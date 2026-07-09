חברת נדל"ן הגישה תביעה נגד 180 רוכשי דירות בבית שמש, כמחצית מהם זוכי מחיר למשתכן, בטענה שביצעו חריגות בנייה המצדיקות לדבריה ביטול חוזי הרכישה מצד זוכי מחיר למשתכן ופיצוי כספי והסרת חריגות ביתר הדירות.

● פינוי מחזיקים ושחרור תוכנית שנתקעה 15 שנה: 2 החלטות משמעותיות בענף הנדל"ן

● האם רישום בטאבו הוא סוף פסוק? 3 פסקי דין חדשים משרטטים את הגבולות

חברת שערי בית שמש מקימה פרויקט ברמת בית שמש, שיכלול בסופו של דבר 13 בניינים ו-312 דירות ומסחר בסך הכל. כל הדירות בבניינים אוכלסו ונמסרו. לטענת החברה, "חריגות הבנייה שביצעו הנתבעים יצרו אי אחידות קיצונית במתחם, ויצרה שכונת סלאמס שאינה הולמת את המתחם ואת הפרויקט". עקב כך, היא מציינת, החברה אינה מצליחה להשלים את רישום הבניין כבית משותף בטאבו. בעקבות זאת, היא מבקשת מבית משפט להורות על הסרת החריגות ותשלום פיצוי מצד הרוכשים שקנו את הדירות בשוק החופשי וביטול חוזי המכירה לדירות שנקנו במסגרת הגרלות מחיר למשתכן, בתוספת פיצוי 2% מהתמורה לחברה היזמית.

לטענת התובעת, חריגות הבנייה פוגעת בתדמית הפרויקט ומורידות את ערכו. בכתב התביעה היא כותבת על החשש שתצטרך להתמודד עם תביעות עתידיות של דיירים אחרים על שלא מנעה את החריגות הללו.

תביעות על סך 5 מיליון שקלים

בשולי כתב התביעה, מציינת החברה כי "חלק מהנתבעים ניהלו הליכים בגין איחור במסירה כלפי התובעת, הליכים שנסגרו בהסכם פשרה בבית המשפט המחוזי בירושלים". מדובר בתביעה על סך 5 מיליון שקלים שהגישו 127 דיירים נגד הקבלן, והיא הסתיימה לאחרונה בפשרה שתוכנה נשאר חסוי. בסביבת הרוכשים משוכנעים שזו העילה לתביעה שהוגשה על ידי החברה עצמה, בניסיון של הקבלן להשיב חלק מהכסף שהוא נדרש לשלם על האיחור.

עו"ד עמונאל יוזוק, שייצג חלק מהרוכשים בתביעה על האיחור במסירה, מציין כי "חלק גדול מהחריגות הנטענות אלו דברים זניחים ברמת תום לב. אני לא רואה את בית משפט מבטל הסכמי מכר בגלל מזגנים שנתלו בחוץ. בפרקטיקה לא מתעסקים בזה. מה גם שחלק מהדיירים אמרו שהם בדקו מול העירייה אם קיימת מגבלה כזו".

החברה עצמה מודה כי חלק מנתבעים הגישו באופן עצמאי בקשות לקבל אישור חריג מהעירייה לתלות את המזגנים בחוץ, אבל לדבריה הם היו צריכים לעבור דרכם כבעלי הפרויקט.

מטעם החברה נמסר: "הדיירים בפרויקט סגרו מרפסות, ביצעו חריגות בנייה ניכרות, השתלטו על שטחים ציבוריים, שינו חזיתות והפכו את הפרויקט ל'סלאמס' שגורר גם נזקים לבתים המשותפים, רטיבויות ממזגנים במקומות אסורים ועוד. התביעה נועדה להסדיר את קידום רישום בית משותף. החברה שקלה היטב את התביעה, אולם, לאחר שראתה כי הרבה מהדיירים פועלים כך הייתה חייבת לעמוד בפרץ".