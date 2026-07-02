המסר של שגריר ארה"ב מייק האקבי לישראלים

1 המסר של מייק האקבי

בשבת הקרובה יחול יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, ובישראל נערכו חגיגות מקדימות לציון ה-4 ביולי. ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית IAC ערך אירוע בביתה של אשת העסקים שרי אריסון, בהשתתפות שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי. "כשאני שומע אנשים שואלים: 'האם ייתכן שארה"ב וישראל יתפצלו, ולא ייהנו עוד מהשותפות יוצאת הדופן הזו?', אני אומר: 'לא. אתם צריכים להבין שאנחנו לא עד כדי כך טיפשים'", אמר האקבי לנוכחים.

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עוד הוא הוסיף כי "זה כמו נישואים יוצאי דופן בין ישראל לארה"ב. כששואלים אותי אם אנחנו עומדים להיפרד, אני אומר: 'אין שום סיכוי', משום שאף אחת מהמדינות לא תוכל להרשות לעצמה לשלם את דמי המזונות אם אי פעם ניפרד. לכן נמשיך להיות שותפים, כל עוד נתקיים".

אריסון ציינה כי "כאמריקאית ישראלית שמחתי לארח את ה-IAC למען חיזוק הקשרים בין ארה"ב לישראל. התפקיד שלנו, כיהודים בכל העולם, הוא להביא אור לעולם כולו ואת האור הזה אפשר להביא רק בשלום ובאחדות".

לשכת המסחר ישראל-אמריקה ציינה את יום העצמאות האמריקאי במשרדי סיסקו בנתניה, בהשתתפות כ-100 בכירים מהקהילה העסקית ותעשיית ההייטק ובנוכחות סגן שגריר ארה"ב בישראל דייוויד בראונשטיין.

אורן שגיא, גלית מירן ודיוויד בראונשטיין / צילום: ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית IAC, שי ז'אק

אורן שגיא, מנכ"ל סיסקו ישראל ויו"ר לשכת המסחר, הדגיש את "עוגן האמון" בין המדינות והצביע על שלושה שינויים טקטוניים באזור ובעולם - גיאופוליטיים, כלכליים וטכנולוגיים. בראונשטיין הדגיש כי הקשר בין המדינות נטוע בקשרים אנושיים, ערכים ו"מענטשקייט". בנוסף הוא קרא לקהילה העסקית להסתכל אל מעבר ל-250 השנים האחרונות, ולהתכונן ל"דיבידנד השלום" העתידי.

2 נדל"ן

מרכז מסחרי חדש בצומת עד הלום: חברת הנדל"ן נדב ב. לוגיסטיקה, שבשליטת נדב בלילה ובבעלות משותפת של חברות הביטוח מנורה ומגדל, פתחה את מתחם In shopping בהשקעה של כ-200 מיליון שקל. המרכז הוקם על שטח של 22 דונם ו-11 אלף מ"ר בנוי, והוא מאוכלס כולו. בין השוכרים הבולטים: אושר עד, מקס סטוק, מחסני חשמל, עגליס וניצת הדובדבן.

לפי החברה, לאור הביקושים היא צפויה לבנות עוד כ-6,000 מ"ר בקומה השנייה, וכבר נמצאת במשא ומתן מול שוכר רלוונטי. לחברה יש שני מרכזים מאוכלסים נוספים - בכרמי גת (13 אלף מ"ר), ובבית שמש (6,000 מ"ר). בימים אלה היא נמצאת בשלבי בנייה מתקדמים של מרכז חדש שיתפרס על פני 10,000 מ"ר, בשיתוף עם חברת אגד בצומת מסמיה ראם. עד כה, נחתם הסכם שכירות עוגן משמעותי עם חברת סופר-פארם (500 מ"ר), ועם שוכר נוסף מתחום המזון.

מתחם In shopping / צילום: אלטו

לדברי אביב פריאנטי, משנה למנכ"ל נדב ב. לוגיסטיקה, "סיום האכלוס המלא של המרכז בעד הלום מעיד על הביקוש למתחמי מסחר נגישים, עם תמהיל נכון ומיקום אסטרטגי. אנחנו רואים שרשתות ארציות בוחנות כיום הרבה מעבר למחיר או לגודל, ומחפשות מיקומים שמייצרים תנועת לקוחות משמעותית ופוטנציאל צמיחה ארוך טווח".

3 פרסום במונדיאל

בעשור האחרון לא מעט חברות ישראליות עלו עם פרסומות בסופרבול, וכעת, כשהמונדיאל מתקיים אף הוא בארה"ב, יש מי שרואים באירוע הכדורגל הגדול בעולם הזדמנות. כך נולד הקמפיין החדש של חברת אבטחת המידע פנטרה, שמקודם בלינקדאין, טוויטר ואינסטגרם ברחבי העולם, בדגש על ארה"ב.

הקמפיין החדש של חברת אבטחת המידע פנטרה / צילום: צילום מסך מיוטיוב

הקמפיין נעשה אין האוס, באמצעות אנשי קריאייטיב וסטודיו של החברה עצמה. הרעיון: בעוד שבמשחק כדורגל יש חוקים, ולכל נבחרת יש את ההזדמנות השווה לנצח, בסייבר המאבק אינו הוגן ואינו סימטרי, ולתוקפים יש את היתרון. על המסך נראים השחקנים והשופט בהטייה, כיוון שללקוחות החברה יש אפשרות "להטות את המגרש העסקי" וליצור לעצמם יתרון.

4 משקיעים בסטארט-אפים

חברת נמלי ישראל משקיעה בחדשנות: כ-8 מיליון שקל יופנו לסטארט-אפים בתחום הים והנמלים, בתחומים כמו רובוטיקה ימית, אנרגיה מתחדשת מהים, מערכות לניטור סביבתי ועוד. במסגרת ההשקעה, היזמים יקבלו גישה לתשתיות ולמתקני ניסוי במעבדות המחקר של המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בטכניון - כלומר הם יוכלו לבצע ניסויים, הדגמות ופיילוטים בסביבה ימית אמיתית. חלק מהפיילוטים צפויים להתחיל כבר בתקופה הקרובה.

אורי שמש, חזי חאלאויה ואילון בדיל / צילום: נדב כהן

לדברי יו"ר ח"ני, חזי חאלאויה, "החדשנות הישראלית היא ממנועי הצמיחה החשובים ביותר של מדינת ישראל. כחברה האמונה על פיתוח התשתיות הימיות של המדינה, אנחנו רואים חשיבות רבה ביצירת בית חם ליזמים, לחוקרים ולחברות צעירות הפועלות בתחומי הים, הנמלים והסביבה הימית. ההשקעה שלנו נועדה להבטיח שמדינת ישראל תמשיך להיות פורצת דרך, להוביל בחדשנות ולהישאר בחזית הטכנולוגיה העולמית".

5 מינויים חדשים

אסף עזרא מונה למנכ"ל פנינסולה, בכפוף לאישור רשות שוק ההון, במקומו של ג'קי כהן שהודיע לאחרונה על התפטרות. עזרא מכהן משנת 2019 כדירקטור בחברה הפועלת בתחום האשראי העסקי, ובשמונה השנים האחרונות משמש כמנכ"ל מיטב מימון.

אסף עזרא / צילום: רועי מזרחי

דוד קסלסי מונה לסמנכ"ל פרויקטים ברשת החשמל והתאורה ארכה.

קרן גביש מונתה לדוברת ולממונה על ההסברה של המרכז הרפואי שהם - המרכז הגריאטרי שיקומי הממשלתי הגדול בישראל. בתפקידה האחרון שימשה גביש כמנהלת גיוס המשאבים בעמותת אקים חיפה.