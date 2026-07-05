1 מה עומד מאחורי מהלך האייפונים של קניוני עופר

בחודשים האחרונים הפך האייפון 17 ל"שחקן" שיווקי אצל קמעונאיות המזון, וכעת הוא ממלא תפקיד גם בעולם הקניונים - אבל קצת אחרת. בקבוצת קניוני עופר יוצאים השבוע (6-9 ביולי) בהגרלה של 94 מכשירי אייפון 17, שבה יכולים להשתתף לקוחות הרוכשים ב־400 שקל ומעלה ביום. המהלך לווה בקמפיין משפיענים מקדים, והמטרה שהוגדרה היא למשוך מאות אלפי מבקרים.

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לדברי טלי בר-אל, מנהלת השיווק של קניוני עופר, מדובר במהלך שתוכנן זמן רב מראש. "חודשי הקיץ יולי-אוגוסט מתאפיינים בביקורי משפחות שנמשכים הרבה זמן, אבל אנשים באים לצורך להסעדה, ולאו דווקא לאופנה", היא מסבירה.

"המהלך לא בא מתוך איזו מצוקה. אנחנו בונים תוכנית שנתית קדימה, והשתדלנו ללכת על מהלכים שהם יותר איכות ופחות כמות, כי הם עתירי-תקציב. אייפון נחשב למוצר סקסי ומיוחד, והמהלך הזה מאפשר לנו לבדל את עצמנו משאר הקניונים.

"כמו שעשינו מהלך עם פודיז, ואז קניונים אחרים עשו אחרינו, ייתכן שגם הפעם. אני בטוחה שאחרי שהמתחרים יראו את המבצע הזה, בחודש הבא תראי באחד הקניונים מבצע על גלקסי. אבל החוכמה בדברים האלה היא להיות ראשון וחדשני, ולעשות מהלכים מעוררי עניין".

2 חופשה בהפתעה

פירמת עורכי הדין פישר (FBC) ערכה אירוע לעובדים במועדון רידינג 3 בנמל תל אביב, שבמהלכו הוקרן סרטון של המלך צ'ארלס בגרסת ה-AI, כשעל הבמה השותף המנהל גלעד וינקלר.

גלעד וינקלר / צילום: אמיר יעקבי

ה"מלך" הזמין את 500 עובדי הפירמה לטיול בלונדון, שייערך בפברואר 2027, ו-וינקלר ציין כי "יש הצלחות שחוגגים במשרד, ויש הצלחות שחוגגים יחד בלונדון. תודה לכל אחד ואחת מכם על המצוינות ועל השותפות לדרך שהופכות אותנו למי שאנחנו. LONDON, Here we come".

3 מינויים חדשים

המסלול האקדמי המכללה למינהל מינה לחבר הנאמנים שישה בוגרים, שהשתלבו במשרות בכירות במשק: שרון לוי-שיני, מנכ"לית Manpower ישראל; גל גרשון, מנכ"ל סאן דור; עו"ד גרשון ברקוביץ', יועמ"ש חברת החשמל; נועה בכר-אהרוני, מנכ"לית רולדין; עו"ד מאור כהן, מנכ"ל ומייסד Pickspace; ועודד גולן, מנכ"ל קשר רנט א קאר.

שרון לוי שיני, מנכ''לית Manpower ישראל עם בכירי המכללה / צילום: המכללה למינהל