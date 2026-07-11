עם נוף פתוח לעמק יזרעאל: בכמה נמכרה דירת 5 חדרים במגדל העמק?

ברחוב כ"ט בנובמבר בשכונה המערבית במגדל העמק נמכרה דירת 5 חדרים בשטח של כ־130 מ"ר, תמורת 1.8 מיליון שקל. בניין שש קומות, והדירה נמצאת בקומה האחרונה ולה מרפסת בשטח של כ־14 מ"ר עם נוף פתוח לעמק יזרעאל. יש לה גם שתי חניות ומחסן.

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מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.88 מיליון שקל והיא עמדה על המדף כחודש וחצי.

המוכרים זכו בדירה במסגרת תוכנית דיור ממשלתית, השכירו אותה והחליטו למכור אותה לאחר פרק הזמן שהתיר את המכירה. הקונים הם זוג צעיר, לא מהעיר, שרכשו את הדירה למטרות מגורים.

"מיקום אסטרטגי"

מיכל מלכה, בעלים של רי/מקס העמק שייצגה את שני הצדדים בעסקה, מספרת כי "השכונה המערבית היא שכונה חדשה ומאוד מבוקשת בעיר. היא נמצאת במיקום אסטרטגי - קרובה למרכז העיר, קרובה לכניסה וקרובה למרכז ביג החדש. היא שכונה מתפתחת שמאוכלסת בעיקר על ידי זוגות צעירים ומשפרי דיור.

"מדובר באחת מהשכונות הטובות בעיר ואין בה היצע גדול של יד שנייה. יש בה כרגע גם פרויקטים בבנייה שחלקם צפויים להתאכלס באמצע 2027. יש בשכונה ביקוש חזק גם לשכירות, ועל דירה כמו זאת שנמכרה אפשר לקבל כ־4,500 שקל בחודש. אף שחלק מבעלי הדירות בשכונה שרכשו אותן באמצעות תוכנית הדיור הממשלתית יכולים כבר למכור אותן - לא הרבה מממשים את האופציה.

הדירה במגדל העמק / צילום: מיכל מלכה

"בעמק יזרעאל המחירים גבוהים באופן יחסי, אין היצע גדול למכירה ביישובים ובמושבים באזור והביקוש הוא גבוה. המחירים של צמודי קרקע ביישובים באזור מתחילים ב־4.5 מיליון שקל.

"בגלל המחיר הגבוה באזור, הרבה מאלו שרוצים להישאר באזור מחפשים פתרונות נגישים יותר ואת זה מספקת מגדל העמק".

הדירה במגדל העמק / צילום: מיכל מלכה

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב הרב שך בגבעת שלמה, דירת 4 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 3 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־2.63 מיליון שקל.

ברחוב ברוכי יהושע בגילה, דירת 5 חדרים, 138 מ"ר, חצר בשטח 93 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, נמכרה ב־3.5 מיליון שקל.

ברחוב קורא הדורות בשכונת ארנונה, דירת 4 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־3.25 מיליון שקל.

ברחוב מעגלות הרב פרדס בנווה יעקב, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, נמכרה ב־2.07 מיליון שקל.

אילת

ברחוב הדס בשכונת צאלים, דירת 3 חדרים, 82 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־1.34 מיליון שקל.

ברחוב מלכת שבא, דירת 3 חדרים, 53 מ"ר, בקומה 13 מתוך 15, נמכרה ב־800 אלף שקל.

בשדרות ששת הימים, דירת 5 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, נמכרה ב־2.1 מיליון שקל.

ביתר עילית

ברחוב אוהב ישראל, דירת 4 חדרים, 103 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6, נמכרה ב־2.7 מיליון שקל.

ברחוב הר"ן, דירת 5 חדרים, 218 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4, עם חצר בשטח 233 מ"ר, נמכרה ב־3.8 מיליון שקל.

ברחוב הרבי מליובאוויטש, דירת 4 חדרים, 108 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־2.65 מיליון שקל.

אופקים

ברחוב החיד"א, דירת 4 חדרים, 83 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה

ב־1.14 מיליון שקל.

ברחוב העינב, בית בן 3 חדרים, 99 מ"ר, בקומת קרקע, נמכרה

ב־1.4 מיליון שקל.

ברחוב קיבוץ גלויות, דירת 2.5 חדרים, 36 מ"ר, בקומה 1 מתוך 1, נמכרה ב־660 אלף שקל.

קרית מוצקין

ברחוב בן צבי, דירת 5 חדרים, 154 מ"ר, בקומה 1 מתוך 15, עם חניה, נמכרה ב־2.42 מיליון שקל.

ברחוב לוי אשכול, דירת 3 חדרים, 66 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, נמכרה

ב־1.23 מיליון שקל.

ברחוב עופרה חזה, דירת 5 חדרים, 123 מ"ר, בקומה 8 מתוך 28, עם חניה, נמכרה ב־2.05 מיליון שקל.

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