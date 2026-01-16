ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט בג"ץ יקיים דיון נוסף בהליך להדחת הממונה על התחרות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מיכל כהן

בג"ץ יקיים דיון נוסף בהליך להדחת הממונה על התחרות

נשיא העליון עמית קיבל את בקשת היועמ"שית ונציב שירות המדינה לקיים דיון נוסף בפסק הדין מיולי האחרון, שאישר לכנס את ועדת המינויים כדי לדון בבקשתו של שר הכלכלה ברקת להדיח את מיכל כהן • עמית: "השלכות רחבות על הליכי הפסקת כהונתם של נושאי משרה בכירים בשירות הציבורי"

עמירם גיל 07:34
הממונה על התחרות מיכל כהן ושר הכלכלה ניר ברקת / צילום: כדיה לוי, אוליביה פיטוסי - ''הארץ''
הממונה על התחרות מיכל כהן ושר הכלכלה ניר ברקת / צילום: כדיה לוי, אוליביה פיטוסי - ''הארץ''

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הורה אתמול (ה') על קיום דיון נוסף בפסק הדין של בג"ץ מיולי 2025, אשר איפשר להוציא לדרך את ההליך שיזם שר הכלכלה, ניר ברקת, להדחתה מהתפקיד של הממונה על התחרות, מיכל כהן. באותו פסק דין, קבעו השופטים יוסף אלרון (שפרש מאז) ואלכס שטיין בדעת רוב כי ניתן לכנס את ועדת המינויים המיוחדת של נציבות שירות המדינה כדי לדון בהדחתה של כהן, וזאת בניגוד לדעת המיעוט של השופט חאלד כבוב.

בג"ץ למשרד האוצר: גבשו פתרון זמני לחוסכי סלייס שכספם אבד
תגביר אכיפה? רשות שוק ההון מבקשת תוספת של 30% לתקציבה

כעת, קיבל עמית את בקשתם של נציב שירות המדינה והיועמ"שית, גלי בהרב-מיארה, והורה לקיים דיון נוסף בפסק הדין בפני הרכב של חמישה שופטים: עמית עצמו, המשנה לנשיא, נועם סולברג, השופטת דפנה ברק-ארז, והשופטים שטיין וכבוב. השניים האחרונים השתתפו, כאמור, בהרכב של פסק הדין המקורי. עמית דחה את התנגדותו של השר ברקת לקיום הדיון הנוסף, ועמד על כך שבהרב-מיארה התירה לשר הכלכלה להיות מיוצג בהליך על־ידי עורכי דין פרטיים.

כהן מונתה לתפקיד בשנת 2022 בידי שרת הכלכלה דאז, אורנה ברביבאי. לאחר כינונה של ממשלת נתניהו, ביקש ברקת להדיחה בטענה כי יש ביניהם "חילוקי דעות מהותיים וממושכים" וכי היא אינה מתאימה לתפקיד. הנציב הרשקוביץ דחה את בקשתו של ברקת לכנס את ועדת המינויים של הנציבות לצורך כך, וזאת בנימוק כי אין "תשתית עובדתית לכאורה" התומכת בבקשתו להדחת כהן.

ארגון הימין "לביא" עתר לבג"ץ נגד החלטת הרשקוביץ, ובקיץ האחרון ניתן, כאמור, פסק הדין שהורה בדעת רוב לכנס את הוועדה להדחת כהן. היועמ"שית ונציב שירות המדינה, אשר התנגדו לפתיחת ההליך להדחת כהן, ביקשו מבג"ץ לקיים דיון נוסף בפסק הדין. זאת, לנוכח השלכותיו האפשריות על בכירים בשירות הציבורי העלולים להיות חשופים בעקבותיו להליכי הדחה ללא תשתית עובדתית.

הנשיא עמית קיבל את הבקשה לדיון הנוסף וכתב כי החליט זאת "לאחר שנתתי דעתי לטיבן ולחשיבותן של הסוגיות המתעוררות בגדרי ההליך, הנוגעות לסמכויות נציב שירות המדינה, ולהשלכותיהן הרחבות על הליכי הפסקת כהונתם של נושאי משרה בכירים בשירות הציבורי". טרם נקבע מועד לקיום הדיון הנוסף.