כאשר הגנרל הבכיר ביותר בצבא ארה"ב הציג לנשיא דונלד טראמפ את סיכוני המתקפה על איראן, אחת האזהרות נגעה למלאי התחמושת האמריקאי. כעת, זה עומדת למבחן המציאות. לפי אנליסטים, ארה"ב פועלת במרוץ נגד הזמן להשמדת מערכי הטילים והכטב"מים של איראן - במטרה לנטרל את כוחה לפני שיאזלו המיירטים שאמורים לבלום את תגובת טהרן. גודלו המדויק של מלאי המיירטים האמריקאי נותר מסווג, אך העימותים החוזרים מול איראן כבר נגסו משמעותית בתחמושת ההגנה האווירית באזור.

מאז שבת, פועלות ארה"ב ובעלות בריתה במתקפה נרחבת על יעדי הנהגה וצבא באיראן, הכוללים משגרי טילים, כטב"מים ושדות תעופה. בכיר הבהיר כי אחת הסיבות המרכזיות למכה המקדימה של ארה"ב וישראל היא הרצון לשתק את יכולת התגובה של טהרן, לפני שמלאי המיירטים הזמין יגיע לקצה. וזאת, בעת שבשלב זה עדיין לא ברור כמה זמן יימשכו התקיפות. "ההפצצות הכבדות והמדויקות יימשכו ללא הפרעה לאורך כל השבוע, או ככל שיידרש כדי להשיג את מטרתנו לשלום במזרח התיכון ובעולם כולו!", פרסם טראמפ ברשתות החברתיות.

נראה כי התגובה האיראנית בשבת הייתה סדורה פחות מזו שנראתה בבמצע עם כלביא, אז נורו יותר מ־500 טילים לצד מטחי כטב"מים כבדים. ההודעה הישראלית על מותו של המנהיג העליון, האייתוללה עלי חמינאי, בתקיפה אווירית, עשויה לזרז את הסוף. בפיקוד המרכזי של ארה"ב הבהירו כי הכוחות הצליחו להגן על עצמם בהצלחה מול מאות שיגורים, אך הודו כי חלק מהטילים פגעו במטרותיהם, בעיקר במדינות המפרץ הסמוכות לאיראן. העימות רחוק מסיום, וחילופי המהלומות בין ארה"ב, ישראל ואיראן צפויים להימשך גם בימים הקרובים.

המלאי הולך ומצטמצם

"אחד האתגרים הוא שקצב השימוש במיירטים מהיר בהרבה מיכולת הייצור וההחלפה שלהם", מסבירה קלי גריקו, בכירה במרכז המחקר 'סטימסון' ומרצה לשעבר במכללת הפיקוד של חיל האוויר האמריקאי. לדבריה, המלאי עלול להתרוקן בתוך זמן קצר מאוד נוכח עצימות העימות.

כחלק ממאמצי ממשל ביידן להגן על ישראל מפני איראן, נפרסה בארץ ב־2024 מערכת ה־THAAD יחד עם כוחות אמריקאיים המפעילים אותה. מערכות דומות נפרסו גם בירדן, לצד ריכוז גבוה של מטוסי קרב. כעת, אחת הדאגות המרכזיות בפנטגון היא השמירה על מלאי מיירטים במוקדי מתיחות נוספים בעולם, כמו דרום קוריאה וגואם, שם מוצבות המערכות כדי להרתיע את צפון קוריאה וסין.

במקביל, הפנטגון פועל לחידוש מהיר של מלאי טילי הפטריוט ומיירטי ה"סטנדרד" (SM-3), המשמשים להגנה מפני האיומים האיראניים. בעוד טילי הפטריוט נועדו לסיכול איומים הטסים בגובה נמוך, מיירטי ה־SM-3 הם בעלי יכולת ייחודית ליירוט טילים בליסטיים עוד בטרם כניסתם לאטמוספירה.

מיירטי ההגנה האווירית אינם התחמושת היחידה שהמלאי שלה הולך ומצטמצם. ארה"ב עושה שימוש נרחב גם בטילי שיוט מסוג "טומהוק", לצד חימוש אווירי מדויק. פעילות עצימה זו מגיעה בהמשך ישיר למערכה האמריקאית בשנה שעברה נגד החות'ים בתימן. "ממשל טראמפ ירה טילי טומהוק קצב יוצא דופן בפעולות ברחבי העולם, נגד איראן והחות'ים, וכן בניגריה בחג המולד", אמרה בקה ווסר, עמיתת מחקר בכירה ב'מרכז לביטחון אמריקאי חדש'.

הדילמה של הפנטגון

כלי נשק אלה מותאמים היטב לתקיפת תשתיות וצפויים להיות נחוצים מאוד בשבועות הראשונים של עימות פוטנציאלי עם סין. "כשאנחנו עורכים סימולציות מלחמה, טילי טומהוק הם בין הראשונים שאוזלים כבר בשבוע הראשון של עימות בין ארה"ב לסין", מסבירה בקה ווסר. לדבריה, כדי לפצות על המחסור המסתמן, הפנטגון יידרש להכפיל את קצב הרכש והייצור.

נראה כי המערכה המתמשכת נגד איראן אינה כוללת בשלב זה טילים אמריקאים ארוכי טווח נגד ספינות - סוג תחמושת שארה"ב תזדקק לו במקרה של סכסוך מול סין. אחת ההתפתחויות שעשויה להקל על העומס על אספקת התחמושת ההתקפית האמריקאית היא מעורבות צה"ל, שלטענתו הוא זה שביצע את התקיפות נגד ההנהגה של איראן.

גם לישראל יש חששות כבדים בנוגע למלאי התחמושת. גורם אמריקאי מציין כי עדיין קיים מחסור במיירטי חץ 3, וכן בטילים בליסטיים. בנשק זה השתמשה ישראל לחיסול משגרי טילים איראניים בקיץ האחרון ולתקיפת מנהיגי חמאס בקטאר בשנה שעברה. יונתן קונריקוס, דובר צה"ל לשעבר ועמית בכיר ב'קרן להגנת הדמוקרטיות', מביע הפתעה ממספר הטילים המועט יחסית שהאיראנים הצליחו לירות עד כה במערכה הנוכחית. "בסופו של דבר זה מסתכם במספרים", הוא מסביר, "כמה מיירטים יעמדו לרשותנו לעומת כמות המשגרים שהם יוכלו להוציא לשטח".

ארה"ב כבר העבירה אספקה נרחבת של טילים ומיירטים לאזור, כולל ממדינות שותפות המחזיקות במלאים. עם זאת, גורם אמריקאי מבהיר כי אם הלחימה תימשך ויידרשו מיירטים נוספים, הפנטגון ייאלץ לקבל החלטה גורלית: האם להשתמש במלאי התחמושת המוצב באוקיינוס השקט.