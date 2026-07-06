בשוק בטוחים שהריבית תרד היום. אבל מה צפוי בהמשך?

מרבית ההערכות בשוק ההון הן שהוועדה המוניטרית בבנק ישראל תוריד את הריבית ב-0.25% בהחלטתה היום (ב'), אך המיקוד הוא דווקא בתחזית שיפרסם הבנק המרכזי.

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כך, להערכת כלכלנים הבנק ידגיש שלמרות הורדת הריבית ניתן למנות שוק עבודה הדוק, עלייה מהירה בשכר, סיכונים גיאופוליטיים שנותרו גבוהים ועלייה במחירים, ובפרט במחירי השכירות. ואולם, מנגד, סביבת האינפלציה ירדה, והיא נעה סביב מרכז היעד של בנק ישראל (2%) והשקל החזק ממשיך למתן לחצים אינפלציוניים.

יונתן כץ, הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון, מציע לשים לב באופן מיוחד לתחזית שצפוי בנק ישראל לפרסם לרבעון השני של השנה הבאה: "תחזית בטווח של 3%-3.25% עשויה להתפרש כיונית יחסית, בעוד שתחזית של 3.25% תשדר מסר ניצי יותר. בין הגורמים המרכזיים התומכים בזהירות מוניטרית בולט קצב עליית השכר במגזר העסקי. קצב עליית השכר נותר מהיר, ומהווה גורם סיכון אינפלציוני".

מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, מציין שהעלייה במחירי השכירות והאצת קצב השכר הממוצע והגישה הניצית יותר של בנקים מרכזיים בעולם, ובפרט הפד, לא תומכים בהורדה גדולה יותר מ-0.25%.