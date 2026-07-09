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1. מהו שירה המפורסם ביותר של המשוררת היהודייה־אמריקאית אמה לזרוס?

2. היכן הייתה נקודת הפתיחה של מרוץ האופניים טור־דה־פראנס השנה?

3. מהו מקור המילה קייטנה?

4. מה שמה של אלת המלחמה, הציד והפריון הכנענית?

5. איזה סרט היה השראה לכתיבת השיר "חום יולי אוגוסט" של שלמה ארצי?

6. מי עומד בראש הוועדה המדעית המיוחדת לחקר עצמים בלתי מזוהים בממשל טראמפ?

7. מי היה כוכב נבחרת ארה"ב במונדיאל שספג כרטיס אדום שנוי במחלוקת ועמד במרכז הסערה?

8. כמה סרטים הופקו בסדרת האנימציה "צעצוע של סיפור"?

9. לאיזו משפחת בעלי חיים משתייך הגרגרן?

10. ביקום מארוול, איך נקראים בני אדם שנולדו עם גנום האקס, המעניק להם יכולות על־אנושיות ומתפרץ לראשונה בגיל ההתבגרות?

11. איזו מדינה תשתתף בפעם הראשונה בתחרות האירוויזיון ב-2027?

12. היכן צולם הקליפ לשירה של נועה קירל "חושב שאתה מסי"?

13. מהן ארבע הערים הגדולות ביותר בקליפורניה?

14. מהו האיבר הפנימי הגדול ביותר בגוף האדם?

15. באיזו מדינה הומצא משחק הדומינו?