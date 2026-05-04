דירקטוריון התעשייה האווירית החליט היום (ב') לפעול למיזוגה של חברת הבת אלתא לתוך החברה, כך שכלל פעילותה תועבר במלואה לתעשייה האווירית ללא תמורה, ואלתא תחדל מלהתקיים כישות משפטית נפרדת.

במסגרת המיזוג, שתי מניות המדינה באלתא יועברו לתעשייה האווירית, והיא תהפוך לבעלים הבלעדי. מדובר בצעד הבולט הראשון מאז ההחלטה למנות את בועז לוי ליו"ר החברה, והוא כפוף לאישור הממשלה.

● בעשרות מיליארדי שקלים: ועדת השרים אישרה שתי טייסות קרב חדשות

● המדינה שרכשה אלפי אקדחים ישראלים וכעת נפטרת מהם בצעד תמוה

המהלך מתבצע ברקע הניסיון לקדם את הנפקת תע"א, כאשר בין משרדי הביטחון והאוצר סוכם על הנפקה של עד 30% ממניות החברה. מיזוג אלתא נובע, ככל הנראה, מהשאיפה של הגורמים המעורבים, בהם רשות החברות, להגדיל את השווי המצרפי של התעשייה האווירית לקראת המהלך.

אלתא היא חברה בת שהמנכ"ל שלה משמש גם כסמנכ"ל בתעשייה האווירית. היא מתמחה בפיתוח מוצרי אלקטרוניקה מתקדמים ובהם חיישנים, מכ"מים, מערכות תקשורת ולוחמה אלקטרונית. כמו כן אלתא מספקת שירותים בתחומי המודיעין, מעקב, הרכשת מטרות וסיור (ISTAR); התרעה מוקדמת ובקרה; ביטחון המולדת (HLS); התגוננות עצמית והגנה עצמית; יישומי בקרת אש ויישומי מודיעין והגנת סייבר.

לאורך השנים כיהנו בתפקיד מנכ"ל אלתא בכירים שונים, בהם יואב תורג'מן, שעזב את החברה בשנת 2024 לטובת תפקיד מנכ"ל רפאל.