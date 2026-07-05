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רשות החשמל | בלעדי

אחרי שנה וחצי בלי: מנכ"ל חדש לחברת נגה

לגלובס נודע כי גלעד בר אדון הוא זה שיעמוד בראש החברה הממשלתית לניהול מערכת החשמל • זאת, לאחר שנה וחצי ללא מנכ״ל מאז התפטרותו של שאול גולדשטיין

אלון פרל 14:18
גלעד בר אדון / צילום: באדיבות חברת מוריה
גלעד בר אדון / צילום: באדיבות חברת מוריה

מנכ״ל חדש לחברת נגה: לגלובס נודע כי גלעד בר אדון הוא זה שיעמוד בראש החברה הממשלתית לניהול מערכת החשמל. זאת, לאחר שנה וחצי ללא מנכ״ל מאז התפטרותו של שאול גולדשטיין.

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בר אדון גבר על שיקי פישר, תמיר היזמי וצחי שומרון, שהיו ברשימת ארבעת המועמדים הסופית. בתפקידו האחרון, ניהל בר אדון במשך שבע שנים את מוריה, החברה לפיתוח ירושלים.

מאז התפטרותו של שאול גולדשטיין דצמבר 2024, על רקע העימותים מול היו"ר דאז סמי תורג'מן, נגה מתנהלת ללא מנכ"ל קבוע. מי ששימש כמנכ"ל בפועל הוא שיקי פישר, שכאמור היה גם אחד המועמדים למנכ"ל קבע אך הפסיד בסופו של דבר לבר אדון.

לפני תפקידו במוריה, כיהן בר אדון בתפקיד מנכ"ל חברת פרזות, חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים. בר-אדון היה אחראי על מיזוג פעילות החברות פרזות ועמידר ואף כיהן כסמנכ"ל בחברת עמידר ואחראי על פעילות הייזום וקידום הפרויקטים בחברה.

כעת, יעמוד בר אדון בראש החברה הממשלתית האחראית על משק החשמל. למעשה, מאז שפוצלה מחברת החשמל ב־2018 במסגרת הרפורמה בחשמל, מנהלת חברת נגה את רשת החשמל בישראל. התפקיד שלה כפול: היא אחראית על הסחר בחשמל, כלומר הקנייה מתחנות הכוח והמכירה ללקוחות והתפעול והשמירה על המערכת, וכן גם על פיתוח וניהול התשתית. כלומר, היא קובעת את יעדי הקמת ופיתוח תשתית החשמל, בזמן שחברת החשמל היא זו שמבצעת את העבודה בפועל.