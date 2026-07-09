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הטריוויה השבועית

איזה סרט היה השראה לכתיבת השיר "חום יולי אוגוסט" של שלמה ארצי?

לאיזו משפחת בעלי חיים משתייך הגרגרן, מהו האיבר הפנימי הגדול ביותר בגוף האדם ומה שמה של אלת המלחמה, הציד והפריון הכנענית? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 15:52
איזה סרט היה השראה לכתיבת השיר ''חום יולי אוגוסט'' של שלמה ארצי? / צילום: Shutterstock
איזה סרט היה השראה לכתיבת השיר ''חום יולי אוגוסט'' של שלמה ארצי? / צילום: Shutterstock

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1. מהו שירה המפורסם ביותר של המשוררת היהודייה־אמריקאית אמה לזרוס?
2. היכן הייתה נקודת הפתיחה של מרוץ האופניים טור־דה־פראנס השנה?
3. מהו מקור המילה קייטנה?
4. מה שמה של אלת המלחמה, הציד והפריון הכנענית?
5. איזה סרט היה השראה לכתיבת השיר "חום יולי אוגוסט" של שלמה ארצי?
6. מי עומד בראש הוועדה המדעית המיוחדת לחקר עצמים בלתי מזוהים בממשל טראמפ?
7. מי היה כוכב נבחרת ארה"ב במונדיאל שספג כרטיס אדום שנוי במחלוקת ועמד במרכז הסערה?
8. כמה סרטים הופקו בסדרת האנימציה "צעצוע של סיפור"?
9. לאיזו משפחת בעלי חיים משתייך הגרגרן?
10. ביקום מארוול, איך נקראים בני אדם שנולדו עם גנום האקס, המעניק להם יכולות על־אנושיות ומתפרץ לראשונה בגיל ההתבגרות?
11. איזו מדינה תשתתף בפעם הראשונה בתחרות האירוויזיון ב-2027?
12. היכן צולם הקליפ לשירה של נועה קירל "חושב שאתה מסי"?
13. מהן ארבע הערים הגדולות ביותר בקליפורניה?
14. מהו האיבר הפנימי הגדול ביותר בגוף האדם?
15. באיזו מדינה הומצא משחק הדומינו?

תשובה 1

הסונטה "הקולוסוס החדש" (1883), החקוק על פסל החירות בניו יורק

תשובה 2

ברצלונה

תשובה 3

במילה הארמית קַיִט, שמשמעותה קיץ

תשובה 4

ענת

תשובה 5

פלאטון (1986), העוסק בפלוגת חי"ר שחייליה נהרגים במלחמת וייטנאם 

תשובה 6

האסטרופיזיקאי הישראלי־אמריקאי פרופ' אבי לייב (המכונה צייד העב"מים)

תשובה 7

פולארין באלוגון

תשובה 8

חמישה

תשובה 9

משפחת הסמוריים 

תשובה 10

מוטאנטים 

תשובה 11

קנדה 

תשובה 12

באצטדיון בלומפילד 

תשובה 13

לוס אנג'לס, סן דייגו, סן חוזה וסן פרנסיסקו

תשובה 14

הכבד

תשובה 15

בסין, במאה ה-12 (בתקופת שושלת סונג)