ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט משרד עוה"ד סלומון ליפשיץ ממזג לתוכו את משרד הביטוח שי גרנות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
עורכי דין | בלעדי

משרד עורכי הדין סלומון ליפשיץ ממזג לתוכו את משרד הביטוח שי גרנות

משרד סלומון ליפשיץ, המונה כ־65 עורכי דין, מרחיב את פעילותו בתחום הביטוח באמצעות מיזוג עם משרד שי גרנות • גרנות, המייצג חברות ביטוח ותאגידים בישראל ובעולם, יעמוד בראש התחום במשרד

ניצן שפיר 20:08
עו''ד שי גרנות / צילום: תמונה פרטית
עו''ד שי גרנות / צילום: תמונה פרטית

משרד עורכי הדין הוותיק סלומון ליפשיץ ממזג את משרד בוטיק שי גרנות המתמחה בתחום הביטוח והליטיגציה. משרד סלומון ליפשיץ מונה כ-65 עורכי דין. עו"ד שי גרנות יעמוד בראש תחום הביטוח במשרד סלומון ליפשיץ, ויהיה שותף במחלקת הליטיגציה. הוא מצטרף יחד עם 5 עורכי דין.

משרד עו"ד גרנות עוסק בתיקי ביטוח ובתיקי ליטיגציה מסחרית ואזרחית, מקומיים ובינלאומיים מורכבים, ומייצג חלק ניכר מחברות הביטוח הגדולות בישראל ובעולם, לצד חברות ציבוריות ופרטיות, תאגידים ואנשי עסקים.

המאבק על הפנטהאוז וההכרעה: מעו"ד צמרת נדרש סטנדרט גבוה
עו"ד חשוד בהעלמת 10 מיליון שקל. אחרי חצי שנה הותר שמו לפרסום

משרד סלומון ליפשיץ הוקם בשנת 1923, וכיום מנהלת אותו שכבה צעירה, לאחר חילופי דורות, הכוללת את עורכי הדין עמית גור, נועם בר־דוד ואיתמר פנץ. המשרד פועל מרמת גן, מחיפה, מנוף הגליל ומירושלים.

בפברואר השנה צירף המשרד את עו"ד יונתן פסי וצוותו המתמחים בדיני עבודה. בשנה שעברה ערך המשרד מיזוג עם משרד יוסי לוי שבוטל בתוך מספר חודשים.

המשרד בולט בתחומי הבנקאות, הנדל"ן, התחבורה והמכרזים. בין לקוחותיו נמנים הבנקים לאומי, הפועלים ומרכנתיל, חברות התחבורה הציבורית קווים, נתיב אקספרס, מקורות, נמל המפרץ של SIPG הסינית, ובתחום הנדל"ן שיכון ובינוי, ביג, צמח המרמן ובוני התיכון. בין הלקוחות גם קבוצת משפחת עפיפי, חברת ההחזקות הגדולה במגזר הערבי.

מהנהלת משרד סלומון ליפשיץ ושות', נמסר: "משרד גרנות מביא עימו מומחיות ייחודית, ידע משפטי רחב וקשרים עמוקים עם גופים ותאגידים מהמובילים במשק, בדגש על סקטור הביטוח - הן בארץ והן סביב לעולם. מהלך זה מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה של המשרד".