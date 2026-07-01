1 ההשקה של אמילי דמארי ודניאל עמית

כשברקע נמצא הקושי להשכיר את המשרדים במגדל The Park בבני ברק, החברות אמות ואלייד נדל"ן השיקו רשמית את מתחם העיצוב שנמצא בו - באירוע בהשתתפות כ-700 אדריכלים, מעצבי פנים, אנשי עסקים ועוד.

● הפרזנטורית החדשה של בנק מזרחי טפחות

● במקום רצועת האקטואליה: בתאגיד בוחנים שידור שעשועון בשעה 19:00

את הערב פתחו מנכ"ל אמות שמעון אבודרהם ומנכ"ל אלייד נדל"ן אודי בלום, והוא כלל הופעה של הזמר עברי לידר. בין האורחים היו גם הפרזנטוריות החדשות - פחות מחודש בתפקיד - אמילי דמארי ודניאל עמית. בימים אלה השתיים מככבות בקמפיין טלוויזיוני זוגי ראשון, שנועד לקדם את המתחם. היקף ההשקעה במהלך מוערך בכמה מיליוני שקלים.

2 שיווק

קבוצת BBB, בהובלת המנכ"לית אהובה תורג'מן, תשכור שטח של כ-400 מ"ר במרכז המסחרי החדש של Sheba HealthTech Valley, שייפתח בעוד כשלוש שנים בכניסה למרכז הרפואי שיבא תל השומר. הקבוצה שוכרת את השטח מהיזמים, חברת הביטוח מגדל וצפריר בכנר, ותפעיל בו שלושה מותגים: BBB, מוזס שופ ורפידוס. דמי השכירות יעמדו על כ-500 שקל למ"ר בחודש, והיקף ההשקעה במהלך נאמד בכ-12 מיליון שקל.

רשת BBB / צילום: אסף לוי

3 ישראל מתגייסת

האחים יוסי ושלומי אמיר, בעלי שופרסל, ערכו אירוע הכנסת 18 ספרי תורה שתרמה הרשת לזכר לוחמי צה"ל ואזרחים שנפלו במלחמת חרבות ברזל. האירוע התקיים במרכז הקונגרסים Avenue בקרית שדה התעופה, בהשתתפות אלפי אורחים, בהם בני המשפחות של הנופלים, פרופ' מרים אדלסון, ראש המוסד לשעבר דדי ברנע (בתמונה: השניים עם האחים אמיר), מפכ"ל המשטרה דני לוי, נציב שב"ס קובי יעקובי ועוד. הספרים יוכנסו לבתי כנסת לבחירת המשפחות השכולות.

פרופ' מרים אדלסון וראש המוסד לשעבר דדי ברנע עם האחים אמיר / צילום: צחי קיבנשטיין

4 מינויים חדשים

איתן דמרי מונה למנכ"ל חברת חוות השרתים ושירותי הענן MedOne, ויחליף את רוני שדה שיכהן מעתה כנשיא החברה. החברה היא חלק מקבוצת תעבורה אחזקות של משפחת לבנת.

איתן דמרי, רוני שדה, שי לבנת / צילום: יח''צ

שירן קשקש מונתה לסמנכ"לית השיווק של מי עדן, ואור בן אלי מונה לסמנכ"ל קמעונאות ופיתוח עסקי בחברה.