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שוק ההון והשקעות מעל מיליארד דולר: בנק ישראל התערב בשוק המט"ח גם ביוני
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דולר שקל

מעל מיליארד דולר: בנק ישראל התערב בשוק המט"ח גם ביוני

הבנק חשף כי במהלך חודש יוני נרכשו דולרים בהיקף של כמיליארד דולר זאת "לצורך שמירה על המשך הפעילות הסדירה של השווקים" • בחודש שעבר היה שינוי כיוון חד בשקל, שנחלש מ-2.8 שקלים לדולר ל-3 שקלים

אסף זגריזק 13:41
אמיר ירון, נגיד בנק ישראל / צילום: דני שם טוב, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
אמיר ירון, נגיד בנק ישראל / צילום: דני שם טוב, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

בנק ישראל המשיך לרכוש דולרים גם בחודש יוני. לפי דיווח הבנק, נרכשו מעט יותר ממיליארד דולר "באופן נקודתי לצורך שמירה על המשך הפעילות הסדירה של השווקים".

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בנק ישראל פרסם היום (ג') כמדי חודש נתונים בדבר התערבותו בשוק המט"ח. ההתערבות מבוצעת על ידי קניית דולרים בשוק תמורת שקלים כדי למתן את ההשפעה השלילית של ייסוף השקל על הפעילות הכלכלית. הפעילות מבוצעת בידי חטיבת השווקים שרוכשת מט"ח בהתאם למדיניות שקובעת הוועדה המוניטרית.

בחודש שעבר הבנק התערב בשוק כאשר רכש דולרים בהיקף של כ-800 מיליון דולר. כמו במאי, גם הפעם בבנק ישראל מסבירים שמדובר בהתערבות נקודתית לצורך שמירה על המשך פעילות סדירה של השווקים ולא על התערבות מוניטרית.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, מסר לגלובס כי "בנק ישראל שינה פאזה במדיניות שלו ועבר למדיניות מרחיבה יותר על רקע ביטחונו שהתפתחויות גיאופוליטיות תומכות ומאפשרות המהלך הזה ועל רקע האינפלציה הנמוכה בישראל שעומדת כרגע על 1.9% ותישאר על רמה כזו או ברמה נמוכה יותר. מדובר בתמהיל של הורדת ריבית יחד עם רכישת דולרים נקודתית ביוני ובמאי. יש פעילות משולבת מה שמאפשר לבנק לתמוך בשקל בתקופה הזו".

מנחם מוסיף כי "סביר להניח שהתמהיל הזה יימשך בחודשים הקרובים, וזו מדיניות מקובלת של הודעות בדיעבד בפעילויות מצומצמות ונקודתיות. יחד עם זאת צריך לזכור שככל שהפיחות בשקל ימשך בשעה שהדולר מתחזק בעולם, בנק ישראל יחשב את צעדיו בצורה מדודה יותר וימשיך לנקוט מדיניות זהירה ומתונה כפי שנעשה עד עכשיו. התערבות הנקודתית היום, היא יממה לאחר הודעת ריבית ותחזית של חטיבת המחקר, כששלושתם: ההתערבות, הריבית, והתחזית - משדרים טון יוני לשוק יותר מאשר בעבר".

שני כובעים להתערבות בשוק המט"ח

בבנק ישראל יכולים להתערב בשוק המט"ח בשני כובעים. הכובע הראשון דובר לאחרונה רבות הוא קשור במדיניות המוניטרית - כך בעקבות התיסוף החד, האינפלציה יורדת, וכשהציפיות לה יגיעו לגבול התחתון שלה (1%), אז יידרש הבנק להתערב. הכובע השני הוא זה שאמור לשמור על תפקודו התקין של השוק וזו היתה הסיבה להתערבותו בחודש שעבר כשבמדדים שאחריהם עוקבים בבנק התגלו בעיות בפעילותו השוטפת של השוק, ולכן הבנק התערב ורכש 801 מיליון דולר, והשוק, מסבירים שם, חזר לפעילות סדירה.

בכל אופן, ההערכות בשוק היו שהבנק המשיך להתערב בשוק והמשיך לרכוש דולרים גם בחודש יוני יחד עם השינוי בכיוון של השקל - מתיסוף חד עד שהגיע מתחת ל-2.8 שקל לדולר ועד ולמצב הנוכחי כשהדולר נע סביב 3 שקלים.