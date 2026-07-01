ירידות קלות באירופה; החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:20

בורסות אירופה פתחו את היום בירידות קלות. לפי שעה, הדאקס נחלש בכ-0.1%, בעוד הפוטסי והקאק משילים מערכם כ-0.4%.

באסיה, המסחר ננעל במגמה מעורבת. הניקיי התקדם בכ-0.6%, ההנג סנג טיפס בשיעור דומה, בורסת שנגחאי הוסיפה לערכה כ-0.4% ובורסת סיאול איבדה כ-2%.

בשוק המט"ח העולמי, הין היפני נחלש מול הדולר לשפל חדש. ב-CNBC דיווחו כי הדולר קיבל דחיפה מזינוק חד בתשואות האג"ח של ארה"ב ודחף את הין לשפל של 40 שנה, בעוד הסוחרים נערכים לדוח תעסוקה מכריע בארה"ב ומגבירים את ההימורים על העלאת ריבית קרובה מצד הפדרל ריזרב.

הדולר טיפס לשיא חדש של 162.77 יין בפתח יום המסחר באסיה, הרבה מעל הרמות שגרמו לרשויות ביפן להתערב לפני מספר חודשים כדי לחזק את המטבע החלש. "אנחנו מאמינים שאנחנו קרובים לפעולה אפשרית", אמר צ'ידו נאראיאנאן, ראש אסטרטגיית מאקרו לאזור אסיה-פסיפיק בוולס פארגו, בהתייחסו לסיכוי של התערבות נוספת. "אנחנו נמצאים ברמות קריטיות, לאו דווקא במונחים של יעד שער חליפין ספציפי, אלא ברמות שבהן משרד האוצר (היפני) עשוי להזדקק להתערב כדי לשמור על אמינותו".

במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים כעת ירידות של עד 0.7%.

אתמול, וול סטריט סגרה את היום בעליות שערים. הנאסד"ק טיפס בכ-1.5%, ה-S&P 500 טיפס בכ-0.8% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.3%. כך, הבורסה בניו יורק, נעלה את הרבעון השני ורשמה את הרבעון הטוב ביותר שלה מאז 2020. הדרך הייתה רצופה מהמורות ותנודתית למדי - המדדים התאוששו בצורה מרשימה מהשפל שנרשם בסוף במרץ, ו-S&P 500 טיפס בכ־15% במהלך שלושת החודשים האחרונים, נאסד"ק זינק ב-21%.

סקטור הטכנולוגיה (XLK ) היה המנוע המרכזי של העליות הללו, כאשר מניות השבבים בעלות הובילו את הסקטור כולו. קרן הסל של תעשיית השבבים (SOXX ), רשמה הרבעון החזק ביותר בתולדותיה עם זינוק מעל 90%. לשם השוואה, נאסד"ק 100 עלה ב-25% ברבעון השני.

אבל המסר המרכזי הוא שהראלי בשוק האמריקאי אינו רק "עליות רחבות", אלא נבע בעיקר מהריכוזיות הגבוהה סביב סקטור השבבים. בעוד שה־S&P 500 התאושש חזק, מניות הטכנולוגיה, ובמיוחד שבבים הקשורים ישירות לביקוש לבינה מלאכותית, מובילות את רוב הביצועים. המשמעות היא ששוק ה-AI ממשיך להיות הכוח הדומיננטי שמניע את וול סטריט.

מנוע הצמיחה המרכזי של מניות השבבים במחצית הראשונה של השנה היה הביקוש לשבבי זיכרון ואחסון. למעשה, צמרת רשימת המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר במדד S&P 500 מורכבת כמעט כולה מחברות הפועלות בתחומי הזיכרון והאחסון.

מיקרון, יצרנית שבבי הזיכרון הגדולה בארה"ב, מדורגת במקום השני במדד ה-S&P 500 מתחילת השנה לאחר שמנייתה זינקה ב-301% בתוך שישה חודשים, מה שהעלה את שווי השוק שלה מעל טריליון דולר. את המקום הראשון תופסת סנדיסק עם זינוק של 764%. אחריהן נמצאות ווסטרן דיגיטל ו- סיגייט , כאשר גם אינטל נמנית עם חמש המובילות לאחר שטיפסה ב-257%, על רקע התחזקות האמונה בוול סטריט שתוכנית ההבראה השאפתנית שלה מתחילה להניב תוצאות.

במקביל, יצרנית שבבי הזיכרון הדרום-קוריאנית SK Hynix פועלת לגייס 29.4 מיליארד דולר באמצעות הנפקה בארה"ב.

מנגד, כמה מהשמות הגדולים ביותר בענף דווקא פיגרו משמעותית אחרי הסקטור. אנבידיה, סמל של מהפכת שבבי ה-AI והחברה בעלת שווי השוק הגדול בעולם, עלתה ב-7% בלבד מתחילת השנה - מה שהופך אותה למניה החלשה ביותר במדד השבבים. גם בורדקום, יצרנית השבבים השנייה בגודלה בארה"ב מבחינת שווי שוק, הציגה ביצועים צנועים יחסית עם עלייה של 9%.

למרות התנודתיות האחרונה, האנליסטים הפכו לאופטימיים יותר לגבי הענף. לפי נתוני בלומברג, הרווחים של יצרניות השבבים צפויים לצמוח ב-49% בשנת 2027, לעומת תחזית של 35% בלבד שניתנה באפריל. גם תחזית הצמיחה בהכנסות שופרה ל-37%, לעומת 29% קודם לכן. מדובר בקצב צמיחה גבוה בהרבה מזה הצפוי לחברות במדד S&P 500 שם הרווחים צפויים לצמוח ב-17% בלבד ב-2027, לצד גידול של 7.4% בהכנסות.

אבל גל המכירות של השבוע שעבר הזכיר למשקיעים שגם הראלי הזה אינו חסין. מדד השבבים צנח ב-7.9% בשבוע החולף - הירידה השבועית החדה ביותר מאז אפריל 2025 - על רקע סימני שאלה גוברים בוול סטריט לגבי עמידותו של הביקוש לשבבים. גם אתמול נרשמה תנודתיות חריגה, כאשר המדד עבר מירידה של 3.2% במהלך המסחר לעלייה של 3.8% בנעילה.