זינוק בהיקף המשכנתאות בחודש יוני; גידול בביקושים למסלולי הפריים

הציבור רץ לקחת ולמחזר משכנתאות בחודש שעבר, וביוני 2026 נלקחו משכנתאות בהיקף של 11.1 מיליארד שקל, החודש הרביעי בגובהו בארבע השנים האחרונות - כך עולה מנתוני בנק ישראל. מדובר בעלייה של כ-14% לעומת היקף המשכנתאות שנלקחו במאי.

● בדרך למגדל הגבוה בצפון: בחיפה מקדמים מיזם פינוי-בינוי עם 65 קומות

● "יביא לטלטלה בשוק": ערעור על פסק הדין שעורר סערה בענף ההתחדשות העירונית

● הפחתת הריבית: בכמה תרד עלות המשכנתא שלכם?

2026 מסתמנת עד כה כשנה פוריה מאוד מבחינת כמות המשכנתאות שנלקחה בה. בהתאחדות יועצי המשכנתאות מציינים כי במחצית הראשונה של השנה נלקחו משכנתאות של 57.1 מיליארד שקל, לעומת 50.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של 14%.

הורדות הריבית האחרונות תורמות לחיזוק מסלולי הפריים במשכנתאות. 21% מהלוואות שנלקחו בחודש יוני היו במסלול פריים, לעומת 11% שנלקחו במשכנתאות ביוני 2025 ו-15-17% שנלקחו במשכנתאות בחודשי השנה הראשונים. הדבר מעיד להערכתנו על חזרה הדרגתית של מסלול זה ל"מרכז העניינים" במשכנתאות, וכנראה מרמז גם על יותר לווים שמבררים אפשרויות למיחזור הלוואות, ואולי גם גידול במיחזורים.

"נתוני יוני מצביעים על שינוי הדרגתי בהתנהגות הציבור. העלייה בהיקף המשכנתאות, התחזקות מסלול הפריים והירידה בריבית המשוקללת מלמדות שיותר משפחות חוזרות לקבל החלטות ולפעול בשוק", אומר אבי יוסופוב, סגן יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות.

לדבריו, "חשוב לזכור שנתוני המשכנתאות משקפים גם עסקאות שנחתמו חודשים קודם לכן, בעיקר בשוק הדירות החדשות, ולכן הם אינם תמיד חופפים לנתוני העסקאות. עם זאת, השינוי בתמהיל המשכנתאות ובהיקף הביצועים מעיד שהאמון של הציבור בסביבת הריבית החדשה הולך ומתחזק".

כמו כן, יש לציין את המשכנתאות הנדחות "בולט" ובלון", שמאפיינות בעיקר רכישות של דירות חדשות במסגרת מבצעי מימון של יזמים. אלה הגיעו בחודש שעבר ל-14.7% מכלל המשכנתאות שנלקחו, שיעור דומה לזה שנרשם בחודשים שעברו.