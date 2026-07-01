הדיל מתקדם - הכנסת אישרה את חוק יסוד: לימוד תורה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד: לימוד תורה, ברוב של 63 מול 53. לפי נוסח הצעת החוק של הח"כים משה גפני, יעקב אשר ויצחק פינדרוס, ייקבע כי לימוד התורה יוכר כ"ערך יסוד" כדי ליצור מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים, ולמעשה ייקבע שלימוד התורה הוא "ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו נכח בדיון והצביע בעד. ארבעה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד - יולי אדלשטיין, דן אילוז, שרן השכל ומשה סולומון.

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ח"כ יצחק פינדרוס הצהיר במליאה כי לימוד תורה הוא הערך העליון במדינה, יותר משירות בצה"ל. יו"ר דגל התורה משה גפני אמר בדיון: "בשנים האחרונות חלה זילות בכבוד התורה. לכן, בהוראת גדולי התורה שליט"א, החלטתי להביא את חוק היסוד הזה כדי להשיב את כבודה של התורה, זו שהחזיקה את העם היהודי במשך אלפי שנים, וזו שמייחדת אותנו מכל העמים".

"אני לא חושב שיש חבר כנסת אחד, יהודי או שאינו יהודי, שיניח בצד את השיקולים הפוליטיים ויתנגד לזה. את החוק הזה היה צריך לחוקק כבר עם קום המדינה", המשיך. "בן גוריון, ולאחריו גם בגין, הבינו את מה שהיום יש מי שאינם מבינים ודווקא בשל הזילות בכבוד התורה בתקופה האחרונה, קידום החוק הוא צורך קיומי כדי להחזיר את כבוד התורה למקומה הראוי במדינת היהודים".

אתמול אישרו חברי ועדת הכנסת לקדם את הצעת החוק לקריאה הראשונה. במוקד הדיון הסוער, בין השאר על רקע מחלוקות סביב מטרת החוק והשלכותיו החוקתיות, עמדה השאלה אם ההצעה אכן מגדירה ערך יסוד חוקתי ברור ומה השלכותיה האפשריות.

יו"ר יהדות התורה חה"כ יצחק גולדקנופף הדגיש את הרקע להצעה, ואמר בדיון: "מטרת החוק להכיר בתורת ישראל שניתנה בהר סיני וכולנו מאמינים בה". גולדקנופף שאל: "איך ייתכן שכאן בישראל, אחרי כל הצרות שעם ישראל עבר, יהודים עוצרים יהודים על לימוד תורה. למה אנחנו מבקשים את החוק הזה? כי קרה משהו במדינה. אנחנו לא רוצים להיות בצד השני, שללומד תורה ייתנו עונש כאילו הוא גנב. הגענו למצב שלומדי התורה הם בתחתית קבלת העונשים".

בתום הדיון הצביעו הח"כים על ההצעה, ו-10 מהם תמכו בה לעומת ארבעה שהתנגדו. יו"ר דגל התורה חה"כ גפני בירך ומסר אז: "לימוד התורה הוא ששמר עלינו לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, וכעת גם במדינת היהודים לימוד התורה יקבל את המעמד הראוי לו".

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12