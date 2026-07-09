משרד עורכי הדין הוותיק סלומון ליפשיץ ממזג את משרד בוטיק שי גרנות המתמחה בתחום הביטוח והליטיגציה. משרד סלומון ליפשיץ מונה כ-65 עורכי דין. עו"ד שי גרנות יעמוד בראש תחום הביטוח במשרד סלומון ליפשיץ, ויהיה שותף במחלקת הליטיגציה. הוא מצטרף יחד עם 5 עורכי דין.

משרד עו"ד גרנות עוסק בתיקי ביטוח ובתיקי ליטיגציה מסחרית ואזרחית, מקומיים ובינלאומיים מורכבים, ומייצג חלק ניכר מחברות הביטוח הגדולות בישראל ובעולם, לצד חברות ציבוריות ופרטיות, תאגידים ואנשי עסקים.

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משרד סלומון ליפשיץ הוקם בשנת 1923, וכיום מנהלת אותו שכבה צעירה, לאחר חילופי דורות, הכוללת את עורכי הדין עמית גור, נועם בר־דוד ואיתמר פנץ. המשרד פועל מרמת גן, מחיפה, מנוף הגליל ומירושלים.

בפברואר השנה צירף המשרד את עו"ד יונתן פסי וצוותו המתמחים בדיני עבודה. בשנה שעברה ערך המשרד מיזוג עם משרד יוסי לוי שבוטל בתוך מספר חודשים.

המשרד בולט בתחומי הבנקאות, הנדל"ן, התחבורה והמכרזים. בין לקוחותיו נמנים הבנקים לאומי, הפועלים ומרכנתיל, חברות התחבורה הציבורית קווים, נתיב אקספרס, מקורות, נמל המפרץ של SIPG הסינית, ובתחום הנדל"ן שיכון ובינוי, ביג, צמח המרמן ובוני התיכון. בין הלקוחות גם קבוצת משפחת עפיפי, חברת ההחזקות הגדולה במגזר הערבי.

מהנהלת משרד סלומון ליפשיץ ושות', נמסר: "משרד גרנות מביא עימו מומחיות ייחודית, ידע משפטי רחב וקשרים עמוקים עם גופים ותאגידים מהמובילים במשק, בדגש על סקטור הביטוח - הן בארץ והן סביב לעולם. מהלך זה מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה של המשרד".