יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי הוא דוחה את הצעת שופטי בג"ץ לערוך בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. לדבריו, "הכנסת כבר אמרה את דברה". כזכור, בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בבג"ץ הביעו השופטים את עמדתם כי נפלו פגמים בהליך בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו למבקר המדינה בשל הפגיעה בחשאיות ההליך.

עו"ד ראבילו, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נבחר למבקר המדינה ברוב של 61 קולות, מול 57 קולות לשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. בעתירות נטען כי חשאיות ההצבעה נפגעה בשל תיעוד חברי כנסת את הצבעתם, וכי ראבילו מצוי בניגוד עניינים.

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בתום הדיון הודיעו המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, והשופטות גילה כנפי-שטייניץ ורות רונן כי בכוונתם להוציא צו על-תנאי נגד הבחירה בראבילו, והציעו לקיים הצבעה חוזרת לבחירת מבקר המדינה. "בדעתנו להוציא צו על-תנאי בנושא החשאיות, לא בנושא ניגוד העניינים. כרגע יש עננה לא רצויה. חלק מההצבעות בעייתיות, חברי כנסת פעלו נגד הנחיית יועמ"שית הכנסת".

בעתירות נטען כי חברי כנסת מהקואליציה נדרשו לתעד את עצמם מצביעים לראבילו בסבב הבחירות השני שנערך לאחר שהפסיד בסבב הראשון. בחלק מהעתירות נטען גם כי ראבילו, בהיותו עורך דינו של ראש הממשלה, מצוי בניגוד עניינים חריף, ולכן לא יכול לכהן בתפקיד מבקר המדינה. טענה זו נדחתה על-ידי השופטים.

שופטי בג"ץ צפויים להוציא צו על-תנאי ולהורות לכנסת לנמק מדוע לא תקוים הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה. עו"ד ראבילו אמור להיכנס לתפקיד ב-4 ביולי.