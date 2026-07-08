אחרי התקיפה האמריקאית באיראן: אזעקות הופעלו בבחריין ובכווית

עדכונים שוטפים

07:44 - דיווח ב-AP: מערכות ההגנה האווירית בבחריין הופעלו פעם נוספות

07:22 - המוני בני אדם מלווים את ארונו של עלי חמינאי בעיר נג'ף בעיראק

07:06 - מחבל ירה אתמול על כוח צה"ל בבינת ג'ביל שבלבנון - וחוסל. ההיתקלות התרחשה בזמן סריקות באחד המבנים, כשהמחבל שפעל במקום פתח בירי. הכוחות השיבו באש וחיסלו אותו. כלב עוקץ נהרג בתקרית, לא היו נפגעים נוספים לכוחות

06:58 - במשמרות המהפכה טוענים: תקפנו הלילה 85 מטרות של צבא ארה"ב והפלנו מל"ט אמריקאי

06:40 - המשטרה: לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שהניף לעברם סכין והשליך אבנים במעבר רחל. לפי המשטרה, הוא ניסה להסתנן הלילה לשטח ישראל - ומשלא הצליח, החל ליידות אבנים לעבר כוחות הביטחון. הוא נוטרל והועבר לחקירה, לא היו נפגעים נוספים

06:11 - יועצו של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי: טראמפ מתכוון לתקוף שוב - אנו ערוכים לחלוטין

06:05 - אחרי האזעקות בבחריין - אזעקות נוספות הופעלו לפני זמן קצר בכווית

05:50 - יו"ר הפרלמנט האיראני: "ארה"ב הפרה את מזכר ההבנות"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, ברשת X: "הפרות מרכזיות של מזכר ההבנות מצד ארה"ב: הפרת ההתאמות האיראניות במצר. איומים מתמשכים במתקפות נוספות. השבה של סנקציות הנפט. תקיפות בדרום איראן. המשך התוקפנות הציונית בלבנון. עידן הבריונות והסחטנות הסתיים. זה לא מוביל לשום מקום. אנחנו לא נכנעים!".

05:45 - לראשונה לאחר התקיפה האמריקאית באיראן: אזעקות הופעלו בבחריין

05:02 - בכיר איראני: "תקיפה אגרסיבית וגסה של האמריקאים"

הבכיר אמר כי התגובה לתקיפות האמריקאיות לאורך הלילה תהיה "מוחצת ומכרעת", והדגיש כי מצר הורמוז יהיה פתוח רק לספינות מסחר בשלב זה, ולא למכליות נפט.

04:52 - צבא ארה"ב מעדכן על סבב התקיפות באיראן שהושלם

למעלה מ-80 מטרות הותקפו, כך לפי סנטקום. במהלך התקיפות הופצצו מהאוויר מטרות צבאיות של צבא איראן.

04:49 - שעות לאחר תחילת התקיפה האמריקאית: דיווחים על פיצוצים בבחריין

03:35 - הטלוויזיה האיראנית מדווחת על פיצוצים נוספים באיים קשם וכרג'

02:56 - דיווח: נשיא איראן מסעוד פזשכיאן שב מעיראק בעקבות התקיפות האמריקאיות



פזשכיאן היה בעיראק ככל הנראה בעקבות מסע הלווייתו של האייתוללה עלי חמינאי שנהרג במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי". מסע ההלוויה אורך כשבוע ונמצא בימים אלה בעיראק.

02:27 - בכיר אמריקאי: שר ההגנה פיט הגסת' יבקר היום בישראל

הגסת' יגיע לישראל מאנקרה, שם השתתף בפגישה בין הנשיא דונלד טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל שר ההגנה האמריקאי ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כ"ץ, והוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן ועל האפשרויות לאספקת מטוסי F35 לטורקיה.

01:30 - רויטרס: ארה"ב פגעה באתרי שיגור כטבמ"ים ובמטרות נוספות באיראן

סוכנות הידיעות מדווחת כי בנק המטרות בתקיפה האמריקאית באיראן, שנמשכת כעת, כולל גם אמצעים לשיגור טילים, אתרי שיגור לכלי טיס בלתי מאוישים ומערכות הגנה אווירית.

01:11 - בכיר אמריקאי לרשת CNN: "התקיפות באיראן אינן פרופורציונליות, הן עונש"

זכארי כהן, כתב ביטחוני ב-CNN, ציטט מקור אמריקאי שאמר לו כי התקיפות באיראן כעת הן "עונש וחסרות פרופורציות. ייקח זמן עד שהן ייגמרו".

00:54 - האופוזיציה באיראן: תקיפה אמריקאית נוספת בבנדר עבאס

00:49 - דיווח: גל תקיפות אמריקאי נוסף סמוך לעיר סיריכ ולאי קשם באיראן

00:45 - צעד דרמטי נגד איראן: אחרי התקריות בהורמוז - ארה"ב מחדשת את הסנקציות על הנפט האיראני

00:20 - צבא ארה"ב: "פתחנו בשורת תקיפות נגד איראן"

צבא ארה"ב בהודעה רשמית: "פתחנו בשורת תקיפות עוצמתיות נגד איראן, במטרה לגבות ממנה מחיר כבד על כך שפעלה נגד ספינות מסחר שעליהן צוותים של אזרחים חפים מפשע, בעת שהפליגו בנתיב שיט בינלאומי. התקיפות הן בתגובה על מתקפות שביצעה איראן נגד שלוש ספינות מסחריות שחצו את מצר הורמוז. התוקפנות שהפגינה איראן הייתה בלתי מוצדקת, מסוכנת, והיוותה הפרה ברורה של הפסקת האש".

00:18 - דיווחים נוספים מאיראן: שישה פיצוצים נשמעו באי קשם

הטלוויזיה באיראן מדווחת על לפחות שישה פיצוצים באי קשם במצר הורמוז.

00:00 - דיווחים באיראן: פיצוצים באזור עיר הנמל סיריכ סמוך למצר הורמוז

פורסם לראשונה ב-N12