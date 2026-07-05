הישראלי שמונה לצייד העב"מים של טראמפ מדבר

לפני כחודש החל ממשל טראמפ לשחרר לציבור מסמכים המתעדים עצמים מעופפים בלתי מזוהים, ועכשיו החיפוש אחר חייזרים עולה שלב. בסוף השבוע האחרון מונה פרופ' אבי לייב, אסטרו־פיזיקאי ישראלי־אמריקאי מאוניברסיטת הרווארד, לראש ועדה מדעית שתבחן עב"מים. הוועדה תקבל גישה לתיקים של הבית הלבן, שנחשבו עד כה לסודיים ביותר, ותציג בשנים הקרובות את ממצאיה לציבור.

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לאורך השנים הביע לייב פתיחות לאפשרות שחייזרים לא רק קיימים אלא אפילו נמצאים בינינו. הוא אינו טוען שראה חייזר או שהם קיימים בוודאות, אך חושב שאנחנו לא מספיק אקטיביים בחיפוש אחריהם. כעת ניתנה לו הזדמנות נדירה להגיע למידע שעד כה לא היה חשוף בפני הקהילה המדעית. בראיון לגלובס, הוא מספר על תוכנית העבודה שלו.

לא בזבוז זמן

איך נוצר הקשר עם ממשל טראמפ?

"נציג ארגון הביון הלאומי ונציג המשרד שאחראי באופן ייעודי על חקר עצמים מעופפים בלתי מזוהים, שהוקם ב־2022, באו לבקר אותי בבית. הם שאלו אם אני מוכן להקים ועדה שתייעץ להם בנוגע למחקר המדעי של העב"מים, ואני כמובן הסכמתי מיד, כי זה נושא מאוד מעניין.

"זה מחקר שבכל מקרה לא יהיה בזבוז זמן, כי יש רק שתי אפשרויות. אם אלה לא חייזרים, אלה עצמים שיוצרו על ידי בני אדם, והצבא והמודיעין האמריקאיים אינם מזהים אותם. הם עלולים להיות כלים סודיים שפותחו על ידי ממשלות זרות, ולכן סכנה לביטחון הלאומי. ב־2023 כבר התגלה בלון ריגול סיני באתר אסטרטגי בארה"ב, ואנחנו הרי יודעים שאם התגלה אחד כזה, כנראה יש רבים אחרים שטרם התגלו, כמו שנמלה אחת שאנחנו רואים במטבח מעידה שבקרוב נתמודד עם קן שלם.

תעודת זהות פרופ' אבי לייב

אישי: בן 64, השלים דוקטורט בפיזיקה בגיל 24 מהאוניברסיטה העברית

מקצועי: חוקר במחלקה לאסטרונומיה בהרווארד. הוביל מרכזי מחקר, ובהם יוזמת החורים השחורים של האוניברסיטה

עוד משהו: טלסקופ שאת הקמתו יזם, הוצב על ראש מתחם ה־Sphere בלס וגאס

"אבל אם אפילו אחד מבין העצמים הללו לא נוצר על ידי בני אדם, זו תהיה אחת התגליות הכי חשובות של האנושות".

פיזיקאי, מיליארדר וחוקר

בוועדה שלייב הקים חברים 15 איש, בהם פיזיקאים, חוקרי אוקיינוסים, סטטיסטיקאים, חוקרים בתחום הפסיכולוגיה, איש צבא שבטוח שהממשלה מסתירה משהו לגבי חייזרים והמיליארדר בן לם, שתרם לפרויקט חיפוש החייזרים של לייב ומוכר יותר כמשקיע בפרויקט של השבת מינים נכחדים.

יש ביקורת על הרכב הוועדה שהקמת.

"זו ועדה של אנשים רציניים, שנבחרה בקפידה. יש שם אפילו מישהו שבוודאות סקפטי כלפי כל מה שאנחנו אומרים על חייזרים, כי עוזר מאוד שיש בצוות גם קול ביקורתי כזה".

הוועדה כבר הגישה בקשה לעיין ביותר מ־50 תיקי מידע ממשלתיים. "אנחנו מחכים לראות באילו מהתיקים הללו יופחת הסיווג הביטחוני, כי זה התנאי לפעילות שלנו. נעבוד רק על חומרים בלתי מסווגים, כדי שנוכל לחלוק את הממצאים באופן חופשי עם הציבור", אומר לייב. "אנחנו מאמינים שלמדינה יש עוד המון מידע שהקהילה המדעית בתחום לא ראתה".

בוועדות מדעיות קודמות שהקים טראמפ, לפעמים הייתה תחושה שהן נועדו לתמוך במסקנה שהוא החליט עליה מראש.

"זה לא כך במקרה הזה. אמנם טראמפ יזם את הפעילות הזאת, אבל היום היא מנוהלת בדרגים מקצועיים. החיפוש אחר חיים מחוץ לכדור הארץ הוא נושא א־פוליטי ונתמך על ידי חברים בשתי המפלגות".

בשיחתנו הקודמת, ב־2023, סיפרת על כוונתך לחקור מטאור שנפל באזור פפואה גינאה החדשה ב־2014, מתוך מחשבה שמהירות תנועתו לכיוון שלנו מעידה על כך שהגיע מחוץ למערכת השמש. מה היו מסקנות המחקר הזה?

"הוצאנו משלחת בתקציב של 1.5 מיליון דולר, כמעט הכול מתרומות וחלק במימון נטפליקס, שצילמה את האירוע לסרט. הגענו עד האוקיאנוס השקט והשתמשנו במעין מזחלת עם מגנטים כדי לאסוף חלקיקים קטנים שמקורם במטאור הזה. מצאנו ש־10% מהכדוריות הקטנות של החומר, שהותכו בכניסה לכדור הארץ, נראות כמכילות הרכב יסודות כימיים שונה מזה שהתגלה עד היום במערכת השמש".

מבקריו של לייב טענו שהחלקיקים שנותחו כלל לא הגיעו מהמטאור ושהחוקרים לא הצליחו להוכיח שאלה חלקיקים שלא היו יכולים להיווצר במערכת השמש, אבל מסקנותיו פורסמו בכתב העת Chemical Geology. "בקרוב נפרסם מחקר חדש שמביט באיזוטופים של היסודות. אני מאמין שאחריו כבר יהיה הרבה יותר קשה להתווכח על הממצאים".

עם זאת, לייב מדגיש: "גם אם זה הגיע מחוץ למערכת השמש, זה לא אומר שמדובר בחללית של חייזרים".

משחק גם בהוליווד

בימים אלה מושק בצ'ילה הטלסקופ ורה רובין, פרויקט שלייב שותף בו. לצד זה, ממשיך לייב להוביל את פרויקט גלילאו, שנועד לחפש טכנולוגיות מהחלל החיצון. במסגרת המיזם נבנו שלושה מצפים לחיפוש עצמים שנעים באופן בלתי רגיל בשמים.

אמונתו מעוררת ההשראה בחייזרים הפכה אותו ליקיר הציבור, ובהם ידוענים ומיליונרים. "אחרי שנתתי הרצאת טד בוונקובר, פנה אליי ג'יימס דולן, ממשפחת הבעלים של מדיסון סקוור גארדן, וגם של מתחם ההופעות והכנסים Sphere בלאס וגאס. הוא הציע לי לבנות את אחת מיחידות המצפה על גבי מתחם ה־Sphere, וכך היה.

לפני כמה שנים סיפרת שבמאי בברודוויי התחיל לעבוד על מחזה על חייך. זה קרה בסוף?

"לא, אבל לפני חודשיים הזמינו אותי לשחק את עצמי בסרט מדע בדיוני שבו הגיבור פוגש חייזרים. הזמינו אותי גם לשוחח עם הקהל כחלק ממחזה על גלילאו גליליי שיעלה בברודוויי בדצמבר השנה. אני נלהב לעשות את זה כי גלילאו הוא בעיניי דוגמה לאופן שבו צריך לעשות מדע.

"המחקר שלי מותקף כל הזמן משני צדדים - אלה שטוענים שאני לא נחרץ מספיק בהכרזה על קיומם של חייזרים ואלה שטוענים שלא צריך בכלל לחפש אותם. לשניהם אני אומר שאי אפשר לעשות מחקר בלי לאסוף עדויות, והמדע צריך להיות מבוסס על צניעות והבנה של מה עדיין איננו יודעים".