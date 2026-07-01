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משפט בג"ץ הקפיא את מינויו של עו"ד מיכאל ראבילו למבקר המדינה
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מיכאל ראבילו

בג"ץ הקפיא את מינויו של עו"ד מיכאל ראבילו למבקר המדינה

בגץ הקפיא את מינויו של עו"ד מיכאל ראבילו למבקר המדינה עד מתן פסק דין בעתירות נגד הליך המינוי • העתירות הוגשו לאחר שחברי כנסת תיעדו ופרסמו את הצבעתם בניגוד לעקרון החשאיות • יו"ר הכנסת אמיר אוחנה דחה את הצעת בית המשפט לקיים הצבעה חוזרת: "הכנסת אמרה את דברה"

ניצן שפיר 12:25
עו''ד מיכאל ראבילו / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות
עו''ד מיכאל ראבילו / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

בג"ץ הקפיא את מינויו של עו"ד מיכאל ראבילו למבקר המדינה, זאת בעקבות עתירות נגד הליך המינוי בו חברי כנסת תיעדו את הצבעתם ופרסמו. עו"ד ראבילו, ששימש כעורך דינו של ראש הממשלה נתניהו היה אמור להיכנס לתפקיד ב-3 ביולי עם סיום כהונתו של המבקר מתניהו אנגלמן.

ההחלטה התקבלה על ידי הרכב של חמישה שופטים, לאחר ששופטי בג"ץ הציעו לכנסת לערוך בחירות חוזרות לתפקיד, אך יו"ר הכנסת אמיר אוחנה סירב לכך וכתב ברשת X: "הכנסת אמרה את דברה".

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שבע עתירות הוגשו נגד מינויו של ראבילו, שנבחר למבקר המדינה בסיבוב ההצבעה השני ברוב של 61 קולות, מול 57 קולות לשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון.

בעתירות נטען כי הליך חשאיות הבחירה נפגעה מאחר וחברי כנסת תיעדו עצמם בסבב השני מצביעים לראבילו בעקבות הנחייה שקיבלו. טיעון נוסף התייחס לניגוד עניינים בין ראש הממשלה לעורך דינו. השופטים הבהירו כי לא יקבלו את טיעון ניגוד העניינים אך הביעו ביקורת על הליך ההצבעה במהלך שני הדיונים שהתקיימו.

בסיבוב ההצבעה הראשון ניצח אלרון עם 60 קולות לעומת 57 לראבילו. מאחר שאף מועמד לא השיג את הרוב הדרוש של 61 קולות, נערך סיבוב הצבעה שני, ואז חל המהפך, וראבילו נבחר.

במהלך הסיבוב השני, חברי כנסת מהאופוזיציה טענו כי חברי כנסת מהליכוד קיבלו הנחיה להצטלם עם פתק ההצבעה מאחורי הפרגוד, דבר שפוגע בחשאיות ההצבעה. חלק מחברי הכנסת, בהם ח"כ חנוך מילביצקי, פרסמו תמונות שלהם עם פתק שעליו שמו של ראבילו. בעתירות נטען כי חשאיות ההצבעה הקבועה בחוק נפגעה בשל כך.

את העתירות הגישו התנועה לאיכות השלטון, לשכת עורכי הדין, סיעות האופוזיציה יש עתיד וכחול לבן, ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד), ח"כ נעמה לזימי (הדמוקרטים), עמותת הישראלים, יאיא פינק ועו"ד יהודה רסלר.