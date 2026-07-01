הברית נסדקה? כך חסמה ערב הסעודית מהלך צבאי אמריקאי

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● ההכרה ברצח העם הארמני: בטורקיה כעסו, אבל למה בארמניה שתקו?

● הסטארט־אפ שנלחם במנהרות חמאס קיבל מיליונים מבכירי אנדוריל ו-SpaceX

1העימות הדיפלומטי סביב הורמוז שהתנהל מתחת לרדאר

מאחורי המשבר הנפט הסתתר עימות דיפלומטי חריף שלא דווח עד כה: ערב הסעודית סירבה לאפשר לכוחות האמריקאים שימוש בבסיסיה ובמרחבה האווירי, ובכך הובילה לביטול "פרויקט חופש" - המבצע הצבאי שנועד להבטיח מעבר חופשי במצר הורמוז. כך חושף וול סטריט ג'ורנל.

לפי הדיווח, יותר מ־100 מטוסים צבאיים אמריקאים המריאו מבסיסים וספינות מלחמה ברחבי המזרח התיכון, אך נתקלו בחסימה הסעודית שבלמה את המבצע. בתגובה, הבית הלבן זעם ואיים לעכב את אספקת טילי הפטריוט הדרושים לסעודיה להגנה מפני מתקפות איראניות. הממלכה נסוגה בסופו של דבר, אך גורמים אמריקאים ציינו בפני וול סטריט ג'ורנל כי "הנזק לא יהיה ניתן לתיקון בקלות".

המתח ניכר גם בפרוטוקולים: מזכיר המדינה מרקו רוביו, שביקר השבוע באיחוד האמירויות, כווית ובחריין, לא כלל את ריאד במסלול הפגישות שלו - צעד שעל פי העיתון האמריקאי, בסעודיה פירשו כ"עלבון מכוון". בנוסף, יורש העצר מוחמד בן סלמאן סירב להשתתף בפסגת ה־G7 בצרפת, בניגוד למנהיגי האמירויות, קטאר ומצרים שנכחו.

כעת, לפי וול סטריט ג'ורנל, ארה"ב שוקלת לצמצם את נוכחותה הצבאית בערב הסעודית ולהעביר כוחות למדינות שתמכו במלחמה - בראשן ישראל וירדן. עם זאת, מדגישים הגורמים בפני העיתון כי "התכנון נמצא בשלביו הראשוניים ולא התקבלו החלטות".

וול סטריט ג'ורנל, מאת שלבי הולידיי, סאמר סעיד ורובי גריימר. לקריאת הכתבה המלאה.

2העידן החדש של לוחמה חודרת בונקרים

ב־22 ביוני 2025, שבעה מפציצי חמקן B-2 ספיריט המריאו מבסיס וייטמן שבמיזורי ושבו בתום 36 שעות רצופות - לאחר שהטילו 14 פצצות מסוג GBU-57 על מתקני הגרעין האיראניים בפורדו ובנתנז. כך מפרסם האתר Modern Diplomacy.

על פי הפרסום, הפצצה, שמשקלה הכולל עומד על 13.6 טון, תוכננה לחדור עד 60 מטר של בטון. אלא שפורדו בנוי עמוק מכפי שהפצצה תוכננה להתמודד איתו: כדי לחדור עמוק מספיק ולפגוע במתקן, נאלצו להפיל שש פצצות ברצף לתוך פיר אוורור. "התקיפה בפורדו הוכיחה שאפילו בונקר המבוצר ביותר ניתן לחדור, אך מהלך כזה דורש 15 שנות פיתוח, שלל מפציצי חמקן ועשרות כלי נשק, ועדיין משאיר סימן שאלה על היקף הנזק שנגרם", נכתב בכתבה.

המבצע חשף תחרות הנדסית שמתנהלת מתחת לפני השטח ממש: "קוריאה הצפונית למשל מחזיקה למעלה מ־2,500 מתקנים תת־קרקעיים מתועדים, וסין בנתה יותר מ־4,800 קילומטר של מנהרות ומפעלים תת־קרקעיים. עומק הוא הרתעה - זו הדוקטרינה המשותפת לכולן".

על פי Modern Diplomacy, התשובה האמריקאית כבר בדרך: "חיל האוויר מפתח יורש ל־GBU-57 בשם GBU-76/B, בעלות כוללת של כ־73.7 מיליון דולר בשנת 2026. זאת על רקע הוצאות ביטחון עולמיות שהגיעו ב־2025 לשיא של 2.887 טריליון דולר - העלייה האחד-עשרה ברציפות".

Modern Diplomacy, מאת סאצ'ין יאדב. לקריאת הכתבה המלאה.

3ב־ AP מנתחים: האם זה האיש שעשוי להחליף את נתניהו?

"גדי איזנקוט, הגנרל לשעבר שהתפטר מהקבינט המלחמה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר שהאשים אותו בהיעדר אסטרטגיה בעזה, השיק רשמית את קמפיין הבחירות של מפלגתו 'ישר!', לקראת הבחירות המתוכננות לסתיו", כך נכתב בסוכנות הידיעות AP.

"איזנקוט, בן 66 ממשפחת מהגרים יהודים ממרוקו, מציב עצמו כאנטיתזה לנתניהו: ללא רקע של קשרים לדונלד טראמפ, ללא פרסומות, ואחרי ארבעה עשורים בצבא. ובנפרד מכל מה שאמור - הוא שילם מחיר אישי כבד: בנו גל נהרג במלחמה בעזה, ושני אחייניו נפלו אף הם במלחמה".

קמפיין הבחירות של איזקנוט, על פי AP, כולל הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, גיוס חרדים לצבא, חיזוק שיתוף פעולה אזורי בתחום הביטחון, ושיקום הצפון והדרום . "אולם, הדרך שלו עדיין לא סלולה. במערכת הרב־מפלגתית הישראלית, אפילו ניצחון בבחירות אינו מספיק: איזנקוט יצטרך לגבש קואליציה רחבה מספיק ולהחליט אם לשתף מפלגות ערביות, שאותן כבר תקף נתניהו ובעלי בריתו", סיכמה הכתבה.

AP, מאת סם מץ וג'וליה פרנקל. לקריאת הכתבה המלאה.