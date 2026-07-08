מכרזים

אשדוד: 73 יח"ד שווקו בהצלחה - אחרי שלושה כישלונות לשווק את הקרקע להשכרה ארוכת טווח

אחרי שלושה כישלונות רצופים הצליחה רשות מקרקעי ישראל לשווק קרקע ל־73 יחידות דיור בפארק לכיש באשדוד. ההצלחה התאפשרה בעקבות ההחלטה לשווק את הקרקע כמכרז פומבי רגיל (דירות שיימכרו בשוק החופשי), ולא למטרת שכירות ארוכת טווח כפי שהיה בתחילה.

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המכרז פורסם לראשונה ביולי 2024, ונסגר באוקטובר אותה שנה ללא זוכים. הוא פורסם עוד פעמיים בשנת 2025, אך בשתיהן לא הוגשו הצעות. השבוע הוא שווק בהצלחה לחברת רמי צרפתי, תמורת כ־55 מיליון שקלים כולל הוצאות פיתוח.

19 הצעות הוגשו למכרז הזה - מספר המוכיח שלמרות סימני ההתאוששות בתחום הדיור להשכרה, היזמים עדיין מעדיפים פי כמה את מכרזי הדירות הרגילים.

ההצעה משקפת מחיר קרקע ממוצע של כ-750 אלף שקל לכל יחידת דיור, כולל הוצאות פיתוח. מדובר במחיר נמוך יותר מהמחיר ששיקף מכרז מחיר מטרה שנסגר בפארק לכיש בספטמבר 2022: אז הזוכה הייתה חברת עמרם אברהם, והיא שילמה כ־290 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח עבור קרקע ל־359 דירות, כלומר כ-800 אלף שקל בממוצע על קרקע לכל יח"ד.

מכרזי מחיר מטרה הם המכרזים המשמשים כ"מאגר" הדירות להגרלות המציעות דירות בסבסוד המדינה, ולכן ההצעות בהם לרוב נמוכות בהרבה ממחיר השוק. העובדה שמכרז רגיל משקף מחיר קרקע ליח"ד נמוך ממחיר קרקע ליח"ד במכרז מחיר מטרה, מספקת עוד הוכחה לירידה המשמעותית במחירי הקרקעות מאז תקופת השיא של 2021-2022.

עסקאות

רוטשטיין קונה מחצית מקרקע בעפולה ב-77 מיליון שקל

החברה תקים ביחד עם שותפתה פרויקט של כ-1,100 יחידות דיור, כ-7,000 מ"ר מסחר וכ- 30,000 מ"ר תעסוקה.

לפי הודעת החברה, היקף ההשקעה בפרויקט בצירוף המתחם המקורי שכולל כ-500 יח"ד מוערך ב-1.22 מיליארד שקל.

החברה דיווחה כי התקשרה בהסכם מול חברת ציפחה לרכישת 25.67% מזכויות במקרקעין, הצמודים לקרקע שרכשה מחברת בר ובניו לפני כחודשיים, עליה צפויה להקים 500 יחידות דיור נוספות.

שתי הקרקעות ממוקמות דרומית לבלפוריה, בסמיכות לבית חולים העמק. לאחר השלמת העסקה תחזיק רוטשטיין ב-50% מהזכויות במתחם, יחד עם חברת ציפחה.

אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין, מסר: "איחוד הקרקעות לכדי מתחם רחב היקף, שבו נחזיק בשותפות של 50%, יאפשר קידום של שכונה חדשה הכוללת מגורים, מסחר ותעסוקה, תוך יצירת תכנון כולל ואיכותי. אנו ממשיכים לזהות בעפולה פוטנציאל משמעותי לצמיחה".

תכנון

אשקלון: שש דירות ייבנו על כל דירה ישנה בשכונת אפרידר

הותמ"ל (הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור) אישרה להפקדה תוכנית להתחדשות עירונית במרכז העיר אשקלון, בשכונת אפרידר. התוכנית, שמקודמת על ידי עיריית אשקלון בשיתוף החברות אפריקה ישראל התחדשות, היי גרופ-חי נחמיאס התחדשות עירונית, הכשרת היישוב ואלמוג (כ.ד.א.י), כוללת 2,407 יחידות דיור, כ-5,000 מ"ר עבור שטחי מסחר, וכ-7,000 מ"ר עבור מבני ציבור.

היא משתרעת על שטח של כ-58 דונם, במתחם הרחובות הנשיא, אלי כהן, הקיקיון ויוסף פינס מצפון בשכונת אפרידר.

הדירות ייבנו ב-24 מבנים בני 9-32 קומות, לצד מסחר רחוב, שטחי ציבור וגינות ציבוריות חדשות . כיום מצויים במתחם 19 בנייני שיכון ותיקים הכוללים 402 יחידות דיור שיפונו לטובת הפרויקט החדש - כלומר מכפיל של בערך שש דירות חדשות על כל דירה ישנה.

התוכנית נערכה על ידי גורדון אדריכלים ומתכנני ערים.

תכנון

הוועדה המחוזית תל אביב תדון בהתנגדויות לבניית 2,500 דירות ברמת אפעל

ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית תל אביב תדון בשבוע הבא בעשרות התנגדויות שהוגשו לתוכנית רג/1761 - דרום רמת אפעל.

התכנית בשטח של כ-310 דונם ממוקמת בשטח חקלאי מדרום לרמת אפעל, מצפון לכביש 461, וממזרח לכביש 4. התוכנית מציעה הקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת כ-2,500 יח"ד, בבינוי משולב (מרקמי וגבוה), כ-900 יחידות דיור מיוחד, כ-380 יח"ד בר השגה ושטחי ציבור. לאורך הדופן הדרום-מערבית מוצעת הקמת רצועת שטחי מסחר, תעסוקה ותיירות בהיקף של כ-270,000 מ"ר עיקרי המהווה המשך לאזור התעסוקה המאושר לאורך דרך 461.

השכונה תהיה קרובה לקו הסגול של הרכבת הקלה שנמצא בבנייה, ולבית החולים תל השומר.

בין המתנגדים הרבים נמצאים בעלי בתים פרטיים בשכונת רמת אפעל, בהם הפרסומאי רמי יהודיחה, שהגישו התנגדויות שונות.

כך למשל, בעלי הבתים ברחוב צור הגישו התנגדות באמצעות משרד רז כהן פרשקר, ובו הם טוענים שהבנייה מתוכננת כך שכל השימושים הציבוריים כמו בתי ספר ומתקן לניהול נגר - יוקמו ליד בתיהם ובמרחק מן הבתים של השכונה החדשה. עוד הם טוענים כי הדיור בר ההשגה המתוכנן בתוכנית ייצור סלאמס: 377 יחידות דיור בצפיפות של 53 יחידות דיור לדונם.

הם טוענים כי התכנון "לקוי ופגום, מסוכן, בלתי יעיל ובזבזני ומנוגד לתוכניות הקיימות, להוראות הדין ולעקרונות התכנון".

עוד הם טוענים כי בתוכנית המקורית היתה רצועה של כ-60 מטרים בין בתיהם לבין התוכנית, אולם היא צומצמה עד שלא נותר ממנה כמעט דבר.