קרן המטבע הבינלאומית פרסמה היום את סקירתה והמלצותיה על הכלכלה הישראלית לאחר שמשלחת שלה ביקרה כאן בפברואר האחרון. הקרן צופה שהגרעון הממשלתי יעמוד השנה על 5.3% ולא על 4.9% כפי שנקוב בתקציב המדינה ושיחס החוב תוצר של ישראל צפוי לזנק מכ-70% לכ-74% בתוך ארבע שנים בשל הוצאות הביטחון הגבוהות.

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בארגון המליצו להפחית את גרעון הממשלה לכ-2.5% במהלך שלוש השנים הבאות כדי להביא את יחס החוב תוצר לירידה שתגיע לכ-60% עד לשנת 2040 ובדומה לתקופה שלפני ה-7 באוקטובר. בארגון ממליצים להגדיל את צד ההכנסה בתקציב המדינה בהינתן העובדה שההוצאות האזרחיות והוצאות התשתית בישראל נמוכות ביחס ל-OECD.

צעדים כאלו שעליהם ממליץ הארגון הם ביטול מדרגת מס ההכנסה הנמוכה ביותר (של 10%) ומיזוגה עם מדרגת המס השנייה הנמוכה ביותר (14%). לעמדת הארגון, מאחר שבעלי הכנסות נמוכות לא מנצלים במלואם את נקודות הזיכוי ממס הכנסה צעד כזה לא ישפיע על תשלומי המיסים שלהם אלא יגבו בעיקר מבעלי הכנסות גבוהות יותר מבלי להשפיע על שיעור המס השולי שלהם.

עוד ממליצים שם על בחינה מחדש של פטורים כמו מע"מ על פירות, ירקות ושירותי תיירות, פטורים ממס בקרנות השתלמות - שאותו הם מגדירים "לא רציונאלי" ופטורים ממס חברות. כן ממליצים בארגון להחזיק את המיסוי על כלים חד פעמיים ומשקאות ממותקים ולהעלות את שיעור המע"מ.

ביחס למערכת המס בישראל מציינים כותבי הדו"ח כי היא מורכבת עם תמריצים רבים ויחס דיפרנציאלי ביחס לאזורים או למגזרים ויש לפשט אותה, ליעל אותה ולהפוך אותה להוגנת יותר. ביחס להוצאות הממשלה ממליצים שם על הפניית תקציבים לתכניות תומכות צמיחה במשק כמו בחינוך ובשילוב האוכלוסיה החרדית והערבית בשוק העבודה.

בארגון מסבירים כי הוצאות ביטחון מוגברות, חוב ציבורי גבוה יותר והיצע עבודה מופחת מעיבים על סיכויי הצמיחה לטווח הבינוני. אלו מצטרפים לחולשות מבניות בעיקר השתתפות בשוק העבודה ופערי המיומנויות של האוכלוסיות החרדית והערבית.

כן מזהירים בארגון שהוצאות ביטחון שימשיכו לגדול ידחקו השקעות שמקדמות את צמיחת המשק בהון אנושי ופיזי ובכך ימשיכו וירחיבו את הפער של התוצר לנפש של ישראל מול כלכלות מתקדמות. לכן, הרפורמות המומלצות הן הרחבת היצע העבודה, חיזוק הפיריון באמצעות רפורמות והשקעה בתשתיות ושימור היתרונות התחרותיים של ישראל בהייטק וב-AI.

ביחס למדיניות קביעת הריבית במשק של בנק ישראל, הארגון קורא לבנק להמשיך במדיניות מתונה אך ציינו כי החשיפה המשמעותית של הבנקים בישראל לנדל"ן מהווה סיכון, במיוחד על רקע החלשות בענף.