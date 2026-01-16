בג"ץ יקיים דיון נוסף בהליך להדחת הממונה על התחרות

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הורה אתמול (ה') על קיום דיון נוסף בפסק הדין של בג"ץ מיולי 2025, אשר איפשר להוציא לדרך את ההליך שיזם שר הכלכלה, ניר ברקת, להדחתה מהתפקיד של הממונה על התחרות, מיכל כהן. באותו פסק דין, קבעו השופטים יוסף אלרון (שפרש מאז) ואלכס שטיין בדעת רוב כי ניתן לכנס את ועדת המינויים המיוחדת של נציבות שירות המדינה כדי לדון בהדחתה של כהן, וזאת בניגוד לדעת המיעוט של השופט חאלד כבוב.

כעת, קיבל עמית את בקשתם של נציב שירות המדינה והיועמ"שית, גלי בהרב-מיארה, והורה לקיים דיון נוסף בפסק הדין בפני הרכב של חמישה שופטים: עמית עצמו, המשנה לנשיא, נועם סולברג, השופטת דפנה ברק-ארז, והשופטים שטיין וכבוב. השניים האחרונים השתתפו, כאמור, בהרכב של פסק הדין המקורי. עמית דחה את התנגדותו של השר ברקת לקיום הדיון הנוסף, ועמד על כך שבהרב-מיארה התירה לשר הכלכלה להיות מיוצג בהליך על־ידי עורכי דין פרטיים.

כהן מונתה לתפקיד בשנת 2022 בידי שרת הכלכלה דאז, אורנה ברביבאי. לאחר כינונה של ממשלת נתניהו, ביקש ברקת להדיחה בטענה כי יש ביניהם "חילוקי דעות מהותיים וממושכים" וכי היא אינה מתאימה לתפקיד. הנציב הרשקוביץ דחה את בקשתו של ברקת לכנס את ועדת המינויים של הנציבות לצורך כך, וזאת בנימוק כי אין "תשתית עובדתית לכאורה" התומכת בבקשתו להדחת כהן.

ארגון הימין "לביא" עתר לבג"ץ נגד החלטת הרשקוביץ, ובקיץ האחרון ניתן, כאמור, פסק הדין שהורה בדעת רוב לכנס את הוועדה להדחת כהן. היועמ"שית ונציב שירות המדינה, אשר התנגדו לפתיחת ההליך להדחת כהן, ביקשו מבג"ץ לקיים דיון נוסף בפסק הדין. זאת, לנוכח השלכותיו האפשריות על בכירים בשירות הציבורי העלולים להיות חשופים בעקבותיו להליכי הדחה ללא תשתית עובדתית.

הנשיא עמית קיבל את הבקשה לדיון הנוסף וכתב כי החליט זאת "לאחר שנתתי דעתי לטיבן ולחשיבותן של הסוגיות המתעוררות בגדרי ההליך, הנוגעות לסמכויות נציב שירות המדינה, ולהשלכותיהן הרחבות על הליכי הפסקת כהונתם של נושאי משרה בכירים בשירות הציבורי". טרם נקבע מועד לקיום הדיון הנוסף.