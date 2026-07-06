מגמה מעורבת באסיה; עליות בחוזים בניו יורק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:50

באסיה הבוקר מגמה מעורבת - המסחר נפתח בעליות, אך המומנטום נחלש בהמשך היום. הקוספי בדרום קוריאה עבר מירידה של כ־3% בתחילת המסחר לירידה של 1.7%.

הנפקת ה־ADR של SK הייניקס בנאסד״ק השבוע, בהיקף של 29 מיליארד דולר, צפויה להיות ההנפקה הראשונית (IPO) הגדולה אי פעם בארה״ב של חברה זרה. המהלך ירחיב את נגישות המשקיעים האמריקאים לחברה המובילה בשבבי זיכרון ל־AI, ישפר את הסחירות במניה ועשוי לצמצם את פער התמחור מול מיקרון.בטוקיו ירידות של 1%, שנגחאי עולה ב-0.1% והונג קונג ב-0.9%.

החוזים בוול סטריט מאותתים על עליות - נאסד"ק ב-0.8% ו-S&P 500 ב-0.4%.

בשבוע שעבר, מדד הדאו ג'ונס זינק בכמעט 2%, והתקרב לרמת 53 אלף הנקודות - רף שטרם נרשם' מדד S&P 500 ומדד נאסד"ק רשמו עליות חדות של 1.8% ו־2.1%, בהתאמה.

העליות הללו הגיעו אף שמניות השבבים - שהיו מנוע מרכזי לעליות בוול סטריט השנה - נחלשו בשבוע האחרון. משקיעים צמצמו חשיפה ליצרניות השבבים והסיטו כספים לענפים אחרים בשוק, במסגרת רוטציה בין סקטורים. קרן הסל SOXX איבדה 3.2%, ורשמה שבוע שני ברציפות של ירידות.

את התופעה ניתן לראות בכל עוצמתה דרך הפער בין התשואה מתחילת השנה של מדד S&P 500 במשקל שווה לעומת המדד עצמו (2 נקודות אחוז) כמו גם במניות הקטנות - מדד Russell 2000, זינק בכ־22% במחצית הראשונה של השנה - הכי הרבה בחצי שנה מאז 1991. הוא אף עקף את מדד הנאסד״ק בכ־9 נקודות אחוז, הפער הגדול ביותר מזה 20 שנה.

המהלך הזה בולט במיוחד על רקע שנים שבהן השוק נשלט כמעט לחלוטין על ידי ענקיות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. כעת, חלק מהמשקיעים רואים בכך סימן לכך שהראלי מתחיל "להתרחב" מעבר למניות השבבים והטכנולוגיה הגדולות, אל סקטורים נוספים כמו תעשייה, בריאות וצריכה.

אחת הסיבות המרכזיות לעלייה היא שינוי בציפיות המאקרו. הירידה במחירי הנפט לאחר הרגיעה במזרח התיכון והסכם ההפסקה בין ארה"ב לאיראן הפחיתה לחצים אינפלציוניים. במקביל, נתוני התעסוקה מצביעים על האטה מתונה - מספיק כדי לתמוך בתקווה להורדות ריבית, אך לא חלשה מספיק כדי לעורר חשש ממיתון. הסביבה הזו נחשבת היסטורית לטובה יחסית למניות קטנות.

בשוק האג"ח בארה"ב, בשבוע האחרון שוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב שידר תמונה מורכבת: מצד אחד נתוני מאקרו חלשים יחסית, ומצד שני עמידות מפתיעה בתשואות הארוכות. דוח התעסוקה, שהצביע על תוספת מתונה בלבד של משרות ועל עדכונים כלפי מטה לחודשים קודמים, אמנם הוביל בתחילה לירידת תשואות, אך המהלך לא החזיק מעמד.

בסיכום שבועי, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נותרה סביב 4.5% , בעוד שהתשואה לשנתיים עמדה סביב 4.1%. המשמעות היא שהשוק ממשיך לתמחר הורדות ריבית מסוימות בטווח הקרוב, אך לא מאמץ תרחיש של הקלה מוניטרית חדה או מהירה כפי שחלק מהמשקיעים ציפו לו בתחילת השבוע.

אחת הסיבות המרכזיות לכך היא המעבר של השוק להתמקדות בגורמים פיסקליים ולא רק מוניטריים. הגירעון האמריקאי הגבוה והיקף ההנפקות הגדל של אג"ח ממשלתיות יוצרים היצע כבד של חוב, שמפעיל לחץ לעליית תשואות - בעיקר בחלק הארוך של העקום. לכן, גם אם הפדרל ריזרב יתחיל להפחית ריבית, המשקיעים דורשים פיצוי גבוה יותר על החזקת אג"ח ל-10 שנים, מה שמגביל את הירידה בתשואות.

בשוק הסחורות והמטבעות - הדולר רשם בשבוע שעבר את הירידה החדה ביותר מזה 12 שבועות, לאחר שנתוני תעסוקה חלשים שפורסמו בארה"ב אתמול הפחיתו את ציפיות המשקיעים לכך שהבנק הפדרלי יעלה את הריבית השנה.

מדד הדולר העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות של ארה"ב, איבד 0.5% בסיכום שבועי. הין היפני התחזק מול הדולר בכ־0.7%, אך הוא עדיין נסחר בשפל של 40 שנה מול המטבע האמריקאי. הדבר מציף חששות מפני התערבות יפנית בשער הין, שעלולה לייצר גלי הדף בכלכלה העולמית. הבוקר נסחר הין ב-161.8 יין לדולר.

● ממחסור חריף לעודף היצע: שוק הנפט מתמודד עם אתגר מסוג חדש

בשוק הסחורות, נפט מסוג ברנט נסחר ביציבות ומחירו ננעל סביב 72 דולר לחבית; נפט מסוג WTI ירד בקרוב ל־1%, וחתם שבוע רביעי של ירידות, במחיר של 68.8 דולר לחבית. הבוקר מחירי הנפט יציבים בינתיים.

בבנק סיטי מעריכים כי מחיר נפט מסוג ברנט עשוי לרדת לרמה של כ-60 דולר לחבית עד סוף השנה, ככל שהשיבושים במצרי הורמוז ממשיכים להתפוגג ושוק הנפט חוזר להתנהל לפי גורמי הביקוש וההיצע, ולא לפי פרמיית הסיכון הגיאופוליטית.

לדברי אסטרטגי הבנק, "היסודות הכלכליים חוזרים במהירות למרכז הבמה". תנועת מכליות הנפט במצרי הורמוז מתייצבת, הרוכשים מסין עדיין אינם מגדילים את הביקושים, שוק הנפט הפיזי נחלש באופן משמעותי, ומלאי הנפט בעולם הצטמצמו הרבה פחות מהצפוי.

בסיטי מציינים כי בתקופה הקרובה עדיין צפויה תנודתיות מסוימת, כאשר נתיבי השיט, שוקי הביטוח והשרשרת הלוגיסטית ממשיכים להסתגל למציאות החדשה. עם זאת, העלייה בהיקף התנועה במצרי הורמוז מעידה, לדבריהם, שמפעילי הספנות כבר אינם רואים באזור סיכון שמונע פעילות מסחרית סדירה.

הביטקוין שנפל בשבוע שעבר לכ-58 אלף דולר, רמתו הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2024 שב וטיפס מעבר לרמה של 62 אלף דולר. זאת בעידוד נתוני התעסוקה החלשים שהתפרסמו בארה"ב והפחיתו את הציפיות להעלאת ריבית. סביבת ריבית גבוהה נוטה להפחית את הביקוש לנכסים שאינם נושאים ריבית, כמו מטבעות דיגיטליים.