רחפנים ו"צי היברידי": בריטניה חשפה תקציב ביטחון חדש ומוגדל

בריטניה חשפה השבוע את תקציב הביטחון החדש שלה, שלדברי הממשלה משקף את "העלייה החדה ביותר בהוצאות מאז המלחמה הקרה".

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בצעד המשמעותי האחרון של ראש הממשלה קיר סטארמר לפני פרישתו הצפויה, והחלפתו הכמעט־בטוחה על ידי אנדי ברנהאם בחודשים הקרובים, הוא הודיע על הקצאה של קרוב ל־300 מיליארד ליש"ט (כ־400 מיליארד דולר) בארבע השנים הקרובות בין היתר להתחמשות בכטב"מים וברחפנים, להגדלת יכולות ההרתעה הגרעיניות של הממלכה המאוחדת ולהצטיידות במטוסי קרב חדשים ובמערכות הגנה מטילים.

איך יתחלק התקציב

התקציב החדש עומד בסימן המלחמה באוקראינה, ולקחים שנלמדו עד כה בנוגע לשימוש המוגבר בכטב"מים וברחפנים בה, כמו גם בטילים.

בריטניה מגדילה את תקציב הביטחון ל־300 מיליארד ליש"ט ל-4 השנים הקרובות (סעיפים נבחרים במיליארדי ליש"טים) 78

משכורות ופנסיות לאנשי הצבא הבריטי 63

הרתעה גרעינית, כולל צוללות ומפציצים גרעיניים 11

שיקום הארסנל הבריטי, אחרי מסירת נשק לאוקראינה 8

פיתוח הדור הבא של מטוסי קרב 5

שילוב רחפנים בכל דרגי הלחימה

11 מיליארד ליש"ט יוקצו כדי לשקם את הארסנל הבריטי אחרי שמערכות נשק רבות נתרמו לטובת אוקראינה בשנים האחרונות. 5 מיליארד ליש"ט יוקצו כדי להפוך את הלוחמים הבריטים לחלק מ"לוחמת־הרחפנים". 1.5 מיליארד ליש"ט יוקצו להפוך את הצי הבריטי ל"היברידי", כולל שימוש בכלי שיט בלתי מאוישים בעלי בינה מלאכותית. 8 מיליארד ליש"ט יוקצו לדור הבא של מטוסי קרב, בפרויקט משותף עם איטליה ויפן, וחיל האוויר הבריטי יחל בפיתוח מטוסי קרב אוטונומיים.

ראש הממשלה סטארמר אמר עם הצגת התוכנית לפרלמנט ביום שלישי כי היא סוללת את דרכה של בריטניה להוציא כ־3.5% מהתמ"ג שלה על ביטחון עד שנת 2035, עם זאת, עד לשנת 2030 יעמוד שיעור ההוצאה על 2.7% בלבד. התוכנית כוללת תוספת של 15 מיליארד ליש"ט לעומת התקציב הקודם. ראשי מערכת הביטחון דרשו בדיונים המקדימים הגדלה משמעותית יותר, של 28 מיליארד ליש"ט. לא ברור עדיין מה יהיו מקורות המימון של חמישה מיליארד ליש"ט מתוך התוספת שהוסכמה לבסוף, והעיתונים אמרו כי סטארמר משאיר למחליפו "גלולת רעל" שתקשה עליו לאזן את התקציב בשנים הקרובות.

מזכ"ל נאט"ו: הרכש האירופי מארה"ב זינק ל־300 מיליארד דולר מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה מתחיל להכין את הקרקע לפסגת נאט"ו השנתית, שתתקיים בשבוע הבא (7־8 ביולי) באנקרה בירת טורקיה. רוטה מנסה לאחות את הקרעים הטרנס־אטלנטיים, שהחריפו כתוצאה מהביקורת חריפה של ממשל טראמפ על מדינות אירופה, ואמר בראיון השבוע כי הרכש האירופי המוגבר בשנים האחרונות הוא קריטי לתעשייה האמריקאית. כמו בריטניה, רוב מדינות אירופה החברות בנאט"ו הבטיחו להעלות את ההוצאה הביטחונית שלהן ל־3% מהתמ"ג עד סוף העשור. גרמניה אפילו בדרך לעקוף את היעד הזה, עם קרן מיוחדת של 500 מיליארד אירו שנועדה אך ורק להתחמשות וחיזוק הצבא. לפי החישובים האחרונים, היא כבר מוציאה כ־3.5% מהתמ"ג שלה על ביטחון. "עומדים במשימה" רוטה, שמרבה לשבח את טראמפ ועד כה הצליח לגשר בין הצדדים - לפחות כלפי חוץ - בנושא גרינלנד ואיראן, אמר כי סך ההזמנות האירופיות (ביחד עם קנדה) מתעשיית הנשק האמריקאית לשנים הקרובות כבר מסתכם ב־300 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של 250 מיליארד דולר לעומת המצב לפני המלחמה באוקראינה. הוא הפציר ביצרניות האמריקאיות לא להעלות מחירים, ואמר כי הרכש המוגבר "מראה לעם האמריקאי שהאירופאים והקנדים עומדים במשימה". עם זאת, רוטה אמר כי עיכובים בייצור נשק "מאלצים" חלק ממדינות אירופה לרכוש ציוד צבאי ונשק מחוץ לנאט"ו, כמו קוריאה הדרומית. "אני אוהב את קוריאה, אבל מדינות אירופה היו מעדיפות לקנות מחברות בנאט"ו", אמר. קראו עוד

התקציב שהוצג כולל סכום צנוע יחסית של כ־790 מיליון פאונד ל"מערכות הגנה אווירית". 2.5 מיליארד ליש"ט יוקצו לפיתוח יכולות סייבר, 3.2 מיליארד ליש"ט לפעולות בתחום החלל וכ־330 מיליון ליש"ט ל"הגנה על תשתיות קריטיות מתחת למים". ההוצאה הגדולה ביותר בתקציב שהוצג היא 78 מיליארד ליש"ט במשכורות ופנסיות לאנשי הצבא הבריטי.

התוכנית שמה דגש על רכש מהתעשייה הבריטית, הממוקמת במקום השמיני (אחרי ישראל) בדירוג יצואניות הנשק הגדולות ביותר בעולם של המכון השבדי SIPRI. התעשייה אמורה ליצור כ־60 אלף מקומות עבודה חדשים עד סוף העשור, וכוללת שיתופי פעולה עם נורבגיה ומכירת מטוסים לטורקיה.

בתחום ההרתעה הגרעינית, כ־20 מיליארד ליש"ט נוספים יוקצו לצוללות בעלות יכולות שיגור טילים עם ראשי קרב גרעיניים, כמו גם לרכישת מטוסי F-35A תוצרת ארה"ב, בעלי יכולת נשיאת פצצות גרעיניות

עתיד הלוחמה

למעשה, דגש רב ניתן בתוכנית החדשה למערכות בלתי־מאוישות. "אוקראינה הראתה לעולם שעלינו לחשוב מחדש על עתיד הלוחמה", נכתב. "מערכות זולות, בכמויות גדולות ובעלות דיוק הן הדומיננטיות כעת. מהירות היא קריטית".

לפיכך, יושקעו תקציבים רבים באינטגרציה של כלים בלתי מאוישים בצבא, שבנוסף למה שצוין עד כה יכללו גם נושאת כטב"מים, צוללות בלתי מאוישות להגנה על תשתיות הפרושות על קרקעית הים ולהתקפה, מל"טי סיור ותקיפה חדשים ופרויקט חדיש לכטב"מי תקיפה אוטונומיים. לפי המסמך, התמקדות בתחומים אלה גם תאפשר "צמיחה באמצעות יצוא מוגבר בעבור בריטניה"

כלי התקשורת בבריטניה התייחסו בעיקר לעובדה כי התוכנית החדשה הוכנה ללא תיאום עם ברנהאם, ראש העיר מנצ'סטר שצפוי להיבחר להחליף את סטארמר בראשות מפלגת הלייבור, ולקבל את המפתחות ל"דאונינג 10" בחודשים הקרובים. ברנהאם עצמו לא העיר עד כה על התוכנית שפורסמה.