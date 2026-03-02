המדינה שמצאה את עצמה בלב מלחמה: מה קורה בקפריסין?

השלטונות בקפריסין מצאו את עצמם במרכזו של תסריט ממנו חששו שנים: להפוך לחלק ממלחמה אזורית. מדינת האי, החברה באיחוד האירופי אך לא בנאט"ו, חזרה והבהירה בשנים האחרונות כי לא תתערב בשום סכסוך באזור, ותפעל רק כדי לסייע לאזרחים של מדינות שונות להתפנות דרכה למקום מבטחים. שני הבסיסים של חיל האוויר הבריטי באי - אקרוטירי ודקליה - נחשבים לשטח ריבוני בריטי בעקבות הסכמי עבר והשלטון בניקוסיה הבהיר כי הוא אינו מעורב כלל בנעשה בהם.

אבל המציאות החדשה התנפצה בפניה. לפי הודעת שר ההגנה הבריטי, שני טילים בליסטיים היו בדרך לקפריסין ביום שבת ויורטו על ידי מדינות אחרות. אתמול (א') התפוצץ מל"ט מתאבד מתוצרת איראן בשטח בסיס אקרוטירי. מל"ט אחר, לפי הדיווחים, יורט בדרכו לבסיס. היום בצהריים שוב נשמעו אזעקות בבסיס הבריטי, ואלפי החיילים המוצבים בו התבקשו למצוא מחסה. גם שדה התעופה בפאפוס פונה מחשש לתקיפה איראנית. מטוסים בריטיים, לפי הדיווח, יירטו שני כתב"מים נוספים ששוגרו לעבר האי. תמונות ברשתות החברתיות הראו עשן מאזור ליד בסיס דקליה. עדיין לא ידוע אם המל"טים מגיעים מאיראן או מחיזבאללה הפרו-איראנים בלבנון הסמוכה, אבל קפריסין מצאה את עצמה חלק מהסכסוך ההולך ומסלים ברחבי המזרח התיכון.

האיחוד האירופי כולל מנגנון של "סיוע הדדי" במקרה של התקפה נגד אחת מחברותיו. אבל קפריסין נזהרת מלהפעיל את הסעיף הזה. בנוסף, התקיפות נגד הבסיסים הבריטיים, הנמצאים בריבונות הממלכה המאוחדת, מהווים למעשה תקיפה נגד מדינה החברה בנאט"ו. כלי התקשורת באירופה אמרו כי מבחינת חוקית, בריטניה יכולה להפעיל את סעיף 5 המדבר על הגנה קולקטיבית מצד 31 חברות הארגון. בינתיים, נראה כי בריטניה מהססת להגיב בעצמה, לא כל שכן לגייס את חברות נאט"ו להגיב לצדה. הבריטים מאשרים "רק משימות הגנתיות" לכוחות האמריקאים מבסיסים בריטיים.

"לא ניקח חלק ולא לקחנו חלק במלחמה נגד איראן"

נשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס ניסה לשדר הבוקר ביטחון ואחריות בנאום מיוחד שנשא לתושבים. "אנחנו נמצאים באזור שבו יש סיכונים גיאופוליטיים" אמר. הוא גם הכריז על "מצב מיוחד" כדי להתמודד עם האיומים. תושבים המתגוררים סמוך לבסיסים הבריטיים פונו, הלימודים בבתי ספר באזורים אלו הושעו עד להודעה חדשה. הנשיא גם הודיע כי פנה ליוון בבקשה לעזרה, ואתונה הבטיחה לשלוח שתי פריגטות ושני מטוסי F-16 בהקדם האפשרי. בינתיים, ישנו חשש באי כי מדינות אירופיות יוציאו אזהרות מסע אליה, וחברות תעופה כמו איזיג'ט כבר ביטלו עשרות טיסות לנמלי התעופה הפרושים באי.

קפריסין היא הנשיאה הזמנית של האיחוד האירופי, והשבוע היתה אמורה להתקיים בניקוסיה הבירה פגישה חגיגית של ראשי האיחוד. בגלל המצב הנוכחי, הפגישה בוטלה. "לא ניקח חלק ולא לקחנו חלק במלחמה נגד איראן", ניסה הנשיא להבהיר. לפי דיווחים באי, הממשלה בניקוסיה הביעה "מחאה" כלפי בריטניה, על האישור שזו העניקה לארה"ב להשתמש בבסיסיה באי, אפילו שמדובר ב"מטרות הגנתיות" בלבד.

בינתיים בעיקר חוששים באי מהבאות. הגנרל האיראני סרדאר ג'בארי איים היום כי איראן "תגביר את ההתקפות על קפריסין" בגלל הבסיסים הבריטיים והאמריקאים. "אנחנו נשגר טילים לעבר קפריסין בכזו אינטנסיביות, שהאמריקאים יצטרכו להתקפל משם", אמר. לקפריסאים צבא קטן, אולם הם רכשו מישראל את מערכת "ברק" ליירוט טילים. לא ברור אם היא הופעלה עד כה. נכון לעכשיו, מפלס החרדה באי הולך ועולה.