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משפט בג"ץ דן בשידור חי: האם תיסלל הדרך להדחת הממונה על התחרות?
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מיכל כהן | שידור חי

בג"ץ דן בשידור חי: האם תיסלל הדרך להדחת הממונה על התחרות?

בהרכב של חמישה שופטים, בג"ץ דן היום בדיון נוסף על פסק הדין לפיו יש לכנס את ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה כדי להדיח את עו"ד מיכל כהן, ראש רשות התחרות - מהלך ששר הכלכלה ניר ברקת מנסה להוציא לפועל זה שלוש שנים

ניצן שפיר 15:34
שר הכלכלה ניר ברקת והממונה על התחרות מיכל כהן / צילום: מארק ישראל סלם - "ג'רוזלם פוסט", כדיה לוי
שר הכלכלה ניר ברקת והממונה על התחרות מיכל כהן / צילום: מארק ישראל סלם - "ג'רוזלם פוסט", כדיה לוי

בג"ץ דן היום (ג') בשידור חי, בהרכב של חמישה שופטים, בדיון נוסף על פסק הדין לפיו יש לכנס את ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה כדי להדיח את עו"ד מיכל כהן, ראש רשות התחרות - מהלך ששר הכלכלה ניר ברקת מנסה להוציא לפועל זה שלוש שנים.

בג"ץ יצטרך להכריע האם לנציב שירות המדינה אין סמכות לחסום בקשה של שר לכינוס ועדת המינויים לצורך הדחה - או שמא הוא מוסמך לבצע בדיקה מקדמית לפני כינוס הוועדה לדיון בהדחה, באופן המאפשר לו לבלום הדחות של בכירים בשירות הציבורי.

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כהן מונתה לתפקיד על-ידי שרת הכלכלה הקודמת אורנה ברביבאי בשנת 2022. חמישה חודשים אחרי כניסתו של ברקת לתפקיד בתחילת 2023, הוא ביקש מכהן לפרוש מתפקידה, ולאחר שסירבה, הוא החל לפעול להדחתה.

ברקת פנה לנציב שירות המדינה על-מנת לכנס את ועדת המינויים, בראשה יושב נציב שירות המדינה, בנימוק כי קיים משבר אמון בינו לבין כהן, וכי היא לא ממלאת את תפקידה כגורם מרסן למונופולים וחברות המזון. הנציב נמנע מכינוס הוועדה בהתאם לחוות-דעת הייעוץ המשפטי לממשלה, לפיה יש לערוך בדיקה מקדמית טרם כינוס הוועדה.

ארגון "לביא" הגיש עתירה על אי-כינוסה של ועדת המינויים, בה תמך ברקת. בשנה שעברה קבע הרכב בראשות שופט בית המשפט העליון יוסף אלרוןפרש מאז) כי על נציב שירות המדינה לכנס את הוועדה, אך היועצת המשפטית לממשלה הגישה באופן חריג בקשה לדיון נוסף (שהתקבלה), בטענה כי מדובר בנושא בעל חשיבות שיכריע את היקף סמכותו של הנציב בכל הנוגע להפסקת כהונה של נושאי משרה בכירים.