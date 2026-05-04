ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ התעשייה האווירית פועלת למיזוג אלתא לתוך החברה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
התעשייה האווירית (תע"א)

לקראת הנפקה אפשרית: התעשייה האווירית פועלת למיזוג אלתא לתוך החברה

דירקטוריון החברה החליט לפעול לאיחוד מלא של חברת הבת אלתא לתוך התעשייה האווירית • כלל פעילותה, ממכ"מים וחיישנים ועד מערכות לוחמה אלקטרונית וסייבר, תועבר לחברה ללא תמורה • המהלך מתבצע ברקע כוונה להנפיק עד 30% ממניות תע"א, ובמטרה להגדיל את שווי החברה, והוא כפוף לאישור הממשלה

דין שמואל אלמס 22:11
בועז לוי, יו''ר התעשייה האווירית / צילום: תעשיה אוירית
בועז לוי, יו''ר התעשייה האווירית / צילום: תעשיה אוירית

דירקטוריון התעשייה האווירית החליט היום (ב') לפעול למיזוגה של חברת הבת אלתא לתוך החברה, כך שכלל פעילותה תועבר במלואה לתעשייה האווירית ללא תמורה, ואלתא תחדל מלהתקיים כישות משפטית נפרדת.

במסגרת המיזוג, שתי מניות המדינה באלתא יועברו לתעשייה האווירית, והיא תהפוך לבעלים הבלעדי. מדובר בצעד הבולט הראשון מאז ההחלטה למנות את בועז לוי ליו"ר החברה, והוא כפוף לאישור הממשלה.

בעשרות מיליארדי שקלים: ועדת השרים אישרה שתי טייסות קרב חדשות
המדינה שרכשה אלפי אקדחים ישראלים וכעת נפטרת מהם בצעד תמוה

המהלך מתבצע ברקע הניסיון לקדם את הנפקת תע"א, כאשר בין משרדי הביטחון והאוצר סוכם על הנפקה של עד 30% ממניות החברה. מיזוג אלתא נובע, ככל הנראה, מהשאיפה של הגורמים המעורבים, בהם רשות החברות, להגדיל את השווי המצרפי של התעשייה האווירית לקראת המהלך.

אלתא היא חברה בת שהמנכ"ל שלה משמש גם כסמנכ"ל בתעשייה האווירית. היא מתמחה בפיתוח מוצרי אלקטרוניקה מתקדמים ובהם חיישנים, מכ"מים, מערכות תקשורת ולוחמה אלקטרונית. כמו כן אלתא מספקת שירותים בתחומי המודיעין, מעקב, הרכשת מטרות וסיור (ISTAR); התרעה מוקדמת ובקרה; ביטחון המולדת (HLS); התגוננות עצמית והגנה עצמית; יישומי בקרת אש ויישומי מודיעין והגנת סייבר.

לאורך השנים כיהנו בתפקיד מנכ"ל אלתא בכירים שונים, בהם יואב תורג'מן, שעזב את החברה בשנת 2024 לטובת תפקיד מנכ"ל רפאל.