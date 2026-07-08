נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החל את סבב הדיונים העיקרי של פסגת נאט"ו באנקרה היום (ד') במצב רוח לוחמני. במקביל לכך שאמר כי בעבורו "מזכר ההבנות עם איראן מחוסל", והגדיר את ההנהגה האיראנית כ"חלאות", השתלח טראמפ גם בספרד, החברה בנאט"ו ושב על דרישתו לקבל את גרינלנד מהידיים של דנמרק.

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ראש ממשלת ספרד פרדרו סנצ'ז מסרב להעלות ההוצאה הביטחונית של ארצו לרמה של 3% מהתמ"ג עד ל-2030, כפי שהסכימו יתר 31 החברות בנאט"ו, וביקר בחריפות את טראמפ ואת המלחמה באיראן בחודשים האחרונים.

"ספרד היא שותפה נוראית בנאט"ו. הם לא לוקחים חלק, אני לא רוצה שום קשר עם ספרד. נתקו את כל הסחר עם ספרד, כולל ביקורים", אמר טראמפ בתדרוך לעיתונאים לפני התחלת הדיונים, "אנחנו לא רוצים כלום מהם. תראו איך הם יחזרו אלינו בריצה, הם יחזרו בריצה". טראמפ איים גם בעבר לנתק את הקשר עם המדינה האיברית, המובלת על ידי ממשלת שמאל. בשל העובדה כי הסחר מתנהלת תחת מטריית האיחוד האירופי, בפועל יהיה קשה לבצע את הצעד, העריכו מומחים. מדריד מיהרה להגיב לדברים, ואמרה כי "היחסים הטובים עם ארה"ב יישמרו גם בעתיד".

הנשיא האמריקאי גם שב על דרישתו לקבל את גרינלנד מידי דנמרק, גם היא חברה בנאט"ו. "גרינלנד חשובה מאוד לארה"ב, אבל לא מאוד חשובה לדנמרק", אמר. מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה, שנכח גם הוא בתדרוך, אמר לכתבים כי ארה"ב ומדינות נאט"ו הסכימו להגביר את הנוכחות האמריקאית באי הארקטי במהלך פסגת דאבוס בשנה שעברה וכי "זה יתבצע שלב אחרי שלב", אך טראמפ הבהיר כי המשבר אינו בעבר. ראשת ממשלת דנמרק, מדה פרדריקסן, אמרה ביממה האחרונה כי המדינה לא תוותר על סנטימטר אחד מאדמת דנמרק, ובעבר קיבלה גיבוי לכך ממדינות אירופיות.

טראמפ גם ביקר בחריפות את הברית עצמה ואמר כי המדינות האחרות החברות בנאט"ו, "לא התנהגו בצורה טובה אלינו". הוא הזכיר את הכתף הקרה שקיבלה ארה"ב סביב המלחמה באיראן, וביקר במיוחד את איטליה ובריטניה. לעומת זאת, שיבח את טורקיה ואמר כי היא "בעלת ברית נאמנה יותר מאלו שנחשבות לכאלה".

אחרי דבריו לתקשורת הצטרף טראמפ לקבלת הפנים למנהיגי הברית, אותה הוביל נשיא טורקיה ארדואן. הנשיא הטורקי שיבח בדבריו את טראמפ ואת הרצון שלו "להשכין שלום" ולסיים את הסכסוך עם איראן בהסכם. ארדואן ניצל את דברי הפתיחה כדי לתמוך בתהליך שלום במזרח התיכון שיביא לפתרון שתי המדינות, ואמר כי יש לסיים את המלחמה בעזה ובלבנון.