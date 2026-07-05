עולה מדרגה: הממשלה אישרה את מיזוג אלתא בתעשייה האווירית

מיזוג תעשייה אווירית והחברה בת אלתא עולה מדרגה - וזוכה היום (א') לאישור הממשלה. במסגרת המהלך, כלל פעילות אלתא תועבר במלואה לתעשייה האווירית ללא תמורה, והחברה בת תחדל מלהתקיים כישות משפטית נפרדת.

במסגרת המיזוג, שתי מניות המדינה באלתא יועברו לתעשייה האווירית, והיא תהפוך לבעלים הבלעדי. מדובר בצעד הבולט הראשון מאז ההחלטה למנות את בועז לוי ליו"ר החברה. ברקע, הרצון להנפיק את התעשייה האווירית. שעל פי ההערכות הגורמים המעורבים, לרבות רשות החברות הממשלתיות, שואפים באמצעות המהלך להעלות את השווי המצרפי של התעשייה האווירית.

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כפי שנחשף לאחרונה בגלובס, בימים האחרונים יצאה ניו יורק משלחת הכוללת את סגנית מנהל רשות החברות, מעין הראל, נציגי רפאל ות"א ומשרד הביטחון במטרה להיפגש עם גורמי רגולציה וחתמים, במטרה לבחון השלכות של הנפקת החברות הביטחוניות בנאסד"ק. זאת, על רקע מחלוקות עם רשות ניירות ערך אודות הנפקה בתל אביב.

אלתא היא חברה בת שהמנכ"ל שלה משמש גם כסמנכ"ל בתעשייה האווירית. היא מתמחה בפיתוח מוצרי אלקטרוניקה מתקדמים ובהם חיישנים, מכ"מים, מערכות תקשורת ולוחמה אלקטרונית. כמו כן אלתא מספקת שירותים בתחומי המודיעין, מעקב, הרכשת מטרות וסיור (ISTAR); התרעה מוקדמת ובקרה; ביטחון המולדת (HLS); התגוננות עצמית והגנה עצמית; יישומי בקרת אש ויישומי מודיעין והגנת סייבר.

לאורך השנים כיהנו בתפקיד מנכ"ל אלתא בכירים שונים, בהם יואב תורג'מן, שעזב את החברה בשנת 2024 לטובת תפקיד מנכ"ל רפאל.