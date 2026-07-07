סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

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בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה שלילית, בהובלת בורסת סיאול, שצונחת בכ-8%, בעיקר בשל ירידה במניות השבבים סמסונג ו-SK Hynix. במקביל, בורסת טוקיו נחלשת בכ-2%, בורסת הונג קונג מאבדת כ-0.7% ובורסת שנגחאי משילה כ-1%.

הצניחה מגיעה בעקבות תוצאות כספיות ראשוניות חזקות שפרסמה ענקית השבבים סמסונג לרבעון השני. סמסונג דיווחה כי היא צופה הכנסות של 171 טריליון וון (כ-112.2 מיליארד דולר) - מה שישקף צמיחה שנתית של 129%. הנתון הבלתי־נתפס, הוא צפי לרווח תפעולי של 89.4 טריליון וון (58.4 מיליארד דולר) ברבעון השני; זאת, כאשר ברבעון המקביל אשתקד הוא עמד על 4.7 טריליון וון בלבד. כך, הרווח התפעולי ברבעון השני צפוי להיות פי 19 לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

סביר כי זה הנתון שעורר חששות בקרב המשקיעים שמא מחזור הגאות במניות שבבי הזיכרון לא יחזיק מעמד לעוד זמן רב. נזכיר כי מניות השבבים, ובפרט מניות שבבי הזיכרון, רשמו בשנה האחרונה עליות של מאות אחוזים.

בעקבות הצניחה בקרב ענקיות השבבים בדרום קוריאה, החוזים העתידיים על וול סטריט בעיקר אדומים הבוקר. החוזים על הנאסד"ק נופלים במעל 1%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשים בכ-0.3% והחוזים על הדאו ג'ונס יציבים.

במקביל, מחירי הנפט מטפסים קלות הבוקר, לאחר דיווח לפיו איראן תקפה היום מכלית לצד חופי עומאן, בעוד עברה במצר הורמוז. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 72.5 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 69 דולר לחבית.

אמש בוול סטריט, הבורסה בניו יורק פתחה את השבוע עם יום מסחר ירוק. הנאסד"ק זינק בכ-1.1%, ה-S&P 500 התקדם בכ-0.7%, והדאו ג'ונס טיפס בכ-0.3% לשיא חדש של כל הזמנים, וננעל לראשונה מעל 53,000 נקודות.

בעוד שבשבוע החולף, בלטה מגמה של רוטציה ממניות הטכנולוגיה לאזורים אחרים של השוק, בפתח השבוע הנוכחי ניכרת מגמה הפוכה: בעוד שסקטורי הטכנולוגיה ושירותי התקשורת של ה-S&P 500 הובילו את העליות והתקדמו במעל 1%, הכסף יצא דווקא מהסקטורים הדפנסיביים. כך, את הירידות הובילו ענפי מוצרי הצריכה הבסיסיים, התשתיות והבריאות, עם ירידות של כ-1% ויותר. גם סקטור חומרי הגלם נחלש בכ-0.2%.

את העליות הובילו מניות השבבים, שספגו לחצים בשבוע החולף. קרן הסל SOXX , טיפסה בכ-2.7%, לאחר שבשני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר צנחה במעל 10%. בין המניות שבלטו בעליות, ניתן למצוא את AMD , קוואלקום , TSMC , ברודקום ועוד.

מניות שבבי הזיכרון הציגו התאוששות אף יותר משמעותית, עם עליות בולטות במניות סיגייט , ווסטרן דיגיטל ומיקרון . קרן הסל DRAM , אשר עוקבת אחר המניות בתחום שבבי הזיכרון, קפצה בכ-6.5%, לאחר שבשבוע החולף רשמה ירידה של כ-6%.

אנתוני סגלימבנה, אסטרטג השווקים הראשי של Ameriprise Financial, התייחס למניות השבבים ואמר ל-CNBC כי "הציפיות באמת גבוהות מאוד, ולכן אני לא יודע אם נראה במחצית השנייה במניות האלה אפסייד כמו שראינו במחצית הראשונה. כל עוד הן [החברות] יאשרו שהנתונים הפונדמנטליים חזקים, אז אני חושב שהן כנראה יוכלו לטפס עוד קצת למעלה".

סגלימבנה ציין כי הוא צופה שתהיה גאות ושפל בין המניות המובילות של מסחר הבינה המלאכותית לבין השוק הרחב במהלך החודשים הקרובים. לדבריו, הדבר תלוי במיוחד בשאלה האם החברות הקשורות ל-AI יוכלו לאשרר מחדש את התחזיות שלהן ולהציג רווחים "חזקים".

מיקרוסופט בלטה לשלילה, על רקע הודעתה על סבב פיטורים של 4,800 עובדים, אשר מהווים 2.1% מכוח האדם שלה. חטיבת XBOX תקוצץ ב-3,200 משרות עד סוף שנת הכספים 2027, כחמישית מכוח האדם שלה. מדובר באחד מצעדי ההתייעלות האחרונים של ענקית הטכנולוגיה, לנוכח אילוצי עידן הבינה המלאכותית. מנגד, דל זינקה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הביע תמיכה פומבית בחברה וקרא באירוע רשמי: "צאו לקנות מחשב של דל".