינפיניטי היו חריגים בהערכה שלהם לביצועי יתר של שוק ההון בארץ בתקופת המלחמה, כאשר היו בין הראשונים לחזור ולהשקיע בשוק ההון המקומי. "מדינת ישראל עומדת בפני 'תור הזהב' הכלכלי שלה", כתבו אז.

כך למשל, במסלול הכללי של קרנות ההשתלמות הניב אינפיניטי תשואה של 52% במהלך שלוש השנים האחרונות (לעומת 46.6% הממוצע בענף), שמציבה אותו במקום הראשון בענף, וכך גם בחמש השנים האחרונות. גם במסלול המנייתי הוא הניב תשואה חזקה: בחמש השנים האחרונות הוא מוביל את הטבלה עם תשואה של 108%, לעומת ממוצע של 82%.