דירקטוריון התעשייה האווירית אישר את מינויו של בועז לוי ליו"ר

דירקטוריון התעשייה האווירית אישר היום (א') את בחירתו בבועז לוי לתפקיד יו"ר הדירקטוריון. המינוי הוא בכפוף לאישורם של שר הביטחון ישראל כ"ץ והשר הממונה על רשות החברות דוד אמסלם ולאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים.

באותו מעמד, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של משה לוי, המכהן בחברה בתפקיד סמנכ"ל, מנהל חטיבת כלי טיס צבאיים, למנכ"ל בפועל, אשר ישמש בתפקיד זה באופן זמני עד לסיום הליך בחירתו של מנכ"ל קבוע לחברה.

לוי היה שמח למנות לתפקיד המנכ"ל בפועל את גיא בר-לב, סמנכ"ל ומנהל חטיבת מערכות, טילים וחלל בתעשייה האווירית, אבל לגלובס נודע מפי שני מקורות יודעי דבר בחברה כי מגבלה מרכזית בפני הנושא הייתה השכלתו האקדמית. מעולם לא היה לתעשייה האווירית מנכ"ל נטול תואר מהנדס, ולבר-לב יש תואר ראשון במשאבי אנוש ומינהל עסקים, הוא בוגר המכללה לביטחון לאומי ובעל תואר שני במדע המדינה מאוניברסיטת חיפה.

מגבלה זאת לא עומדת בפני לוי, שבכיר בחברה מגדיר הערב בשיחה עם גלובס בתור "הדמות הפסיבית ביותר בהנהלת התעשייה האווירית".

35 שנות ניסיון

בועז לוי החל את דרכו בתעשייה האווירית בתחילת שנות ה-90 כמהנדס מערכת, ולאורך השנים מילא שורה של תפקידים בכירים בתוכנית הפיתוח של מערכת ההגנה האווירית "חץ" ליירוט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה. נוסף על כך הוביל לוי את פיתוח מערכת ההגנה "ברק" והקים את מפעל ההגנה האווירית בחברה. בשנת 2013 מונה לסמנכ"ל ולמנהל חטיבת טילים וחלל, וכיהן בתפקיד זה עד למינויו בשנת 2020 למנכ"ל התעשייה האווירית.

לוי הוא בעל תואר ראשון בהנדסת אווירונאוטיקה ותואר שני בהנדסת מערכות - שניהם מהטכניון. לרשותו ניסיון של 35 שנים בתחומים פיננסיים, טכנולוגיים, עסקיים, ניהוליים ושיווקיים וכן הובלה של שורה ארוכה של עסקאות ענק מול לקוחות בעולם.

במהלך שנות כהונתו של לוי כמנכ"ל החברה, הרחיבה התעשייה האווירית באופן דרמטי את היקפי פעילותה ואת מכירותיה בישראל ובעולם. לאחרונה עם סיכום הפעילות העסקית לשנת 2025, הציגה החברה צבר הזמנות שחוצה את רף ה-30 מיליארד דולר ומכירות שמסתכמות בכ-7.4 מיליארד דולר.