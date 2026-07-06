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החברה למתנ"סים | בלעדי

המועמד של דרעי נבלם: משה מור יוסף לא ימונה למנכ"ל החברה למתנ"סים

מור יוסף, המזוהה עם ש"ס ומשמש כמשנה למנכ"ל משרד הפנים, נפסל מלכהן כמנכ"ל החברה למתנ"סים - כך קבעה הוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות לאחר שבחנה את כלל החומרים בעניין • מי עשוי לזכות כעת בתפקיד?

אסף זגריזק 14:32
משה מור יוסף / צילום: משרד הפנים
משה מור יוסף / צילום: משרד הפנים

משה מור יוסף נפסל מלכהן כמנכ"ל החברה למתנ"סים - כך קבעה הוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות לאחר שבחנה את כלל החומרים בעניין. מור יוסף, המזוהה עם ש"ס, משמש כמשנה למנכ"ל משרד הפנים, שהיה בשליטת המפלגה עד לפרישת שריה מהממשלה, ואנשיה עדיין מחזיקים בו בעמדות מפתח.

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עוד בשלבים הראשונים עלו סימני שאלה ביחס לאפשרות המינוי, כשהנושא הובא לפתחה של הוועדה לבדיקת מינויים, שבראשותה עומדת השופטת בדימוס שולמית דותן. בנקודה זו, לפני קצת יותר משלושה חודשים, פנתה התנועה לאיכות השלטון לוועדה וטענה כי יש לבחון את מינויו בזהירות לנוכח זיקתו הפוליטית.

התנועה הזכירה גם את דוח מבקר המדינה משנת 2020, ממנו עולה כי במסגרת הליך המינוי של מור יוסף לרשות פיתוח הנגב והגליל נקבע תנאי סף שלפיו על המועמד להחזיק בניסיון בתפקיד בכיר בתחום הניהול הציבורי בתאגיד בעל היקף פעילות משמעותי.

טענה נוספת שעלתה היא שמור יוסף לא עומד בקריטריון מרכזי - ניסיון בניהול תקציב בהיקף של החברה למתנ"סים שעומד על כ-160 מיליון שקל בשנה. על-פי אותה טענה, הניסיון של מור יוסף הוא בסכומים נמוכים בהרבה, שנאמדו בכ-20 מיליון שקל בלבד.

למרות זאת, ולאחר בירורים שונים, ועדת האיתור לתפקיד אישרה את הבחירה בו. כעת, כאמור, ברשות החברות הממשלתיות פסלו את המינוי.

בשלב זה נראה כי המרוץ לניהול החברה הממשלתית נפתח מחדש. מי שעשויה לזכות בתפקיד היא גלית וידרמן, סגנית למנהל רשות החברות הממשלתיות, שנבחרה על-ידי ועדת האיתור כ"כשיר שני". וידרמן כיהנה קודם לכן בתפקידים שונים במשרדי הממשלה. במסגרת תפקידה הנוכחי היא מטפלת ביחסי העבודה בחברות, מינויים, הערכה ותגמול לדירקטורים והנהלות בכירות. וידרמן היא בעלת רקורד עשיר ובעלת ניסיון רב בשירות המדינה, ובעבר הייתה נציבת שירות המדינה עבור גופי השלטון המקומי.